Egyenesen Moszkvából érkezett az átütő hír: hatalmas lendületet vett a kulcsfontosságú magyarországi projekt

Rengetegen kíváncsiak a Messengeren indított hírcsatornára.
Szijjártó Péter szerint eljött az idő, hogy Magyarország felkészüljön a háború utáni gazdasági korszakra.
Jó hírekről számolt be a Paks2-beruházás kapcsán Szijjártó Péter:
a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvából jelentette, hogy a vártnál gyorsabban halad az építkezés egyik kulcsfontosságú fázisa.
A külgazdasági és külügyminiszter azt közölte chatcsatornáján, hogy a tervezettnél gyorsabban haladnak az betonozás előkészítésével, ezért a vasbeton szerkezet megépítése nem januárban, hanem már a jövő héten elkezdődik.
November elején vált ismertté, hogy az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) négy határozata közül az egyik megnyitotta az utat a Paksra tervezett új atomerőmű első reaktorblokkjának betonalap-öntéséhez. A másik három határozat a már meglévő építési engedélyek módosítását engedélyezte. Ezek együttesen új lendületet adtak a Paks II. beruházásnak.
A négy határozat közül a legfontosabb a részhasználatba-vételi engedély, míg a többi dokumentum az engedélyezési feltételek változtatását rögzíti. Valamennyi engedély 2032. augusztus 25-ig érvényes.
A miniszter üzenetében emlékeztetett arra is, hogy Donald Trump elnök jelentős erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárásáért, amit a magyar kormány teljes mértékben támogat.
Szijjártó szerint amint véget ér a háború, a világgazdaság visszatérhet a normális működésbe és új, jelentős lehetőségek nyílnak majd a nemzetközi kereskedelemben.
A szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban”
– fogalmazott.
Orbán Viktor miniszterelnök már a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen jelezte, hogy Magyarország készül a háború utáni időszakra és ehhez már most zajlik a kormányzati működés felülvizsgálata. A kormányfő azt is elmondta: egyeztetések folynak az amerikai és orosz féllel a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről és decemberben egy nagy magyar üzleti delegáció érkezik majd Moszkvába tárgyalásokra.
Ez a látogatás most meg is valósult: Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a szankciók eltűnésére számítva Magyarországnak időben meg kell erősítenie üzleti pozícióit. „Ezért megyünk most egy nagy üzleti-vállalati delegációval Moszkvába” – tette hozzá a külügyminiszter.
A görögök kérését viszont elutasította az Európai Bizottság.
