Hatalmas változás előtt a magyar bérrendszer – már a recept is megvan hozzá

Palkovics Imre arra is felhívja a figyelmet, hogy az ágazati szintű tárgyalások lefolytatásához szükség van a munkáltatókat tömörítő érdekképviseletek önszerveződésére is, ennek módját régóta rendezik a jogszabályok. Az elnök felveti: osztrák mintára a hazai vállalati szektor egészét lefedő testületként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is felhatalmazást kaphatna a kollektív tárgyalásokban való aktív részvételre, elősegítve a mindegyik félnek előnyös megállapodásokat.

„A nyugat-európai jóléthez való közelítés egyik legjobb eszköze lehet, ha azt a módszert honosítjuk meg Magyar­országon, amely tőlünk nyugatra több évtizede bizonyítottan garanciája a munkavállalók jólétének és a gazdasági szereplők versenyképességének” – fogalmaz Palkovics Imre. Hozzáteszi: most jött el az ideje ennek a több évtizedes távlatban nézve is példa nélküli változásnak. Emlékeztet, hogy a garantált bérminimum bevezetésekor és az azt követő években a jelentős munkanélküliség kihívást okozott, így az eszköz jó volt arra, hogy az erőfölényben lévő munkáltatók ne tudják alacsonyan tartani a béreket. A 2010-es évek második felében pedig jelentős ösztönzője volt a bérfelzárkóztatásnak a garantált bérminimum. Most viszont életszerűbb, igazságosabb rendszerre van szükség – jegyzi meg –, amely rugalmasan képes reagálni a munkaerőpiaci kihívásokra, valamint lökést adhat a fizetések emelkedésének, így végső soron a gazdaság uniós átlagot meghaladó növekedéséhez is hozzájárulhat.