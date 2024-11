Itt a békeköltségvetés: mutatjuk, mire számíthatunk jövőre

A nyugdíjakról

A szaktárca vezetője leszögezte, a kormány tartja a szavát és a nyugdíjak értékét megőrzi.

A nyugdíjkassza kiadása jövőre 7200 milliárd lesz, ez 655 milliárddal magasabb, mint az idei előirányzat. Emellett a 13. havi nyugdíj kifizetését is garantálják. A nyugdíjak reálértékének megőrzése érdekében 3,7 százalékos inflációval megegyező emelést kapnak január elsejétől a nyugdíjasok.

Oktatási kiadásokra 3876 milliárd forintot tervez elkölteni a kormány, ez csaknem 500 milliárddal több, mint a 2024-es terv és 2400 milliárddal magasabb, mint a 2010-es érték. Az egészségügyre fordított kiadások 2025-ben 3717 milliárdot tesznek ki, ami 330 milliárddal nagyobb összeg, mint az idei előirányzat.

A légitársaságokra vonatkozó különadót eltörlik, míg a gyógyszergyártókra és távközlési cégekre vonatkozó különadók mértékét csökkentik. A reklámadókat további egy évvel felfüggesztik.

Az Országgyűlés harmincórás időkeretben fogja tárgyalni a törvényjavaslatot november 28-án 29-én és 30-án. Ezt követően a bizottságokhoz kerül, majd a törvényalkotási bizottság összegzi a javaslatokat.

December 16-án rendkívüli ülésen tárgyalnak ezekről, a zárószavazás pedig december 20-án lesz.

Varga azt is kijelentette, optimisták voltak, hogy ki nyerheti meg az amerikai elnökválasztást, ezért idén kivételesen nem tavasszal, hanem ősszel fogadja el a parlament a jövő évi költségvetést. A miniszter újságírói kérdésre kijelentette, a kormány mindig is amellett volt, hogy a munkaadóknak és a munkavállalóknak kell megállapodniuk a minimálbérről. A kormány most várakozó állásponton van, de bíznak benne, hogy olyan megállapodást kötnek, ami jó a gazdasági szereplőknek és az embereknek is.

A miniszter azt is elmondta, hogy az elképeléseik szerint az Egyesült Államokkal létrejöhet a kettős adóztatás tilalmáról szóló egyezmény újbóli életbeléptetése.

S közölte, ha nem Trump nyert volna, akkor nem 2 százalékon hagyták volna a honvédelmi kiadásokat, ez azért lett volna probléma, mert máshonnan kellett volna forrásokat elvonni.