kormány tisza párt szalai piroska berzétei ákos magyarország program orbán viktor

Kínos percek a Tiszának: itt a program, amely végleg a földbe döngöli őket – az egymilliós bér a cél

2026. február 24. 11:13

Sokkoló a különbség: a Tisza Párt multivezérei a saját zsebüket tömnék, miközben a kormány a családokat támogatja.

null

A 2026-os választási kampány legfontosabb mérföldkövéhez érkeztünk. Orbán Viktor évértékelője után végre világossá váltak a következő négy év konkrét gazdasági irányvonalai. A Kontextus Cash Talk Extra stúdiójában Szalai Piroska miniszterelnök főtanácsadója és Berzétei Ákos a Nézőpont Intézet gazdasági elemzője elemezték a bejelentéseket, rávilágítva: a kormány nem csupán ígéreteket tett, hanem egy olyan növekedési pályát vázolt fel, amely a magyar családok zsebére fókuszál.

A program gerincét három, korábban elképzelhetetlennek tűnő szám adja: 

a cél az egymillió forintos átlagkereset, az 1000 eurós minimálbér és az ötmilliós foglalkoztatotti létszám elérése. 

Szalai Piroska a műsorban levezette a számításokat: az egymilliós átlagbérhez a következő négy évben évi 7,2 százalékos bruttó keresetnövekedés szükséges. Ez a magyar gazdaság elmúlt évekbeli teljesítményét látva – ahol nem ritkán 8-9 százalék feletti volt a bővülés – nem egy „mesebeli” vágyálom, hanem matematikai realitás. A minimálbér ezer euróra emelése pedig végleg az európai élvonalba emelné a magyar bérszínvonalat.

A foglalkoztatás terén is szintlépés következik. Jelenleg Magyarország a hetedik helyen áll az Európai Unióban a foglalkoztatási rátát tekintve, de a cél így most már az első hely. Ehhez további 300 ezer embert kell bevonni a munkaerőpiacra, hogy elérjük az ötmilliós létszámot. 

A beszélgetés során éles kontrasztba állították ezt a jövőképet a Tisza Párt sokat emlegetett gazdasági elképzeléseivel. A szakértők emlékeztettek a Tisza környékén feltűnt 600 oldalas „kiszivárgott” konvergenciaprogramra, amely Szalai Piroska szerint a régi, Bokros- és Surányi-féle megszorító politika jegyeit viseli magán. 

Míg a kormány a bérnövekedésre és a támogatásokra épít, az ellenzéki alternatíva a 13. és az újonnan bevezetett 14. havi nyugdíj eltörlését, a családi adókedvezmények megnyirbálását és a rezsicsökkentés kivezetését vizionálja.

Berzétei Ákos rávilágított egy morális különbségre is: a Tisza Párt kulcsemberei multinacionális nagyvállalatoktól – például a Shelltől – érkeztek. Felidézték a Shell nigériai olajkitermelése körüli környezetkárosítási és emberi jogi botrányokat, amelyekről az Amnesty International is beszámolt. A szakértők szerint nem véletlen, hogy az ellenzék a multinacionális cégek extraprofit-adóinak és a bankadónak a kivezetését szorgalmazza. A választás tétje 2026-ban tehát világos: a magyar családok növekvő jóléte vagy a multinacionális érdekek mentén végrehajtott megszorítások kora tér-e vissza.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

 

Hohokam
2026. február 24. 13:35
coyote-0 2026. február 24. 11:56 • Szerkesztve Az egymilliós bér mellett mennyibe fog kerülni egy kiló kenyér? Mert az nem ér, ami 2022-23-ban volt, hogy bért emeltek, utána meg 25%-os inflációval visszaveszitek. Nnnnnna: 2023-ban reálbér (!!! - az inflációval korrigált) -növekedés: 1,7% wageindicator.org/labour-laws/collective-bargaining/2023/hungary-real-wages-increase-for-first-time-in-over-a-year-november-30-2023 2024-ben közel 10% - //wageindicator.org/labour-laws/collective-bargaining/2024/hungary-real-earnings-increase-by-10-year-on-year-april-30-2024 2025-ös reálbér-növekedés: 4,4% //think.ing.com/snaps/hungarian-net-wages-to-continue-to-grow-at-a-high-single-digit-level
SzkeptiKUSS
2026. február 24. 13:25
Ha Tisza jön, akkor minden család búcsúzik a rezsi ártól. Úgy 300000 ft plusszal többet fizet ugyanazért.. Az szja-val is megcsapolnak egy éves fizetésemeléssel, minimum. A nyugdíjasok plusz juttatását okosba fogják megkurtítani. 8-10 százalékos inflációval /eltörlik az árplafont, a multi adót/ pedig mindenkit lehúznak, a megtakarításokat is. stb Kell a pénz az ukiknak is. Szóval na, ezt felsoroltam egy középkorú rokonnak. Itt a válasz: "Leszarom! Az én képzettségemmel bárhol boldogulok."
robogo72
2026. február 24. 13:17
Hagyjuk már a hülyeséget ! Ilyen már volt, nem kellene még egyszer. Gyármunkás bére 1944: 150pengő, 1945: 50.000 pengő, 1946: 50.000.000.000.000 pengő
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 24. 13:02
Orbán magának 7 milliós fizetést ad. Az átlagbérhez viszonyítva a legmagasabbat Európában.
