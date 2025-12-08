Elindult a lejtőn a Tisza Párt: látják a bajt, de nem módosítanak a terveiken

Valóra vált Magyar Péter rémálma: interjút adott Rogán Antal, és lerántotta a leplet a Tisza Pártról (VIDEÓ)
„Ugyanaz lesz, ami régen is volt” – mutatott rá a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.
Már a programírók is adóelkerüléstől, valamint a fogyasztás visszaesésétől tartanak.
A magyar személyi jövedelemadó (szja) rendszerének átalakítása az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb gazdaságpolitikai kérdése – olvasható abban a több száz oldalas baloldali megszorítócsomagban, amely a Tisza Pártnak készült. A javaslat brutális választ ad erre az állítólagos kérdésre, és háromkulcsos, progresszív adózást sürget – emlékeztetett a Világgazdaság.
Olyannyira sürgeti, hogy – az Indexen korábban nyilvánosságra került nyári, Tisza-adós feljegyzés szerint – már jövőre, év közben átfogó adóváltoztatást léptetnének életbe.
A ma érvényben lévő szja-rendszer egyetlen, 15 százalékos kulcsot ismer, a tiszás javaslat ezt váltaná fel hárommal. Az alsó maradna 15 százalékos, és évi 5 millió forintig alkalmaznák. Ezután lépne be a középső, 22 százalékos kulcs.
A harmadik, 33 százalékos mérték a jövedelmek 15 millió forint feletti részére vonatkozna.
Így már bőven az átlagkereset alatt, vagyis havi bruttó 416 ezer forintnál belépne a második kulcs, a döbbenetes elvonást jelentő harmadikat pedig havi bruttó 1,25 millió forint fölötti keresetnél kellene alkalmazni.
Az szja kapcsán érdemes idézni még két árulkodó mondatot a baloldali megszorítócsomagból, a hatásokat illetően ugyanis maguk a megszövegezők fogalmazták meg a lényeget: „a modell nem számolt a háztartások és a vállalatok magatartásbeli reakcióival. Az adóelkerülés, az adóoptimalizálás, valamint a munkakínálat és a fogyasztás változásai érdemben befolyásolhatják a tényleges bevételi és társadalmi hatásokat.”
Tehát: adóelkerüléstől, a fogyasztás visszaesésétől, a cégbeli vagyonok külföldre menekítésétől tartanak a készítők is
– emelte ki ennek kapcsán a Világgazdaság, majd a lap hozzátette: mindez persze nem a véletlen műve: Magyarország 2010 előtt kipróbálta már a többkulcsos szja-rendszert, aminek a hatásai pontosan ezek voltak. A Gyurcsány-korszakban nem érte meg legálisan többet dolgozni, tanulással értékesebb munkát végezni, mert aki érdemben magasabb fizetést kapott, azonnal a magasabb kulcs alá került és többletének számottevő hányadát elvette az állam.
