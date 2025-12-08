Ítéletet hirdettek a magyarok: egyesével szedték szét Magyar Péterék tervét

Számokat közölt a neves amerikai kutatócég: magabiztosan győzne a Fidesz, ha most vasárnap lenne a választás
A Donald Trumpnak is dolgozó cég szerint a helyzet egyértelmű Magyarországon.
A felmérés alapján a társadalom döntő többsége nem támogatja a Tisza megszorító javaslatait.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, felmérést végzett az amerikai McLaughlin & Associates kutatócég, amely szerint,
a választók 62 százaléka hitelesnek tartja a Tisza Párt megszorítócsomagját.
Többek között ez is oka lehet annak, hogy ha most vasárnap tartanák a választást, a Fidesz 44 százalékon állna, a válaszadók többsége pedig továbbra is Orbán Viktort tartaná legesélyesebb miniszterelnöknek.
A felmérés egy másik kérdéscsoportja azt vizsgálta, mennyire támogatják a válaszadók az Indexhez került tervezett intézkedéseket. Ezek egyike az áfa megemelésére vonatkozott: a javaslat szerint a jelenlegi 27 százalékos kulcs 32 százalékra emelkedne.
A koncepció rendkívül kedvezőtlen fogadtatásban részesült: a megkérdezettek 74 százaléka teljes mértékben elutasította, további 9 százalék pedig inkább nem értett egyet vele.
A kutatók arra is rákérdeztek, hogyan viszonyulnának az emberek ahhoz, ha bizonyos egészségügyi ellátások a jövőben fizetőssé válnának. A kérdések a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések díjkötelessé tételére vonatkoztak.
Az elképzelés szinte teljes egyet nem értést váltott ki: a válaszadók 71 százaléka határozottan ellenzi, míg további 11 százalék inkább nem támogatná az ilyen változtatást.
A kutatás egy harmadik javaslat fogadtatását is elemezte. Az Indexhez eljuttatott dokumentumban egy 20 százalékos nyugdíjadó bevezetése szerepel, amely az özvegyi nyugdíjakat is érintené. A felmérés szerint ezt a tervet a megkérdezettek 69 százaléka egyértelműen elutasítja, és újabb 12 százalék inkább nem ért vele egyet, vagyis összességében a többség nem támogatná az intézkedést.
A kérdőív végén egy újabb, érzékeny témáról is véleményt kértek. A Tisza Párt tanulmánygyűjteményében felvetett ötlet szerint megszűnne a gyed, és a jövőben csak fizetős, biztosítói alapon működő csomagok lennének elérhetők. A válaszadók 64 százaléka teljes mértékben elutasította ezt a javaslatot, további 15 százalék pedig inkább nem támogatná, így a tervet szintén határozott elutasítás övezi.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
