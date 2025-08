Jobban emelkedik 2026-ban a minimálbér

Noha az első félév makrogazdasági adatai már napvilágot láttak és a kormány korábbi várakozásától több ponton is eltérnek, a bérmegállapodás szerint a magyar gazdaság harmadik negyedévi teljesítményét is meg kell vizsgálniuk a feleknek, így leghamarabb októberben derül ki, napirendre kerül-e a kötelező legkisebb munkabér tervezett, 13 százalékos emelése. Az ugyanakkor már most látható, hogy

a kormány és a szakszervezeti oldal aligha támogatná, hogy kisebb legyen a minimálbér-emelés, vagyis 2026-ban a bruttó összeg 328 600 forint lesz.

Jelenleg a minimálbér 290 800 forint, vagyis az emeléssel a – kedvezmények nélkül számolt – idei, 193 830 forintos nettó összeg 218 500 forintra emelkedik. Az őszi bértárgyalásokon ugyanakkor a feleknek egy másik nagyon fontos megállapodást is tető alá kell hozniuk, mivel a 2024-es megállapodás csak a 2025-ös évre rögzítette a bérminimum összegét, amely 348 800 forint.

Ősszel ezért arról kell elsősorban dönteni, hogy mennyivel nőhet jövőre a garantált bérminimum összege.

A középfokú végzettséghez kötött kötelező legkisebb munkabér jelentősebb, két számjegyű emelésére már kevesebb az esély, mivel a munkáltatók érzékenyebbek a bérminimum emelésére. A munkavállalók nagyobb részét érinti a garantált bérminimum, mint a minimálbér, így a jelentős emelés elsősorban a szakszervezetek elvárása. Annak érdekében, hogy ne szenvedjenek el reálbér veszteséget a munkavállalók, és teljesüljön a kormány korábbi elvárása, vagyis az, hogy reálértékben is emelkedjenek legalább két százalékponttal éves alapon a fizetések,

jövőre is legalább 7 százalékkal emelkedhet a garantált bérminimum, hasonlóan az ideihez.

A tárgyalásokon ugyanakkor ismét előtérbe kerülhet az a javaslat, amely szerint ágazatonként akár eltérő összegű bérminimumokról is dönthetnek a szociális partnerek. Ezt a munka törvénykönyve is lehetővé teszi, hatása pedig összességében kedvező lenne a keresetekre a szakszervezeti javaslat alapján.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban arról beszélt, hogy „a kormány felismerte azt is, hogy a reálbér-növekedés aszimmetrikus a nemzetgazdaságban, így szükség van egy bérkonvergenciára is. Elképzelhető, hogy idén a rosszabb adatok miatt újra tárgyalóasztalhoz kell ülni” – szögezte Nagy Márton. Hozzátette: a kormány mindenképp szeretné tartani a két számjegyű béremelést.