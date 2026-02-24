Kínos percek a Tiszának: itt a program, amely végleg a földbe döngöli őket – az egymilliós bér a cél

A foglalkoztatás terén is szintlépés következik. Jelenleg Magyarország a hetedik helyen áll az Európai Unióban a foglalkoztatási rátát tekintve, de a cél így most már az első hely. Ehhez további 300 ezer embert kell bevonni a munkaerőpiacra, hogy elérjük az ötmilliós létszámot.

A beszélgetés során éles kontrasztba állították ezt a jövőképet a Tisza Párt sokat emlegetett gazdasági elképzeléseivel. A szakértők emlékeztettek a Tisza környékén feltűnt 600 oldalas „kiszivárgott” konvergenciaprogramra, amely Szalai Piroska szerint a régi, Bokros- és Surányi-féle megszorító politika jegyeit viseli magán.

Míg a kormány a bérnövekedésre és a támogatásokra épít, az ellenzéki alternatíva a 13. és az újonnan bevezetett 14. havi nyugdíj eltörlését, a családi adókedvezmények megnyirbálását és a rezsicsökkentés kivezetését vizionálja.

Berzétei Ákos rávilágított egy morális különbségre is: a Tisza Párt kulcsemberei multinacionális nagyvállalatoktól – például a Shelltől – érkeztek. Felidézték a Shell nigériai olajkitermelése körüli környezetkárosítási és emberi jogi botrányokat, amelyekről az Amnesty International is beszámolt. A szakértők szerint nem véletlen, hogy az ellenzék a multinacionális cégek extraprofit-adóinak és a bankadónak a kivezetését szorgalmazza. A választás tétje 2026-ban tehát világos: a magyar családok növekvő jóléte vagy a multinacionális érdekek mentén végrehajtott megszorítások kora tér-e vissza.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP