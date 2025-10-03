Ft
aranytartaléka Magyarország Magyar Nemzeti Bank stratégia stabilitás

Aranyország: a világ élvonalába került Magyarország

2025. október 03. 12:29

Aranybányát talált az MNB: így erősödött hazánk pénzügyi biztonsága.

2025. október 03. 12:29
null

Az elmúlt években a Magyar Nemzeti Bank (MNB) következetes aranyvásárlási stratégiát folytatott, amelynek eredményeként Magyarország aranytartaléka történelmi csúcsra emelkedett – írta meg az Origo. Míg 2010-ben még szinte elhanyagolható mennyiséggel rendelkeztünk, 2024 őszére a készletek elérték a 110 tonnát, ami tizenöt év alatt a harmincötszörös növekedést jelenti. 

Ezzel hazánk nemcsak régiós szinten emelkedik ki, hanem globális összehasonlításban is előkelő helyet foglal el, egy főre vetítve pedig a világ 12. országaként tartják számon. 

Az arany felértékelődésének oka nem csupán a jegybanki politikában keresendő. A 2008-as pénzügyi válság, a koronavírus-járvány, a vámháborúk, majd az orosz–ukrán konfliktus mind hozzájárultak a globális bizonytalanság növekedéséhez. Ilyen helyzetekben az arany klasszikus menedékeszközként működik: stabilitást és biztonságot nyújt, miközben értékmegőrző funkciója felértékelődik. Az inflációs nyomás és a világgazdaság ingadozásai mellett az arany iránti kereslet világszerte megnőtt, a központi bankok rekordmennyiséget vásároltak, ami az árfolyamot történelmi magasságokba hajtotta.

A magyar jegybank 2018-ban indította el az intenzív vásárlásokat, amikor 3,1 tonnáról 31 tonnára emelte a készletet, majd 2021-ben már 94,5 tonnára növelte azt. 

A legutóbbi lépésekkel a tartalék elérte a jelenlegi 110 tonnát, amelynek túlnyomó részét hazánkban tárolják, kisebb hányadát pedig a londoni Bank of Englandnél őrzik. A stratégia nemcsak biztonságpolitikai, hanem pénzügyi szempontból is sikeresnek bizonyult: a 2018 óta bekövetkezett árfolyam-emelkedés több mint 2000 milliárd forint nyereséget eredményezett a magyar költségvetés számára.

A szakértők szerint a világgazdaság jelenlegi törékeny helyzetében továbbra is indokolt az arany tartalékolása. Az inflációs kockázatok, a geopolitikai feszültségek és az ellátási láncok átalakulása mind olyan tényezők, amelyek az arany árát a jövőben is felfelé hajthatják. Az MNB időben felismerte a trendeket, és olyan döntéseket hozott, amelyek egyszerre erősítik az ország pénzügyi stabilitását, növelik a befektetői bizalmat és gazdasági hasznot is hoznak.

Az arany tehát nem csupán egy nemesfém, hanem stratégiai eszköz: válságok idején biztonságot, békeidőben pedig hosszú távú értékmegőrzést nyújt. Magyarország példája jól mutatja, hogy tudatos jegybanki politikával a nemzeti aranytartalék egyszerre lehet a gazdasági stabilitás záloga és a jövőbe mutató befektetés.

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jetilovag
2025. október 03. 13:01
ha okosak vagyunk és következetesek és maradunk konzervatívok a Főni segyítségével...akkor Putyin russ-hun rokonainkra is számíthatunk....minden téren!...és nekünk ez a lényeg!...isten, béke, munka , család.... a szaros libcsik meg elmehetnek sunyi picsába....hasszán faszára....
Válasz erre
3
0
Unknown
2025. október 03. 12:57
"A stratégia nemcsak biztonságpolitikai, hanem pénzügyi szempontból is sikeresnek bizonyult: a 2018 óta bekövetkezett árfolyam-emelkedés több mint 2000 milliárd forint nyereséget eredményezett a magyar költségvetés számára." Kíváncsi lennék, hogy ez hogyan realizálódott a költségvetésben.
Válasz erre
1
0
Marslakii
2025. október 03. 12:53
Szerintem megnyugtatóbb, mint a kriptovaluta.
Válasz erre
1
0
kimirszen
2025. október 03. 12:41
Az elmúlt években a Magyar Nemzeti Bank (MNB) következetes aranyvásárlási stratégiát folytatott, amelynek eredményeként Magyarország aranytartaléka történelmi csúcsra emelkedett – írta meg az Origo. Míg 2010-ben még szinte elhanyagolható mennyiséggel rendelkeztünk, 2024 őszére a készletek elérték a 110 tonnát, ami tizenöt év alatt a harmincötszörös növekedést jelenti. Az aranytartalék a devizatartalék része. Dicsekedni nem nagyon kellene vele mert míg az államadósság 2010 óta 40.000 milliárd forinttal növekedett addig a devizataralék 33,7 milliárd EURról 45,589 milliárd EURra növekedett 2025-re.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!