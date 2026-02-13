Ft
02. 13.
péntek
népszava Donald Trump Orbán Viktor Marco Rubio

Iron Majdnem

2026. február 13. 16:05

Ő sem tud időt szakítani arra, hogy személyesen tartson bakot Orbán Viktor ötödik mennybemeneteléhez.

2026. február 13. 16:05
null
Mosolygó Miklós
Mosolygó Miklós
Népszava

„Február 16-án Magyarországra látogat Marco Rubio amerikai külügyminiszter közép-európai diplomáciai körútja keretében. A magyar kormány ősszel még egy Donald Trump-Vlagyimir Putyin békecsúcs budapesti megrendezését ígérte, majd ez az orosz fél látható érdektelensége miatt elmaradt. Trump is nagyszerű headliner lett volna a Fidesz kampány-koncertjén, de az amerikai elnök keze most tele van Venezuelával, Iránnal és egy csomó illegális bevándorlóval, így ő sem tud időt szakítani arra, hogy személyesen tartson bakot Orbán Viktor ötödik mennybemeneteléhez.

Jöhetett volna még J.D. Vance alelnök, aki annyiban mindenképp különbözik Trumptól, hogy vannak személyes meggyőződései egy keresztény-nacionalista állam felépítésének szükségesséről, amelyben nincs helye mindenféle vallású, bőrszínű és szexuális irányultságú népeknek. Csóri átlag fideszes szavazó ugyan sosem volt keresztény, a szocializmusban le is szoktatták erről, szóval neki a kereszténység egy divatos póló vagy jól hangzó szlogen, mint Orbánnak a Soli Deo gloria.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 10 komment

Kerezs
2026. február 13. 16:30
Mosolygó Miklós úr! Elmondom, hátha megérti (azért van bennem kétely). Az ellenzék genetikailag úgy működik, hogy meggyőződése, hogy választási győzelemhez mindig valami külső (lehetőleg külföldi) segítség igénybevétele szükséges. ( 1945 után szovjetek) A kormánypárti szavazók pedig genetikailag úgy működnek, hogy saját maguktól is képesek felismerni, hogy mi a jó nekik és a leszármazottaiknak és ennek megfelelően választanak. Ezért a regnáló kormánynak nincs szüksége külső segítségre.
Válasz erre
1
0
Töki
2026. február 13. 16:27
Műmosolyú mikuláb!!! Te annyira nem érted, hogy mi folyik Gyöngyösön, hogy az már fájdalmas! A "ha csendben maradtál volna, okosabb lettél volna" mondás nagyon hűen tükrőzi az írást!
Válasz erre
2
0
elégia
2026. február 13. 16:25
Vicsorgó Miklós alapvetően nem újságíró, hanem sírásó. A koporsóban a Népszava található. Nyugodjék békében.
Válasz erre
1
0
dzsini75
2026. február 13. 16:20
“ Február 16-án Magyarországra látogat Marco Rubio amerikai külügyminiszter közép-európai diplomáciai körútja keretében”…… Ennyi lenne a lényeg…… A többi csak a szokásos FOS féle nyüsszögés….. ☝🏼😉
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!