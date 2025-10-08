Robban a Tisza-botrány: Magyar Péter végül beismerő vallomást tett!
Nagyon gyanús az ukrán szál, Orbán Viktor is megszólalt.
Tőrőlmetszett balos program. Üres ígéretek mögé rejtett húsbavágó megszorítások. Magyar érdekérvényesítés helyett titkos alkuk Brüsszellel.
„Új logó, de régi baloldali recept: adóemelések, megszorítások és szabad kéz Brüsszelnek
Ez a nap nem a Tisza Párté. Magyar Péter gazdasági programja lelepleződött: már korábban kiderült, hogy brutális adóemelésre készülnek a lakossági és vállalati szektorban egyaránt. Ezt kiszivárgott belső dokumentumok bizonyították, és a saját gazdasági szakértőik ismerték el számos alkalommal. A párt alelnöke is bevallotta, hogy nem beszélhetnek a valós terveikről, mert akkor megbuknak.
Tudjuk jól: »Előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet.«
Érezhették a Tisza Párton belül, hogy nagy a baj, és tűzoltásra van szükség, ezért elküldték a legújabb gazdasági szakértőjüket egy 444-interjúba. De nem úgy sült el a dolog, ahogy szerették volna. Kármán András ugyanis a szokásos kommunikációs panelek között megerősítette:
– »költségvetési korrekciókra készülnek« (értsd: megszüntetnék a jelenlegi támogatási rendszereket, adóemelések következnének);
– »felszabadítanák az EU-s forrásokat« (értsd: már megkötötték a háttéralkukat Brüsszellel a magyar szuverenitásért cserébe).
Nincs más választásuk, hiszen fogott ember vezeti a pártot – márpedig ha Brüsszel azt mondja, hogy egész Európában megszorításokat kell bevezetni, hogy az így beszedett pénzeket Ukrajnába lehessen küldeni, akkor a Tisza Párt egyetlen dolgot tehet: kérdés nélkül végrehajtja a brüsszeli stratégiát.
A Tisza gazdasági programja súlyos csapás a magyar családokra és vállalkozásokra nézve – éppen azokat sújtaná leginkább, akiknek a magyar gazdaság fejlődését köszönhetjük. Mi egy ezzel pont ellentétes irányú utat képviselünk: adócsökkentés a magyar családoknak és vállalkozásoknak, az egykulcsos adó megtartása, kedvezményes hitelek otthonteremtésre és a vállalkozások megerősítésére, a rezsicsökkentés fenntartása, a 13. havi nyugdíj megőrzése.
Mindez veszélybe kerülne, ha a baloldali szakértők által összeállított és brüsszeli követelések alapján megírt Tisza-program valósulna meg. Magyarország fejlődését csak a magyar út biztosíthatja!”
