Hoppá! Kiderült, a magyarok nagy része támogatná a minimálbér átalakítását

A következő napokban a szakszervezetek és a munkáltatók külön is egyeztetnek a formálódó bérmegállapodás részleteiről, de a kormány, azon belül is Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter részvételével a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma is ülésezik. Azt egyelőre még korai megmondani, hogy mikor várható végleges megállapodás.

A Mandiner információi szerint a munkáltatói érdekképviseletek megosztottak a minimálbér-rendszer átalakításával kapcsolatban. Úgy tudjuk, a tárgyalások egy bizonyos szakaszában a felek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát is bevonhatják a tárgyalási folyamatba annak érdekében, hogy a vállalkozások széles körének támogatásával sikerüljön megkötni az újabb – az előző, hatéves alkuhoz hasonlóan jelentős béremelkedést segítő – hosszútávú bérmegállapodást.