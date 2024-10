A minimálbér emelése csak a kezdet, több mint egymillió magyar fizetését érinti a tárgyalások újabb szakasza

Ez a munkáltatóknak sem érdekük, mivel – szemben a 2007-es óriási munkanélküliséggel – továbbra is a munkaerőhiány a jellemző, a két súlyos válságot szinte érintetlenül átvészelő keresleti munkaerőpiac aligha változik újra kínálativá.

Nem várható bérszínvonal-csökkenés

A következő hónapokban tehát nehéz tárgyalások várnak az érdekképviseletekre, de mindenkinek érdeke a kompromisszumos megoldás. A szakszervezetek aligha egyeznek bele olyan javaslatba, amely a munkavállalók bérezését előnytelenül befolyásolnák.

A kormány szintén abban érdekelt, hogy érezhetően javuljon a családok anyagi helyzete, ráadásul közelednek a 2026-os országgyűlési választások is, ahol az emberek túlnyomó része vélhetően a saját életszínvonalát előtérbe helyezve adja le szavazatát.

A munkáltatók tehát abban az esetben is alulmaradnának, ha nem lenne szándékuk a bérszínvonal emelésére. Szerencsére most nem ez a helyzet, a képviseletek is egyetértettek a minimálbér jelentős emelésével. Elemi érdekük emellett, hogy megbecsüljék a tapasztalt, nemzetközi szinten is elismert magyar munkaerőt, másképp az alkalmazottak gyorsan váltanak és elhelyezkednek a magasabb fizetést kínáló versenytársaknál, vagy rosszabb esetben külföldre költöznek.

Noha most még nem lehet biztosan látni, mi lesz a garantált bérminimum jövője, abban mindenki bízhat, hogy az idei bérmegállapodással rosszul biztos nem járhat.