Orbán ellopta a showt Brüsszelben; megtorlásra készülnek az ukránok; Magyar Péter kínos magyarázkodásba kezdett

Február 12. is mozgalmas nap volt a magyar közéletben: a Mandiner három legolvasottabb cikke Magyar Péter magyarázkodásáról, az Ukrajnából hazánkat érő fenyegetésekről, valamint Orbán Viktor brüsszeli „elszigetelődéséről” szólt.

Magyar Péter és a drogbuli körüli furcsaságok

Napokig tartotta lázban a médiát a radnaimark.hu oldal ügye, ahol egy összegyűrt lepedőkkel „fűszerezett” ágy és egy fehér porral teli tálca képe jelent meg. Magyar Péter végül elismerte: 2024. augusztus 3-án egy olyan házibulin vett részt, ahol „alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt” az asztalon, bár állítása szerint ő nem nyúlt ezekhez.