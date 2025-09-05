„Nektek is feltűnt?

Én már egy ideje megfigyeltem, hogy az összes régi, fiatalkor ismerősöm, akik akkoriban mindenféle seftes, simlis, kanyalós, autónepper, stb. figurák voltak (nem feltétlenül rossz, gonosz emberek mind – bár amint azóta kiderült, ilyen is van köztük –, sok esetben csak link arcok, akik mindig a könnyebb utat keresték, sumákoltak), igazán dolgozni, odatenni magukat nem szerettek, de jólétre, magas státuszra pozícionálták önmagukat, kétes ügyletekben utaztak, másokat lehúztak, vagy csak a zavarosban halásztak, stb., aztán egy idő után besültek a bizniszek, nem ment már az életművészkedés (némelyiküket még a törvény is utolérte), frusztráltak, csalódottak, rosszkedvűek lettek (de sosem önmagukat hibáztatták)... azok ma mind megveszekedett, véresszájú Magyar Péter hívők.

Vajon egy új kánaánban reménykednek? Vagy simán csak similis simile gaudet?

Ti is ezt látjátok a tiszásokon?”

Nyitókép: Jeszenszky Zsolt Facebook-oldala