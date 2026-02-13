Ft
02. 13.
péntek
emlék Orbán Viktor nagymama

Orbán Viktor olyan személyes emlékeiől beszélt, amikről korábban még sosem (VIDEÓ)

2026. február 13. 09:49

Kiderült, hogy lányai és édesanyja minden évben versenyt rendeznek.

2026. február 13. 09:49
null

Gyermekkori emlékeket idézett fel Orbán Viktor legújabb, közösségi oldalára feltöltött videójában.

A miniszterelnök elsősorban nagymamájáról mesélt: kérdésre válaszolva elárulta, hogy nem volt szigorú, de elkényeztetős típus sem.

A mama mindenkit szeretett, különösen a gyerekeket”

– mondta Orbán Viktor.

Ezután azt is elárulta, hogy a nagymama a töltött káposztát készítette a legjobban. Olyannyira jól, hogy édesanyja és a lányai a mai napig minden karácsonykor töltött káposztát csinálnak:

A verseny neve az, hogy kié hasonlít legjobban a mama káposztájához?”

 

A teljes videó alább tekinthető meg:

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

kir2vik
2026. február 13. 10:42
Nagyon örülök, hogy ebben a kampányban jobban meg lehet ismerni Orbánt. Mert én pengeeszűnek, udvariasnak, szórakoztatónak ismerem, közvetve. Rokonom áll hozzá közel.
Szürke Testvérek
2026. február 13. 10:03
"rasputin 2026. február 13. 09:55 Hitler és a gyerekek" Névadód, Raszputyin is nagy szarkeverő volt. A különbség az a hajszál, ami elválasztja a Zsenit (Ő) a hülyétől (Te)!
akyokushinkaimestere
2026. február 13. 09:58
Orbán Viktor olyan személyes emlékeiől beszélt, amikről korábban még sosem " Már megint egy családi erőszak?Már mesélte ,alíg élte túl.
pipa89
2026. február 13. 09:56
Az utánozhatatlan, és feledhetetlen családi ízek... Nálunk is van ilyen: anyám tyúklevese, anyám zöldbabfőzeléke, öreganyám galuskája (értsd. lapiba töltött káposztája), valamint a búcsús libasültje. Ők elmentek már, nekünk marad a nemes próbálkozás: felidézni a boldog családi pillanatokat.
