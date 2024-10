A vállalkozások szerint sem álom az ezer eurós minimálbér és az egymillió forintos átlagkereset, de ehhez kell még valami, amiről eddig kevés szó esett

Arról már korábban megállapodtak a szakszervezetek és a munkáltatók, hogy 2027-ig évi 12 százalékkal nő a minimálbér.

Nagy Márton ugyanakkor azzal mindenkit meglepett, hogy a garantált bérminimum évi 10 százalékos emelésével számol.

Míg a minimálbér a munkavállalók kis részét érinti, addig a garantált bérminimum egymillió munkavállaló kötelező béremelését jelenti, ráadásul kétszámjegyű mértékben.

Új ajánlatot tett a kormány

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának legutolsó, szeptemberi ülésén a felek csak a minimálbérről egyeztek meg. A hamarosan megjelenő kormányrendelet szerint a kötelező legkisebb kereset – alkalmazkodva az Európai Unió minimálbér-irányelvéhez – 2027-re eléri a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát. Ehhez évi 12 százalékos átlagos emelésre van szükség. Ezzel a minimálbér 2027-re 375 ezer forint közelébe emelkedik.

A garantált bérminimum emeléséről ugyanakkor nem esett szó, sőt, az eredeti javaslatok szerint a középfokú végzettséghez kötött minimálbért utolérte volna a kisebb összegű minimálbér, ezzel a kettős minimálbér-rendszert idehaza is egyetlen kötelező legkisebb bér váltotta volna fel. Éppen ezért is újdonság az a Nagy Márton által közzétett javaslat, amely szerint a garantált bérminimum is jelentősen, évi 10 százalékkal emelkedne.