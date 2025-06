Kiderült, mennyit keresnek a focisták az NB I-ben: a Népligetben kétszer annyit, mint Felcsúton

Több mint 35 milliárd forint bért fizettek ki 1370 alkalmazottjuknak tavaly a most záruló idényt az élvonalban töltő hazai focicsapatok mögött álló cégek – számolt be róla a G7.hu. Ebben benne van mindenki: a labdarúgók, a sportszakemberek és az adminisztrációs munkatársak is.

Viszont mivel a sportolók, sportszakemberek más adózási kategóriába esnek, mint a többi munkatárs, a cégek beszámolóiban szereplő bérezési adatokból elég nagy pontossággal ki lehet számolni, hogy mennyi pénzt fizettek ki hagyományosan adózó bérként, és mennyit ilyen speciális adózási formában.

A G7 tehát arra vállalkozott: hozzávetőlegesen kiszámítja, mennyit kereshetnek átlagosan a focisták a magyar NB I-ben. Azt kapták, hogy az NB I-es csapatok 2024-ben összesen 24,4 milliárd forintot fizethettek ki csak a labdarúgóiknak bruttó bérként. A bő 24 milliárdos összeg 344 játékos között oszlott meg.

Ebből durván 5,9 millió forintos havi bruttó és a kedvező adózásnak köszönhetően ennél alig alacsonyabb, szinte pontosan ötmillió forintos nettó átlagbér adódik.

A csapatok között viszont elég nagyok a különbségek.

A Ferencvárosnál a bruttó havi bér 16, a nettó 14 millió forint körül alakulhatott. A lista második helyén az előző kiírás ezüstérmese, a Puskás Akadémia áll 6 millió forintos nettó átlagbérrel.

Eddig semmi meglepő, arra viszont már felkapja az ember a fejét, hogy a harmadik helyen a Diósgyőr áll nettó 5,45 millió forinttal.

Mondjuk az se semmi, hogy a Fehérvár úgy esett ki az élvonalból, hogy a negyedik helyen áll közel 5 milliós átlagfizetéssel.

A Paks viszont úgy lett bronzérmes, hogy csak a tizedik szűk 3 millióval.

A listán messze a Nyíregyháza az utolsó 1,3 millióval – még a kieső Kecskemét is több mint 1 millió forinttal előzi meg.

Fotó: MTI/Illyés Tibor