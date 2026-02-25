A jólét nem alapállapot, és lefelé az út sokszor villámgyors

Hét győzelem abban az évben. Tíz pole-pozíció. Világbajnoki cím Michael Schumacher ellen, egy botrányos, ütközéssel végződő döntő futam után, ahol harmadikként végzett. Jacques Villeneuve két év alatt a Forma-1 csúcsára ért.

1996-ban újoncként négy győzelem, és második hely a bajnokságban. 1997-ben pedig huszonhat évesen a dobogó csúcsára ért. A paddockban azt suttogták, hogy most új korszak kezdődik.

A tél azonban nemcsak teszteket hozott, hanem meghívásokat. Divatlapok címlapjai, párizsi és milánói bemutatók, talkshow-k Észak-Amerikában, zenei kísérletezések. Jacques Villeneuve mindig is több akart lenni, mint pilóta. „A világ több, mint köridők” - mondta egy interjúban.

És igaza volt. Csakhogy a köridők nem javulnak a divatfotózások alatt. 1998-ban a Renault gyári támogatása eltűnt, a Williams motorja gyengébb lett, de a visszaesésnek nem ez volt a legfontosabb oka.

Villeneuve egyre kevesebb órát töltött a szimulátorban. A téli fizikai felkészítés során kimaradtak a plusz körök. A mérnöki briefingeiken is egyre türelmetlenebb volt. A fiatal csapattárs, Heinz-Harald Frentzen pedig egyre közelebb került hozzá köridők tekintetében.