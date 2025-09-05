Ft
fiatalkor nepper Tisza Párt simlis jólét Magyar Péter hívő törvény

Az összes régi, fiatalkori simlis ismerősöm ma mind megveszekedett, véresszájú Magyar Péter hívő

2025. szeptember 05. 09:19

Vajon egy új kánaánban reménykednek? Vagy simán csak similis simile gaudet?

2025. szeptember 05. 09:19
null
Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Facebook

„Nektek is feltűnt?

Én már egy ideje megfigyeltem, hogy az összes régi, fiatalkor ismerősöm, akik akkoriban mindenféle seftes, simlis, kanyalós, autónepper, stb. figurák voltak (nem feltétlenül rossz, gonosz emberek mind – bár amint azóta kiderült, ilyen is van köztük –, sok esetben csak link arcok, akik mindig a könnyebb utat keresték, sumákoltak), igazán dolgozni, odatenni magukat nem szerettek, de jólétre, magas státuszra pozícionálták önmagukat, kétes ügyletekben utaztak, másokat lehúztak, vagy csak a zavarosban halásztak, stb., aztán egy idő után besültek a bizniszek, nem ment már az életművészkedés (némelyiküket még a törvény is utolérte), frusztráltak, csalódottak, rosszkedvűek lettek (de sosem önmagukat hibáztatták)...  azok ma mind megveszekedett, véresszájú Magyar Péter hívők.

Vajon egy új kánaánban reménykednek? Vagy simán csak similis simile gaudet?

Ti is ezt látjátok a tiszásokon?”

Nyitókép: Jeszenszky Zsolt Facebook-oldala

Összesen 44 komment

Sün Balázs
2025. szeptember 05. 11:13
Szerintem Zsolt jól látja a helyzetet. De én még hozzátenném azt, hogy a Jeszi korosztályúak elkényeztetett, és megtévesztett, nagyon jó módban élő, de sajnos tudatlan gyerekei is tömegével ott csápolnak MP-nek. Sajnos ezek a fiatalok, akik már csak az elmúlt 15 év Orbán kormányt jó intézkedésit élték át, és mindenféle jóba "beleszülettek", ők és szüleik sok kedvezményt megkaptak ( ingyenes tankönyv, laptop, jogosítvány és nyelvvizsgadíj támogatás, családi adókedvezmény, különböző családi otthonteremtési támogatás, stb..), nekik egyáltalán nincs fogalmuk arról, hogy az un. rendszerváltás utáni kormányok közül a baloldaliak mekkora károkat okoztak az országnak. (nemzeti vagyon elherdálása, az ország eladósítása, a gazdaság tönkretétele, óriási állami adó- és járulék elvonások, stb.) Ezeknek a fiataloknak fogalma sincs arról, hogy mit vesztenének el azzal, hogy ha 2026-ban egy rossz döntés egy országot tönkretevő és az Európai Uniónak hazánkat minden téren feláldozó kormánya lenne.
Válasz erre
4
0
T. Péter
2025. szeptember 05. 11:07
"Nektek is feltűnt?" Sajnálom, nem. Az én fiatalkori ismerőseim között nem voltak seftes, simlis, kanyalós, autónepper, stb. figurák. Sőt, a nem fiatalkori ismerőseim között sem. Nem is tudom, Jeszi, hogy lehet ez, valamit biztos elrontottam az életben, valahogy nekem mindig tisztességes, normális, rendes emberek voltak az ismerőseim.
Válasz erre
1
4
auditorium
2025. szeptember 05. 10:54
MP követői 2 kategóriába sorolhatók. Az egyik a lumpen, mindig panaszkodó, "semmise jó," mert dolgozni kell kategória, akiket ócska szlogénekkel, igéretekkel lehet a táborba állitani. A másik azonban a deklasszált vagy félretett értelmiség, rosszul fizetett egyetemi tanárok (bár a munkájukért, publikációjukért sokszor még ez is sok) , az előző kormányt nem ismerő, tapasztalatlan diákok, kisérleti művészetekkel próbálkozó rendezők, irók, festők és szobrászok, egykori TV -sztárok, megöregedett rockénekesek és szinészek. Ez a magyar intelligencia abban reménykedhet, h. MP EU-P-i tagsága és W-és pártjához húzása, Urs. szimpátiája megnyitja az EU-s PÉNZcsapot, az eddig visszatartott Recovery fund-next generation kölcsönökkel és Mo. is beáll a sorba, hizelegve, engedékenyen, jópofán. Ha küldenek ide is párezer illegális bevándorlót, hát legyen, úgyis messze tőlük telepitik őket. Megoldják. Wir schaffen das, vagyis a "pornép." "család, keresztény értékek, férfi-nő, rend" törölendő.
Válasz erre
4
0
nyugalom
2025. szeptember 05. 10:51
Akik a ner alatt szedték meg magukat! Pl azariaahhhhh, majka es a sok 00 celeb!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!