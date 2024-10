Már 2025-ben érezhetően emelkedik az életszínvonal

Nem csak a közvetlen, jövedelmeket érintő intézkedések segítenék a családok és főként a fiatalok helyzetét. A kormány tervei szerint a lakhatással összefüggő intézkedések között bevezetné

az önkéntes, 5 százalékos kamatplafont a lakáshiteleknél,

a SZÉP-kártya feltöltések 50 százalékát

és egyszeri lehetőségként az önkéntes nyugdíjpénztári befizetéseket lakhatási célokra lehetne felhasználni.

Maradnak a korábbi kedvezmények is

A korábban bevezetett, a kereseteket és a jövedelmeket érintő kedvezményeket is meghagyja a kormány, valamint a 13. havi nyugdíj is marad. Ez azt jelenti, hogy továbbra is elérhető lesz

a családi adókedvezmény,

a négy gyermekes anyák szja-mentessége,

a 25 év alattiak szja-mentessége,

a 30 év alatti anyák adómentessége,

az első házasok adókedvezménye,

az első lakásvásárlókat érintő könnyítések,

és egyéb, a munkaviszonnyal összefüggő adókedvezmények is.

Mindez azt jelenti, hogy nem csak a gyermekesek, de a fiatalok is jelentős támogatásban részesülhetnek a következő években.