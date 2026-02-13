Weber már semmit sem titkol: így hozná közelebb Ukrajnát az EU-hoz, és még katonákat is küldene

Magyarország szavazati jogát is elvennék? Megdöbbentő forgatókönyv derült ki az ukrán EU-tagságról
Kijev egyébként nem felel meg semmilyen csatlakozási feltételnek.
Az Európai Néppárt vezetője a müncheni biztonsági konferencia előtt interjút adott, amelyben határozottabb európai fellépést sürgetett.
A Müncheni Biztonsági Konferencia előtt a bajor közszolgálati televízióban (BR) sugárzott különkiadásban Manfred Weber hangsúlyozta, hogy az Európai Unión belüli szorosabb együttműködés és egységes fellépés nélkül nem garantálható a kontinens békéje.
Magyar Péter szövetségese úgy vélte,
nagyobb „európai elszántságra” van szükség.
Weber az interjúban külön kitért arra, hogy milyen szerepet vállalhat Európa Ukrajna jövőbeli biztonságában.
A politikus világossá tette: válsághelyzetben katonai értelemben is nagyobb felelősséget kell vállalni. Úgy fogalmazott, nem lehet komoly garanciákat ígérni, majd a feladatot az amerikaiakra hárítani, ez nem működik.
Az EPP vezetője azt sem zárta ki, hogy német katonák is részt vegyenek európai missziókban.
Véleménye szerint a cél az, hogy közös parancsnokság és közös zászló alatt lépjenek fel, láthatóvá téve Európa cselekvőképességét. Hangsúlyozta:
Európa biztonságáról van szó, ami egyben Németország és Bajorország biztonságát is jelenti”.
A magyar kormányt megannyiszor támadó és elítélő politus a katonai kérdéseken túl az ukrajnai háború politikai vonatkozásaira is kitért.
Elhangzott, hogy Ukrajna az orosz agresszióval szembeni ellenállásával nem csupán saját szuverenitását, hanem Európa szabadságát is védi.
„Az ukránok ezért megérdemlik a tisztességes perspektívát” – hangzott el. Ezzel megerősítette azon szándékát is hogy Ukrajnát közelebb hozza az EU-tagsághoz.
A beszélgetésben megszólalt Peter R. Neumann politológus is, aki borúlátóan nyilatkozott a formálódó új világrendről. Úgy fogalmazott, az új rendszer alighanem „kevésbé lesz európai, kevésbé demokratikus és kevésbé nyugati”. A szakértő emellett figyelmeztetett Donald Trump kiszámíthatatlanságára is. Arra hívta fel a figyelmet, hogy
Trump mindenekelőtt a gyors és kézzelfogható eredményekben érdekelt.
Neumann a műsorban kiemelte, Európának az amerikai folyamatoktól függetlenül is meg kell tudnia állni a saját lábán. Az amerikai pedig egyfajta tükör, amely arra kényszeríti a kontinens vezetőit, hogy elvégezzék a „házi feladatukat”.
