Orbán ellopta a showt Brüsszelben; megtorlásra készülnek az ukránok; Magyar Péter kínos magyarázkodásba kezdett

Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei csütörtökön.
Február 12. is mozgalmas nap volt a magyar közéletben: a Mandiner három legolvasottabb cikke Magyar Péter magyarázkodásáról, az Ukrajnából hazánkat érő fenyegetésekről, valamint Orbán Viktor brüsszeli „elszigetelődéséről” szólt.
Magyar Péter és a drogbuli körüli furcsaságok
Napokig tartotta lázban a médiát a radnaimark.hu oldal ügye, ahol egy összegyűrt lepedőkkel „fűszerezett” ágy és egy fehér porral teli tálca képe jelent meg. Magyar Péter végül elismerte: 2024. augusztus 3-án egy olyan házibulin vett részt, ahol „alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt” az asztalon, bár állítása szerint ő nem nyúlt ezekhez.
A Tisza Párt elnöke tisztázni akarta magát, ez azonban nem sikerült neki. Magyar Péter előre akart menekülni a radnaimark.hu domain ügyében, nem jött össze, saját magára húzta a vizes lepedőt.
Invázió és „megtorlás” Magyarországgal szemben
Napról napra élesebb hangvételű ukrán nyilatkozatok célozták Magyarországot és Orbán Viktort. Jehven Karasz őrnagy – a neonáci C14 csoport vezetője – egy videóban arról beszélt, hogy „a 118. dandár két perc alatt odaérne”, ha Orbán nyíltan kimondaná, hogy „KGB-ügynök”. Bohdan Cservak nacionalista politikus szerint „a múlt bűneiért a megtorlás elkerülhetetlenül el fog jönni”, míg Dmitro Mikisa parlamenti képviselő „hitvány alakoknak” nevezte a magyar vezetőket, és azt állította:
Ezt, Viktor, biztosan nem felejtjük el.”
Borisz Tisenhausen elemző pedig odáig ment, hogy Orbánnak inkább azon kellene aggódnia, „hogy Ukrajna ne küldjön csapatokat Magyarországra”. Orbán Viktor erre reagálva úgy fogalmazott: a fenyegetéseket komolyan kell venni, és éppen ezért nem szolgálja a magyar érdekeket egy hatalmas ukrán hadsereg európai finanszírozása.
A balliberális oldalon megjelent a lehetséges vereség kommunikációja, ezzel párhuzamosan pedig választási csalást emleget az ellenzék. Úgy tűnik, a Tisza Párt előre megpróbálja aláásni egy esetleges Fidesz-győzelem legitimitását.