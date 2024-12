Mutatjuk a Demján Sándor program részleteit: a munkavállalók kétharmadát érinti, miként kapnak új erőre a hazai vállalkozások

Ehhez összesen 1410 milliárd forint mozdulhat meg, mivel a kormány szerint az új gazdaságpolitikában előirányzott gazdasági növekedéshez magasabb teljesítményre van szükség. Mint az a kormay.hu oldalon is olvasható, a nagyobb méret nagyobb hatékonysággal is jár, így a vállalkozók magasabb béreket tudnak fizetni a munkatársaiknak. Éppen ezért van kiemelt jelentősége a százmilliárdos nagyságrendű támogatásnak, ami a munkavállalókat is érinti. Sőt, a terv szerint a Demján Sándor Programon keresztül minden vállalkozás egy nagyságrenddel feljebb léphet.

A program részei, pontokba szedve: a kormány a cégek beruházásait és versenyképességét egy külön rájuk szabott, nagyméretű tőkeprogrammal támogatná, és az ehhez elkülönített 100 milliárd forintnyi forrás elősegíti a vállalkozások méretnövelését és hitelfelvételi esélyeit

elérhetővé válik egy, a kkv-k beruházásait célzottan támogató 1+1 program is, amely 50 milliárd forintos kerettel, vissza nem térítendő támogatás formájában lesz elérhető, és amivel a kkv-k modern eszközökhöz, fejlettebb technológiákhoz juthatnak hozzá

szintén a modernizálást szolgálja a digitalizációs csomag, amelynek lényege, hogy minden vállalkozásnak legyen mielőbb saját honlapja

az új, exportélénkítő hitelprogram a maga 350 milliárd forintos keretével a vállalkozások könnyebben fordulhatnak a külföldi piacok felé

a vállalkozások fejlesztésére a kormány 650 milliárd forint összértékben uniós programokat hasznosít

kulcskérdés az adminisztráció egyszerűsítése, aminek első lépése a kötelező könyvvizsgálati értékhatár alkalmazási feltételeinek enyhítése

továbbá a Széchenyi Kártya Programot is kedvezőbb feltételekkel lehet igényelni: 2024 novemberétől 3,5%-ra csökkent a beruházási és lízinghitelek kamata, aminél a Széchenyi Beruházási Hitel MAX+, a Széchenyi Lízing MAX+ konstrukció, a Széchenyi Mikrohitel MAX+ és az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ is érintett

A kormányprogram bemutatása arra is kitér, hogy plusz pontként a mikrovállalkozások áramárainak csökkentése is része a Demján Sándor Programnak, így 2025 januárjától 4606 kWh/év fogyasztásig az áramot kedvezményes áron kapják. Ezzel együtt a 8+1 intézkedés fókuszában ugyanaz szerepel: hogy 2025-ben a gazdasági növekedés 3-6 százalék közötti legyen.