háború békeidő paks2 Moszkva Magyarország Szijjártó Péter

Egyenesen Moszkvából érkezett az átütő hír: hatalmas lendületet vett a kulcsfontosságú magyarországi projekt

2025. december 09. 09:57

Szijjártó Péter szerint eljött az idő, hogy Magyarország felkészüljön a háború utáni gazdasági korszakra.

2025. december 09. 09:57
null

Jó hírekről számolt be a Paks2-beruházás kapcsán Szijjártó Péter:

a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvából jelentette, hogy a vártnál gyorsabban halad az építkezés egyik kulcsfontosságú fázisa.

A külgazdasági és külügyminiszter azt közölte chatcsatornáján, hogy a tervezettnél gyorsabban haladnak az betonozás előkészítésével, ezért a vasbeton szerkezet megépítése nem januárban, hanem már a jövő héten elkezdődik. 

November elején vált ismertté, hogy az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) négy határozata közül az egyik megnyitotta az utat a Paksra tervezett új atomerőmű első reaktorblokkjának betonalap-öntéséhez. A másik három határozat a már meglévő építési engedélyek módosítását engedélyezte. Ezek együttesen új lendületet adtak a Paks II. beruházásnak.

A négy határozat közül a legfontosabb a részhasználatba-vételi engedély, míg a többi dokumentum az engedélyezési feltételek változtatását rögzíti. Valamennyi engedély 2032. augusztus 25-ig érvényes.

A miniszter üzenetében emlékeztetett arra is, hogy Donald Trump elnök jelentős erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárásáért, amit a magyar kormány teljes mértékben támogat.

Szijjártó szerint amint véget ér a háború, a világgazdaság visszatérhet a normális működésbe és új, jelentős lehetőségek nyílnak majd a nemzetközi kereskedelemben.

A szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban”

– fogalmazott.

Orbán Viktor miniszterelnök már a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen jelezte, hogy Magyarország készül a háború utáni időszakra és ehhez már most zajlik a kormányzati működés felülvizsgálata. A kormányfő azt is elmondta: egyeztetések folynak az amerikai és orosz féllel a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről és decemberben egy nagy magyar üzleti delegáció érkezik majd Moszkvába tárgyalásokra. 

Ez a látogatás most meg is valósult: Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a szankciók eltűnésére számítva Magyarországnak időben meg kell erősítenie üzleti pozícióit. „Ezért megyünk most egy nagy üzleti-vállalati delegációval Moszkvába” – tette hozzá a külügyminiszter.

Nyitókép: Facebook

***

Összesen 12 komment

Sorrend:
gyozoporgorugasa
•••
2025. december 09. 10:36 Szerkesztve
csapláros 2025. december 09. 10:28 A Magyar Gárda, a Betyársereg és a 64 Vármegye picsáz ki Akkor bajban vagy tesóka,akkor már most pakolhatsz a kis családoddal,vagy elhúzol vagy eltaposnak.😁😁👍 Nekem utóbbi szimpatikusabb😁😁😁👍 Most komolyan légy őszinte ,téged honnan a bánatos faszból kukáztak össze?😁😁😁👍Ezt a sok faszságot amit leírtál, még a mandiner is képtelen űberelni.😁😁👍Csak nem egy munkatársuk vagy?😁😁😁🤦‍♂️
Válasz erre
0
3
csapláros
2025. december 09. 10:28
gyozoporgorugasa 2025. december 09. 10:06 ..."Miért hol van háború?"... Sorosékkal 2002 vagy már régebb, a rendszerváltás óta háború van, az unióval pedig 2010 óta. És ha alul marad az ország, akkor fegyveres harc is lesz, mert lesznek akik ebben az országban nem tűrik a magadfajta trágyák pofáját. A Magyar Gárda, a Betyársereg és a 64 Vármegye picsáz ki benneteket, az összes liberálnácit, ballibbant dísz zsidót , Soros csicskát, CIA ügynök nemzetárulót, és feka valamint kaporszakállú, ide deportált migránst, a felfegyverzett 600-700 ezernyi cigánysággal karöltve, akiknek lenyúlnátok a segélyeit, adókedvezményeit, és egyéb pénzeit ... bruhahaha
Válasz erre
2
0
csapláros
2025. december 09. 10:20
Ez nemcsak a háború UTÁNI előkészítésről szól, hanem arról, hogy MÁR MOST lendületet vegyen az uniós gazdaságtól való elszakadás. Ennek kellett volna lennie és lehet hogy ez is volt az egyik lényege a törökországi látogatásnak is (amúgy is megfigyelők vagyunk a Türk Államszövetségben). 75 %-os függés nagyobb, mint a kádári, függés a szocialista világ EGÉSZÉTŐL, amikor a KGST is csupán 60, a szovjet pedig (azaz az orosz és a tagköztársaságok együtt) alig 30-35 % volt. Addig, amíg ez a függés nem csökken le, addig az ország védtelen az Unió ütéseivel szemben: jövőre jön az ÚJABB migráns retorzió, de már a haderőfejlesztési SAFE pénzek blokkolását is pedzegeti Freund hatására az Eu. Persze ha ez utóbbi a német-magyar (Rheinmetall) ügyeket érinti, akkor megint tökön lövi magát az Eu. Így azt kellene, hogy pillanatokon belül fel lehessen rúgni az oroszok elleni szankciókat is, különös tekintettel például a mezőgazdaságunkra
Válasz erre
2
0
neszteklipschik
2025. december 09. 10:16
Kanyarban kell előzni! 😉
Válasz erre
3
0
