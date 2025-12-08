Ft
Elindult a lejtőn a Tisza Párt: látják a bajt, de nem módosítanak a terveiken

2025. december 08. 10:55

Már a programírók is adóelkerüléstől, valamint a fogyasztás visszaesésétől tartanak.

2025. december 08. 10:55
null

A magyar személyi jövedelemadó (szja) rendszerének átalakítása az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb gazdaságpolitikai kérdése – olvasható abban a több száz oldalas baloldali megszorítócsomagban, amely a Tisza Pártnak készült. A javaslat brutális választ ad erre az állítólagos kérdésre, és háromkulcsos, progresszív adózást sürget – emlékeztetett a Világgazdaság.

Olyannyira sürgeti, hogy – az Indexen korábban nyilvánosságra került nyári, Tisza-adós feljegyzés szerint – már jövőre, év közben átfogó adóváltoztatást léptetnének életbe.

A részletek

A ma érvényben lévő szja-rendszer egyetlen, 15 százalékos kulcsot ismer, a tiszás javaslat ezt váltaná fel hárommal. Az alsó maradna 15 százalékos, és évi 5 millió forintig alkalmaznák. Ezután lépne be a középső, 22 százalékos kulcs.

A harmadik, 33 százalékos mérték a jövedelmek 15 millió forint feletti részére vonatkozna.

Így már bőven az átlagkereset alatt, vagyis havi bruttó 416 ezer forintnál belépne a második kulcs, a döbbenetes elvonást jelentő harmadikat pedig havi bruttó 1,25 millió forint fölötti keresetnél kellene alkalmazni.

Az szja kapcsán érdemes idézni még két árulkodó mondatot a baloldali megszorítócsomagból, a hatásokat illetően ugyanis maguk a megszövegezők fogalmazták meg a lényeget: „a modell nem számolt a háztartások és a vállalatok magatartásbeli reakcióival. Az adóelkerülés, az adóoptimalizálás, valamint a munkakínálat és a fogyasztás változásai érdemben befolyásolhatják a tényleges bevételi és társadalmi hatásokat.”

Tehát: adóelkerüléstől, a fogyasztás visszaesésétől, a cégbeli vagyonok külföldre menekítésétől tartanak a készítők is

emelte ki ennek kapcsán a Világgazdaság, majd a lap hozzátette: mindez persze nem a véletlen műve: Magyarország 2010 előtt kipróbálta már a többkulcsos szja-rendszert, aminek a hatásai pontosan ezek voltak. A Gyurcsány-korszakban nem érte meg legálisan többet dolgozni, tanulással értékesebb munkát végezni, mert aki érdemben magasabb fizetést kapott, azonnal a magasabb kulcs alá került és többletének számottevő hányadát elvette az állam.

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

lemez
2025. december 08. 13:24
A beszélgetéseim alapján a szekta nem hiszi a csomagot mert poloska messiás nem ezglt mondja a túrnéján.Olyan ostobák hogy nem olvasnak,szinte szóról szóra a brússzeli úzenet.Van baj fejúkkel,megvezethetók.Beleélték magukat a terrorba.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. december 08. 13:11
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. december 08. 12:22
Óriási nézni, ahogy rohad a narancs. 😂😂😂 jó vergődést pedofilok.
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2025. december 08. 11:34
Nem lejtő az , hanem szakadék!
Válasz erre
4
0
