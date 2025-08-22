Ezt senki sem ússza meg: olyan gyomrost kap a nyár a héten, hogy talán fel se épül belőle

Mindenkire vonatkozó szigorítást vezettek be: aki ezt a szabályt megszegi, súlyos százezreket fizethet
Pár héten belül érvénybe lép az rendelet.
Eső, zápor, zivatar és masszív lehűlés jön.
Főként a pénteki nap első felében ígérkezhet felhősebb idő, és újabb adag esőre is lehet számítani – jelezte Facebook-bejegyzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.
Záporra és zivatarra is készülhetünk, azonban nem az ország teljes területén, a csapadék ugyanis igencsak egyenlőtlenül oszlik el.
Délutántól északnyugat, nyugat felől csökken majd a csapadék esélye és ezzel együtt egyre nagyobb területen kezdődik majd meg a felhőzet felszakadozása.
A csúcsérték mindenütt 30 fok alatt alakul – sőt Borsodban helyenként akár 20 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.
Szombatra virradóra keleten is csökken a felhőzet, napközben gomolyfelhős, napos idő valószínű csapadék nélkül. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 10-16 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos vidékeken ennél hűvösebb lesz, míg délután 20-25 fok várható.
Vasárnap gomolyfelhős, napos időre kell készülni. Északkeleten, délnyugaton hlyenként zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati, északi szél sok helyen megélénkül. Kifejezetten csípős időre készülhetünk: a minimum hőmérséklet 9-15 fok között várható, a maximumok pedig 19-24 fok között alakulnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Pár héten belül érvénybe lép az rendelet.
(MTI / Mandiner)
Nyitókép: Pexels
***