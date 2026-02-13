„Február 16-án Magyarországra látogat Marco Rubio amerikai külügyminiszter közép-európai diplomáciai körútja keretében. A magyar kormány ősszel még egy Donald Trump-Vlagyimir Putyin békecsúcs budapesti megrendezését ígérte, majd ez az orosz fél látható érdektelensége miatt elmaradt. Trump is nagyszerű headliner lett volna a Fidesz kampány-koncertjén, de az amerikai elnök keze most tele van Venezuelával, Iránnal és egy csomó illegális bevándorlóval, így ő sem tud időt szakítani arra, hogy személyesen tartson bakot Orbán Viktor ötödik mennybemeneteléhez.

Jöhetett volna még J.D. Vance alelnök, aki annyiban mindenképp különbözik Trumptól, hogy vannak személyes meggyőződései egy keresztény-nacionalista állam felépítésének szükségesséről, amelyben nincs helye mindenféle vallású, bőrszínű és szexuális irányultságú népeknek. Csóri átlag fideszes szavazó ugyan sosem volt keresztény, a szocializmusban le is szoktatták erről, szóval neki a kereszténység egy divatos póló vagy jól hangzó szlogen, mint Orbánnak a Soli Deo gloria.”