12. 08.
hétfő
Tisza Párt megszorítócsomag Magyar Péter

Ítéletet hirdettek a magyarok: egyesével szedték szét Magyar Péterék tervét

2025. december 08. 11:00

A felmérés alapján a társadalom döntő többsége nem támogatja a Tisza megszorító javaslatait.

2025. december 08. 11:00
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, felmérést végzett az amerikai McLaughlin & Associates kutatócég, amely szerint,

a választók 62 százaléka hitelesnek tartja a Tisza Párt megszorítócsomagját.

Többek között ez is oka lehet annak, hogy ha most vasárnap tartanák a választást, a Fidesz 44 százalékon állna, a válaszadók többsége pedig továbbra is Orbán Viktort tartaná legesélyesebb miniszterelnöknek.

A felmérés egy másik kérdéscsoportja azt vizsgálta, mennyire támogatják a válaszadók az Indexhez került tervezett intézkedéseket. Ezek egyike az áfa megemelésére vonatkozott: a javaslat szerint a jelenlegi 27 százalékos kulcs 32 százalékra emelkedne.

A koncepció rendkívül kedvezőtlen fogadtatásban részesült: a megkérdezettek 74 százaléka teljes mértékben elutasította, további 9 százalék pedig inkább nem értett egyet vele.

A kutatók arra is rákérdeztek, hogyan viszonyulnának az emberek ahhoz, ha bizonyos egészségügyi ellátások a jövőben fizetőssé válnának. A kérdések a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések díjkötelessé tételére vonatkoztak.

Az elképzelés szinte teljes egyet nem értést váltott ki: a válaszadók 71 százaléka határozottan ellenzi, míg további 11 százalék inkább nem támogatná az ilyen változtatást.

A kutatás egy harmadik javaslat fogadtatását is elemezte. Az Indexhez eljuttatott dokumentumban egy 20 százalékos nyugdíjadó bevezetése szerepel, amely az özvegyi nyugdíjakat is érintené. A felmérés szerint ezt a tervet a megkérdezettek 69 százaléka egyértelműen elutasítja, és újabb 12 százalék inkább nem ért vele egyet, vagyis összességében a többség nem támogatná az intézkedést.

A kérdőív végén egy újabb, érzékeny témáról is véleményt kértek. A Tisza Párt tanulmánygyűjteményében felvetett ötlet szerint megszűnne a gyed, és a jövőben csak fizetős, biztosítói alapon működő csomagok lennének elérhetők. A válaszadók 64 százaléka teljes mértékben elutasította ezt a javaslatot, további 15 százalék pedig inkább nem támogatná, így a tervet szintén határozott elutasítás övezi.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

freely
2025. december 08. 13:24
Ami nincs, azt nem lehet sem támogatni, sem nem támogatni.
kobi40
2025. december 08. 13:23
Az egy dolog, hogy hitelesnek tartja. Vajon hány százalék szavazza meg, főleg azok közül, akik kettős állampolgárok, valamint nem itt élnek.
galancza-2
2025. december 08. 13:22
Ismét egy végtelenül hazug,aljas, félrevezető, betegesen önimádó főcím. Ha a magyarok szétszedték poloska népnyúzó programját,akkor a Fidesz miért csak 44%-on áll????? Igaz hogy ezzel meg lehet nyerni a választást,de parlamenti 2/3 már nem valószínű. És 56% szavazó Fidesz-ellenes, ezek döntő többsége fanatikusan gyűlöli a Fideszt. Tehát poloskásék könnyen tudnának "forradalmat" szervezeni. torrotucsed meg ki tudja hova állna. Amúgy a torotucsek szavazóinak a fele is inkább poloskás mint Fideszes. mandis szerkesztő patkányok! Ideje lenne észhez térni. A Fidesz 44%-a azért is kevés mert ha szarul alakul a külpolitikai és külgazdasági helyzet tavaszra,akkor ez simán lemehet 40%-ra.És akkor kurva nagy a baj. Tehát ez a közvéleménykutatás sajnos közel sem olyan bíztató mint amilyen beteges önimádattal elemzitek. mandis szerkesztő patkányok! Kurvára észhez kéne térnetek a 2026-os Fidesz győzelem érdekében. Ez a cikk tragikusan azt igazolja hogy poloskának van esélye tavasszal győzni.
gyozoporgorugasa
2025. december 08. 12:36
Most készül egy kutatás miszerint minden ovodás gyereket meg szabad e erőszakolni mint ahogy a fidesz teszi.A véleménnyilvánítók 97%a ellenzi.Csak semjén,kaleta és a többi fideszbuzeráns támogatja.😍😍😍😍😎
