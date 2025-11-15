Grönland nem menti meg az EU-t a kínai függőségtől 

A BBC friss beszámolója szerint óriási szakadék tátong a grönlandi remények és a tényleges kitermelés indulása között, ami 2035 körülre várható. Ez tovább erősíti Európa, így Magyarország akkumulátoriparának kínai függőségét, miközben az amerikai védelmi érdekek megnövelik a kérdés geopolitikai súlyát.

A grönlandi potenciál óriási

Grönland a világ egyik legnagyobb ritkaföldfém-tartalékával büszkélkedhet, az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (Joint Researech Centre) adatai szerint

a világ legnagyobb szigete a globális igazolt ritkaföldfém-tartalékok mintegy 20 százalékát tudhatja magáénak,

amelyek nélkülözhetetlenek az olyan modern technológiákhoz, mint az elektromos autók akkumulátorai, a szélenergiát termelő turbinák vagy éppen a speciális katonai, védelmi hardverek, fegyverek és rendszerek fontos alkatrészei. A grönlandi nagy bánya, a Tanbreez-projekt például „több ezer évre elegendő” készletet ígér, ami elméletben diverzifikálhatná a globális piacot, amelyen jelenleg Kína dominál a kitermelés és finomítás terén.