08. 22.
péntek
csapadék HungaroMet Nonprofit Zrt zivatar zápor felhőzet

Ezt senki sem ússza meg: olyan gyomrost kap a nyár a héten, hogy talán fel se épül belőle

2025. augusztus 22. 12:19

Eső, zápor, zivatar és masszív lehűlés jön.

2025. augusztus 22. 12:19
null

Főként a pénteki nap első felében ígérkezhet felhősebb idő, és újabb adag esőre is lehet számítani – jelezte Facebook-bejegyzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Záporra és zivatarra is készülhetünk, azonban nem az ország teljes területén, a csapadék ugyanis igencsak egyenlőtlenül oszlik el.

Délutántól északnyugat, nyugat felől csökken majd a csapadék esélye és ezzel együtt egyre nagyobb területen kezdődik majd meg a felhőzet felszakadozása. 

A csúcsérték mindenütt 30 fok alatt alakul – sőt Borsodban helyenként akár 20 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.

Szombatra virradóra keleten is csökken a felhőzet, napközben gomolyfelhős, napos idő valószínű csapadék nélkül. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 10-16 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos vidékeken ennél hűvösebb lesz, míg délután 20-25 fok várható.

Vasárnap gomolyfelhős, napos időre kell készülni. Északkeleten, délnyugaton hlyenként zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati, északi szél sok helyen megélénkül. Kifejezetten csípős időre készülhetünk: a minimum hőmérséklet 9-15 fok között várható, a maximumok pedig 19-24 fok között alakulnak.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Pexels

petya-806
2025. augusztus 22. 14:35
Sőt, olyan gyomrost kap, hogy még az a kecske is meghülyül, amelyik a sírján legelészik. De most komolyan: ESZEMF@SZOMMEGÁLL!!!
Sróf
2025. augusztus 22. 14:14
Tartok tőle, hogy nem ússzuk meg annyival, hogy a nyár gyomrost kapott. Lola fedetlen kismama-pocakja még az internetet is fel fogja robbantani.
madre79
2025. augusztus 22. 13:46
Pont jó az időjárás! Kellemes, nincs hőség!
Obsitos Technikus
2025. augusztus 22. 13:19
23 °C 63% páratartalom. Ideális bármire.
