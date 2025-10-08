A Tisza gazdasági programja súlyos csapás a magyar családokra és vállalkozásokra nézve – éppen azokat sújtaná leginkább, akiknek a magyar gazdaság fejlődését köszönhetjük. Mi egy ezzel pont ellentétes irányú utat képviselünk: adócsökkentés a magyar családoknak és vállalkozásoknak, az egykulcsos adó megtartása, kedvezményes hitelek otthonteremtésre és a vállalkozások megerősítésére, a rezsicsökkentés fenntartása, a 13. havi nyugdíj megőrzése.

Mindez veszélybe kerülne, ha a baloldali szakértők által összeállított és brüsszeli követelések alapján megírt Tisza-program valósulna meg. Magyarország fejlődését csak a magyar út biztosíthatja!”

Nyitókép forrása: Facebook