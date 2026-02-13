Ft
02. 13.
péntek
biztonsági konferencia manfred weber európai unió EU-tagság ukrajna

Weber már semmit sem titkol: így hozná közelebb Ukrajnát az EU-hoz, és még katonákat is küldene

2026. február 13. 15:39

Az Európai Néppárt vezetője a müncheni biztonsági konferencia előtt interjút adott, amelyben határozottabb európai fellépést sürgetett.

2026. február 13. 15:39
null

A Müncheni Biztonsági Konferencia előtt a bajor közszolgálati televízióban (BR) sugárzott különkiadásban Manfred Weber hangsúlyozta, hogy az Európai Unión belüli szorosabb együttműködés és egységes fellépés nélkül nem garantálható a kontinens békéje. 

Magyar Péter szövetségese úgy vélte, 

nagyobb „európai elszántságra” van szükség.

Nem kizárt, hogy német katonák is részt vehetnek európai missziókban

Weber az interjúban külön kitért arra, hogy milyen szerepet vállalhat Európa Ukrajna jövőbeli biztonságában.

A politikus világossá tette: válsághelyzetben katonai értelemben is nagyobb felelősséget kell vállalni. Úgy fogalmazott, nem lehet komoly garanciákat ígérni, majd a feladatot az amerikaiakra hárítani, ez nem működik.

Az EPP vezetője azt sem zárta ki, hogy német katonák is részt vegyenek európai missziókban. 

Véleménye szerint a cél az, hogy közös parancsnokság és közös zászló alatt lépjenek fel, láthatóvá téve Európa cselekvőképességét. Hangsúlyozta:

Európa biztonságáról van szó, ami egyben Németország és Bajorország biztonságát is jelenti”.

A magyar kormányt megannyiszor támadó és elítélő politus a katonai kérdéseken túl az ukrajnai háború politikai vonatkozásaira is kitért. 

Elhangzott, hogy Ukrajna az orosz agresszióval szembeni ellenállásával nem csupán saját szuverenitását, hanem Európa szabadságát is védi. 

„Az ukránok ezért megérdemlik a tisztességes perspektívát” – hangzott el. Ezzel megerősítette azon szándékát is hogy Ukrajnát közelebb hozza az EU-tagsághoz.

Borús jövőképet vázolt fel a politológus

A beszélgetésben megszólalt Peter R. Neumann politológus is, aki borúlátóan nyilatkozott a formálódó új világrendről. Úgy fogalmazott, az új rendszer alighanem „kevésbé lesz európai, kevésbé demokratikus és kevésbé nyugati”. A szakértő emellett figyelmeztetett Donald Trump kiszámíthatatlanságára is. Arra hívta fel a figyelmet, hogy

Trump mindenekelőtt a gyors és kézzelfogható eredményekben érdekelt. 

Neumann a műsorban kiemelte, Európának az amerikai folyamatoktól függetlenül is meg kell tudnia állni a saját lábán. Az amerikai pedig egyfajta tükör,  amely arra kényszeríti a kontinens vezetőit, hogy elvégezzék a „házi feladatukat”.

Nyitókép: JOSE JORDAN / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
borsos-2
2026. február 13. 16:19
Könnyen pofázik a wéreb, a német katonák küldéséhez ez EPP csinovnyikjának semmi, de semmi befolyása nincs. Csak kiáll a pulpitusra, beröfögi az aktuális hülyeségét, a soros elégedetten csettint a vesedializáló ágyon fetrengve és utal még egy kis baksist a hülyének. A katonákat még a merz sem küldheti, úgyhogy azok szépen csendben nyújtóznak a tábori ágyaikon és a másik oldalukra fordulva álmodoznak arról, hogy mennyivel jobb a katona élet ma, mint a nagyapjuk idején, amikor egy parancs szóra menni kellett megdögleni.
hernadvolgyi-2
2026. február 13. 16:16
A Néppárti legények beöltözhetnek, és irány a front. Tena lady-t előtte tessék bevásárolni.
arpadan
2026. február 13. 16:13
Azért néhány hozzászólást elnézve, eszembe jutott... Nehéz a kétdimenziós négyzetnek elmondani a háromdimenziós kocka mibenlétét. Tulajdonképpen lehetetlen...
arpadan
2026. február 13. 16:10
A rohadék nyugati "felsőbbrendűségtudat" esszenciája: az új világrend "kevésbé lesz európai, kevésbé demokratikus és kevésbé nyugati”.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!