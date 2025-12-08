Ítéletet hirdettek a magyarok: egyesével szedték szét Magyar Péterék tervét

A kutatók arra is rákérdeztek, hogyan viszonyulnának az emberek ahhoz, ha bizonyos egészségügyi ellátások a jövőben fizetőssé válnának. A kérdések a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések díjkötelessé tételére vonatkoztak.

Az elképzelés szinte teljes egyet nem értést váltott ki: a válaszadók 71 százaléka határozottan ellenzi, míg további 11 százalék inkább nem támogatná az ilyen változtatást.

A kutatás egy harmadik javaslat fogadtatását is elemezte. Az Indexhez eljuttatott dokumentumban egy 20 százalékos nyugdíjadó bevezetése szerepel, amely az özvegyi nyugdíjakat is érintené. A felmérés szerint ezt a tervet a megkérdezettek 69 százaléka egyértelműen elutasítja, és újabb 12 százalék inkább nem ért vele egyet, vagyis összességében a többség nem támogatná az intézkedést.