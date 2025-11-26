Ft
11. 26.
szerda
Bidennél vaknak tetették magukat, Trumpnál sikerült észrevenniük az öregség jeleit

2025. november 26. 17:16

A baloldali amerikai sajtó ismét az életkor kérdésébe kapaszkodik. Most éppen Trump korát találták hírértékűnek, mintha ez bármilyen új felismerést hordozna. A New York Times nagy bejelentése azért hat furcsán, mert Joe Biden valós egészségi és kognitív problémáit éveken át alig vették észre vagy igyekeztek jelentéktelennek feltüntetni.

2025. november 26. 17:16

A The New York Times hosszú elemzésben jutott arra a megállapításra, hogy Trump öregszik, ami önmagában aligha lenne szenzáció, mégis úgy tálalták, mintha új politikai tényezőt fedeztek volna fel. A lap részletes időrendi áttekintést közöl arról, hogy az elnök a második ciklusában később kezdi az első nyilvános programját, kevesebb eseményen vesz részt, és előfordul, hogy egy-egy hosszabb rendezvény alatt elfárad. Ugyanakkor azt is elismerik: Trump továbbra is szinte folyamatosan jelen van a nyilvánosságban, rendszeresen válaszol újságírói kérdésekre, és több külföldi utat tesz, mint hivatali idejének korábbi szakaszaiban.

A sajtó most Trump öregedéséről ír, pedig Biden állapota adott okot több kérdésre.
A sajtó most Trump öregedéséről ír, pedig Biden állapota adott okot több kérdésre.
Forrás: Jim WATSON / AFP

Orvosa szerint állapota stabil, sőt példás. Dr. Sean P. Barbabella így fogalmazott: 

Trump elnök kiváló kognitív és fizikai egészséget mutat, és teljes mértékben alkalmas a főparancsnoki és államfői feladatok ellátására.

A cikkből kiderül az is, hogy az elnök nem rejtegeti rutin-egészségügyi vizsgálatait, noha a részleteket nem mindig osztja meg. A Fehér Ház szóvivője hangsúlyozta: 

Ellentétben a Biden-kormánnyal, amely elrejtette Joe Biden kognitív hanyatlását és távol tartotta őt a sajtótól, Trump elnök és teljes csapata nyitott és átlátható a hivatalban lévő elnök egészségi állapotát illetően.

A Biden-korszakban ehhez képest más volt a mérce. A The New York Times maga is utal rá, hogy Biden korábbi stábja gondosan szervezett és korlátozott megjelenéseken keresztül igyekezett leplezni az elnök gyengülését. A nyilvánosság később értesült arról is, hogy Biden személyes orvosa találkozott a Walter Reed kórház Parkinson-specialistájával. 

A New York Post által átnézett látogatási naplók szerint Dr. Kevin O’Connor és Dr. Kevin Cannard januárban a Fehér Ház orvosi részlegén egyeztettek.

Dr. Rob Howard, a University College London pszichiátria professzora ezt nyilatkozta Biden mozgásáról és viselkedéséről: 

Nem mondom, hogy Parkinson-kór, csak arra mutatok rá, hogy vannak olyan vonásai, amelyek a Parkinson-kórra utalnak.

Annak ellenére, hogy személyesen soha nem vizsgálta Bident, a nyilvánosan látható jelenségeket aggasztónak találta. A Mandiner is megírta korábban, hogy Biden elnök maga is tett különös kijelentéseket egészségéről. A hawaii kormányzó beszámolója szerint így fogalmazott: 

Az egészségem rendben van, csak az agyammal van baj.

Később, az ABC News-nak adott interjúban azt mondta: 

Senki sem alkalmasabb nálam az elnöki posztra, én irányítom a világot.

Egy korábbi országos felmérés szerint az amerikaiak nem véletlenül aggódtak az elnök állapota miatt. A közvélemény 73 százaléka szerint aggodalomra adott okot Biden fizikai és mentális kompetenciája, míg 76 százalékban kételkedtek abban, hogy képes lenne kitölteni még egy négyéves ciklust. 

Ez szöges ellentétben áll azzal a képpel, amelyet hivatali időszaka elején a sajtó igyekezett kialakítani, és amely szerint csak „ártatlan bakikról” van szó.

A Mandiner korábban arról is beszámolt, hogy Biden különböző nyilvános szereplései gyakran keltettek zavart

  • a brit himnusz fohászát („God save the Queen”) téves helyzetben mondta, 
  • többször összekeverte a háborúk helyszínét, 
  • a brit miniszterelnök nevét („Rashid Sanook”) pedig egyáltalán nem találta el, 
  • több alkalommal eltévedt a színpadon, 
  • és előfordult, hogy a súgógép instrukcióját is felolvasta,
  • valamint fizikailag is bizonytalannak mutatkozott: a repülőgép lépcsőjén többször elesett, zakójával pedig csak felesége segítségével boldogult.

Ezek a képsorok évekig bejárták a világsajtót, mégis kevésbé kavartak politikai vihart, mint most Trump esetében egy-egy fáradtabb momentummal.

 

A különbség éles: míg a The New York Times részletes elemzésben tárgyalja Trump napi ritmusát és energiaszintjét, addig Bidennél az egészségkutatások eredményeit, a szakértői figyelmeztetéseket és a nyilvánvaló jeleket rendszerint háttérbe szorították. 

A média kétségtelenül másképp közelítette meg a két elnök állapotát, és ez ma már könnyen összehasonlítható.

A The New York Times mostani cikke tehát nemcsak Trump életkoráról szól, hanem arról is, hogy mit tart fontosnak a baloldali sajtó — és mit nem. Az évekig hangoztatott képlet láthatóan megfordult: míg korábban Biden körül alakítottak ki egy gondosan felépített képet, addig Trump esetében a legkisebb jelet is nagyítóval vizsgálják.

A közvélemény azonban nem felejt, és a választói felmérésekből már látszik: az amerikaiak tisztában vannak vele, hogy a politikusok esetében nem az életkor a döntő tényező, hanem az, ki képes valóban ellátni a feladatait. Ebben pedig Trump továbbra is sokak szerint erősebbnek és aktívabbnak tűnik, mint korábbi ellenfele valaha is volt.

Nyitókép: TIMOTHY A. CLARY / AFP

