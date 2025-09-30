Védjük meg az unatkozókat saját maguktól – védjük meg a fiataljainkat!

Kisiskolásként ha beteg voltam és nem mentem iskolába, délelőttönként a nappaliban feküdtem. A paplan alól lázasan köhögve vagy hasfájással küszködve sokat nézegettem a könyvespolcot, a sok színes borítójú kötet gerincén lévő feliratokat. Volt pár kedvencem, amelyen mindig megakadt a szemem: egy Böll-könyv (furcsállottam, hogy ilyen nevű szerző egyáltalán igazi lehet), a Kalevala, amely szó kicsiként misztikusan érintett, nem tudtam sehova se tenni, és ott volt Alberto Moravia Az unalom című regénye is.

Miután magam is morzsoltam csak az időt a többnapos gyerekbetegségek alatt, hol a szélfútta fák mozgását, hol a felhők gomolygását, hol pedig a könyvszekrényen sorakozó olvasnivalókat nézegetve azon morfondíroztam,

hogyan tudhatott valaki egy egész könyvet szentelni az unalom témájának.

Talán bizony ágynak esett ő is, és ezt írta meg hosszan.

Bizonyos értelemben nem jártam messze a valóságtól, mert az unalom, amiről a szerző írt, a lélek bizonyos betegsége, egyensúlytalansága. Egyfajta célt és értelmet nélkülöző, érdektelenséggel párosuló hiányállapot. Fakadhat kiégésből, belső bizonytalanságból, máskor az élvezetekkel, benyomásokkal való túllakottságból vagy a kihívások, értelmes és kellően motiváló feladatok, életcélok hiányából. Moravia az unalmat a dolgokkal való kapcsolat elvesztéseként, a valóság elsorvadásának, megfogyatkozásának vagy beszűkülésének következményeként és kommunikációs képtelenségként írja le.