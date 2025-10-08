Ft
Tisza Párt Ukrajna Brüsszel program pénz

Új logó, de régi baloldali recept: adóemelések, megszorítások és szabad kéz Brüsszelnek

2025. október 08. 18:11

Tőrőlmetszett balos program. Üres ígéretek mögé rejtett húsbavágó megszorítások. Magyar érdekérvényesítés helyett titkos alkuk Brüsszellel.

2025. október 08. 18:11
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Új logó, de régi baloldali recept: adóemelések, megszorítások és szabad kéz Brüsszelnek

Ez a nap nem a Tisza Párté. Magyar Péter gazdasági programja lelepleződött: már korábban kiderült, hogy brutális adóemelésre készülnek a lakossági és vállalati szektorban egyaránt. Ezt kiszivárgott belső dokumentumok bizonyították, és a saját gazdasági szakértőik ismerték el számos alkalommal. A párt alelnöke is bevallotta, hogy nem beszélhetnek a valós terveikről, mert akkor megbuknak. 

Érezhették a Tisza Párton belül, hogy nagy a baj, és tűzoltásra van szükség, ezért elküldték a legújabb gazdasági szakértőjüket egy 444-interjúba. De nem úgy sült el a dolog, ahogy szerették volna. Kármán András ugyanis a szokásos kommunikációs panelek között megerősítette:

 – »költségvetési korrekciókra készülnek« (értsd: megszüntetnék a jelenlegi támogatási rendszereket, adóemelések következnének);

 – »felszabadítanák az EU-s forrásokat« (értsd: már megkötötték a háttéralkukat Brüsszellel a magyar szuverenitásért cserébe).

Tőrőlmetszett balos program. Üres ígéretek mögé rejtett húsbavágó megszorítások. Magyar érdekérvényesítés helyett titkos alkuk Brüsszellel. 

Nincs más választásuk, hiszen fogott ember vezeti a pártot – márpedig ha Brüsszel azt mondja, hogy egész Európában megszorításokat kell bevezetni, hogy az így beszedett pénzeket Ukrajnába lehessen küldeni, akkor a Tisza Párt egyetlen dolgot tehet: kérdés nélkül végrehajtja a brüsszeli stratégiát. 

Mindez veszélybe kerülne, ha a baloldali szakértők által összeállított és brüsszeli követelések alapján megírt Tisza-program valósulna meg. Magyarország fejlődését csak a magyar út biztosíthatja!”

Nyitókép forrása: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

llnnhegyi
2025. október 08. 19:02
Óriási kudarcot vallott a TISZA applikáció! Még az ukrán titkosszolgálat is rajtuk röhög. Magyar 🐒🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnöke viszont óriási sikernek mondja. Hibbant Nero!!
k
2025. október 08. 18:35
A fiataloknak lakásvásárlásra, vállalkozásra 3% hitel, és a rezsicsökkentés és családtámogatás, 1 millió munkahely, stb, mind csak a FIDESZ biztosítja, és a liberális ellenzék (Tisza Párt) ezt elvenné hogy ellophassa mint 2010 előtt.
