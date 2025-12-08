Elindult a lejtőn a Tisza Párt: látják a bajt, de nem módosítanak a terveiken

Így már bőven az átlagkereset alatt, vagyis havi bruttó 416 ezer forintnál belépne a második kulcs, a döbbenetes elvonást jelentő harmadikat pedig havi bruttó 1,25 millió forint fölötti keresetnél kellene alkalmazni.

Az szja kapcsán érdemes idézni még két árulkodó mondatot a baloldali megszorítócsomagból, a hatásokat illetően ugyanis maguk a megszövegezők fogalmazták meg a lényeget: „a modell nem számolt a háztartások és a vállalatok magatartásbeli reakcióival. Az adóelkerülés, az adóoptimalizálás, valamint a munkakínálat és a fogyasztás változásai érdemben befolyásolhatják a tényleges bevételi és társadalmi hatásokat.”

– emelte ki ennek kapcsán a Világgazdaság, majd a lap hozzátette: mindez persze nem a véletlen műve: Magyarország 2010 előtt kipróbálta már a többkulcsos szja-rendszert, aminek a hatásai pontosan ezek voltak. A Gyurcsány-korszakban nem érte meg legálisan többet dolgozni, tanulással értékesebb munkát végezni, mert aki érdemben magasabb fizetést kapott, azonnal a magasabb kulcs alá került és többletének számottevő hányadát elvette az állam.