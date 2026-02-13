Ft
Tisza Párt fenyegetés uniós csúcs Ukrajna Magyar Péter Orbán Viktor Európai Unió

Orbán ellopta a showt Brüsszelben; megtorlásra készülnek az ukránok; Magyar Péter kínos magyarázkodásba kezdett

2026. február 13. 05:40

Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei csütörtökön.

2026. február 13. 05:40
Február 12. is mozgalmas nap volt a magyar közéletben: a Mandiner három legolvasottabb cikke Magyar Péter magyarázkodásáról, az Ukrajnából hazánkat érő fenyegetésekről, valamint Orbán Viktor brüsszeli „elszigetelődéséről” szólt.

Magyar Péter és a drogbuli körüli furcsaságok

Napokig tartotta lázban a médiát a radnaimark.hu oldal ügye, ahol egy összegyűrt lepedőkkel „fűszerezett” ágy és egy fehér porral teli tálca képe jelent meg. Magyar Péter végül elismerte: 2024. augusztus 3-án egy olyan házibulin vett részt, ahol „alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt” az asztalon, bár állítása szerint ő nem nyúlt ezekhez.

A Tisza Párt elnöke ugyanakkor saját bevallása szerint az ominózus estén exével, Vogel Evelinnel létesített intim kapcsolatot,

miközben korábban arról beszélt, hogy a nő már hónapok óta zsarolja.

Az időzítés és a nyilatkozatok több ponton is ellentmondásosak, különösen annak fényében, hogy a Tisza Párt vezetője ekkoriban már új párját is bemutatta a közösségi médiában.

Invázió és „megtorlás” Magyarországgal szemben

Napról napra élesebb hangvételű ukrán nyilatkozatok célozták Magyarországot és Orbán Viktort. Jehven Karasz őrnagy – a neonáci C14 csoport vezetője – egy videóban arról beszélt, hogy „a 118. dandár két perc alatt odaérne”, ha Orbán nyíltan kimondaná, hogy „KGB-ügynök”. Bohdan Cservak nacionalista politikus szerint „a múlt bűneiért a megtorlás elkerülhetetlenül el fog jönni”, míg Dmitro Mikisa parlamenti képviselő „hitvány alakoknak” nevezte a magyar vezetőket, és azt állította:

Ezt, Viktor, biztosan nem felejtjük el.”

Borisz Tisenhausen elemző pedig odáig ment, hogy Orbánnak inkább azon kellene aggódnia, „hogy Ukrajna ne küldjön csapatokat Magyarországra”. Orbán Viktor erre reagálva úgy fogalmazott: a fenyegetéseket komolyan kell venni, és éppen ezért nem szolgálja a magyar érdekeket egy hatalmas ukrán hadsereg európai finanszírozása.

„Elszigetelődés” Brüsszelben? A videó mást mutat

A harmadik legolvasottabb írás Orbán Viktor brüsszeli szerepléséről szólt.

A kormányfő által közzétett videón Emmanuel Macron, Giorgia Meloni és Andrej Babis is láthatóan tárgyalni kívánt a magyar miniszterelnökkel az EU-csúcson

– cáfolva a baloldal által gyakran hangoztatott „nemzetközi elszigetelődés” mítoszát.

A felvételen Ursula von der Leyen érkezése szakítja meg a beszélgetést, ami a cikk szerint szimbolikus pillanatként is értelmezhető.

***


Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

akyokushinkaimestere
2026. február 13. 06:28
Napokig tartotta lázban a médiát a radnaimark.hu oldal ügye, ahol egy összegyűrt lepedőkkel „fűszerezett” ágy" Alig bírtunk aludni ,még srilankán is erről beszéltek az emberek.🤦‍♂️
varga-judit
2026. február 13. 06:27
És ti ennyit bírtok kierőlködni, hogy KGB-s módszerekkel levideóztatjátok, hogy a volt barátnőjével kefélnek? Na akkor most már biztosan senki nem fog rá szavazni! Hát mit képzel ez magáról?! Akkor inkább már maradjon a tolvaj nemzetmegvezető! Nem kérünk olyan miniszterelnököt, akinek még van libidója, és még feláll neki!!!
