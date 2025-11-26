Bidennél vaknak tetették magukat, Trumpnál sikerült észrevenniük az öregség jeleit
2025. november 26. 17:16
A baloldali amerikai sajtó ismét az életkor kérdésébe kapaszkodik. Most éppen Trump korát találták hírértékűnek, mintha ez bármilyen új felismerést hordozna. A New York Times nagy bejelentése azért hat furcsán, mert Joe Biden valós egészségi és kognitív problémáit éveken át alig vették észre vagy igyekeztek jelentéktelennek feltüntetni.
2025. november 26. 17:16
A The New York Times hosszú elemzésben jutott arra a megállapításra, hogy Trump öregszik, ami önmagában aligha lenne szenzáció, mégis úgy tálalták, mintha új politikai tényezőt fedeztek volna fel. A lap részletes időrendi áttekintést közöl arról, hogy az elnök a második ciklusában később kezdi az első nyilvános programját, kevesebb eseményen vesz részt, és előfordul, hogy egy-egy hosszabb rendezvény alatt elfárad. Ugyanakkor azt is elismerik: Trump továbbra is szinte folyamatosan jelen van a nyilvánosságban, rendszeresen válaszol újságírói kérdésekre, és több külföldi utat tesz, mint hivatali idejének korábbi szakaszaiban.
Orvosa szerint állapota stabil, sőt példás. Dr. Sean P. Barbabella így fogalmazott:
Trump elnök kiváló kognitív és fizikai egészséget mutat, és teljes mértékben alkalmas a főparancsnoki és államfői feladatok ellátására.
A cikkből kiderül az is, hogy az elnök nem rejtegeti rutin-egészségügyi vizsgálatait, noha a részleteket nem mindig osztja meg. A Fehér Ház szóvivője hangsúlyozta:
Ellentétben a Biden-kormánnyal, amely elrejtette Joe Biden kognitív hanyatlását és távol tartotta őt a sajtótól, Trump elnök és teljes csapata nyitott és átlátható a hivatalban lévő elnök egészségi állapotát illetően.
Az amerikai elnök orvosa nemrég egészségesnek nyilvánította Joe Bident, egy másik szakember szerint viszont mutat Parkinson-kórra utaló jeleket az Egyesült Államok első emberének viselkedése.
Trump korát támadja a sajtó, Biden állapotáról viszont hallgattak
A Biden-korszakban ehhez képest más volt a mérce. A The New York Times maga is utal rá, hogy Biden korábbi stábja gondosan szervezett és korlátozott megjelenéseken keresztül igyekezett leplezni az elnök gyengülését. A nyilvánosság később értesült arról is, hogy Biden személyes orvosa találkozott a Walter Reed kórház Parkinson-specialistájával.
A New York Post által átnézett látogatási naplók szerint Dr. Kevin O’Connor és Dr. Kevin Cannard januárban a Fehér Ház orvosi részlegén egyeztettek.
Dr. Rob Howard, a University College London pszichiátria professzora ezt nyilatkozta Biden mozgásáról és viselkedéséről:
Nem mondom, hogy Parkinson-kór, csak arra mutatok rá, hogy vannak olyan vonásai, amelyek a Parkinson-kórra utalnak.
Annak ellenére, hogy személyesen soha nem vizsgálta Bident, a nyilvánosan látható jelenségeket aggasztónak találta. A Mandiner is megírta korábban, hogy Biden elnök maga is tett különös kijelentéseket egészségéről. A hawaii kormányzó beszámolója szerint így fogalmazott:
Az egészségem rendben van, csak az agyammal van baj.
Később, az ABC News-nak adott interjúban azt mondta:
Senki sem alkalmasabb nálam az elnöki posztra, én irányítom a világot.
Úgy tűnik, továbbra is alacsony az amerikai elnök munkájának elfogadottsága.
A közvélemény megérezte a valós különbséget
Egy korábbi országos felmérés szerint az amerikaiak nem véletlenül aggódtak az elnök állapota miatt. A közvélemény 73 százaléka szerint aggodalomra adott okot Biden fizikai és mentális kompetenciája, míg 76 százalékban kételkedtek abban, hogy képes lenne kitölteni még egy négyéves ciklust.
Ez szöges ellentétben áll azzal a képpel, amelyet hivatali időszaka elején a sajtó igyekezett kialakítani, és amely szerint csak „ártatlan bakikról” van szó.
Az amerikai elnök évek óta követ el egyre kínosabb közjátékokat – összegyűjtöttünk egy csokorra valót belőlük.
Mire figyel a sajtó és mire nem?
A különbség éles: míg a The New York Times részletes elemzésben tárgyalja Trump napi ritmusát és energiaszintjét, addig Bidennél az egészségkutatások eredményeit, a szakértői figyelmeztetéseket és a nyilvánvaló jeleket rendszerint háttérbe szorították.
A média kétségtelenül másképp közelítette meg a két elnök állapotát, és ez ma már könnyen összehasonlítható.
A The New York Times mostani cikke tehát nemcsak Trump életkoráról szól, hanem arról is, hogy mit tart fontosnak a baloldali sajtó — és mit nem. Az évekig hangoztatott képlet láthatóan megfordult: míg korábban Biden körül alakítottak ki egy gondosan felépített képet, addig Trump esetében a legkisebb jelet is nagyítóval vizsgálják.
A közvélemény azonban nem felejt, és a választói felmérésekből már látszik: az amerikaiak tisztában vannak vele, hogy a politikusok esetében nem az életkor a döntő tényező, hanem az, ki képes valóban ellátni a feladatait. Ebben pedig Trump továbbra is sokak szerint erősebbnek és aktívabbnak tűnik, mint korábbi ellenfele valaha is volt.