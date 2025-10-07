Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nagy Elek Magyar Kereskedelmi és Iparkamara MKIK

Az MKIK elnöke elárulta, hogyan profitál az egész ország az új, vállalkozóknak kínált kedvezményes hitelből (VIDEÓ)

2025. október 07. 10:13

Nagy Elek szerint ugyan a költségvetésnek most plusz teher a 3 százalékos kedvezményes hitel, de ennek akár az egésze is visszajöhet GDP-ben.

2025. október 07. 10:13
null

Fix, 3 százalékos kamatozású hitel indult a kkv-szektor számára. Orbán Viktor szerint az intézkedés a gazdaság élénkítését, valamint a kis- és középvállalkozások stabilitását célozza meg – erről kérdezték a ATV-ben Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökét.

A vállalkozók véleményét kikérve javasolta az MKIK a fix, háromszázalékos kamatozású hitelt a kormánynak, mondta Nagy Elek.

Az MKIK elnöke hozzátette, a kamara minden minisztériummal olyan konkrét programokon dolgozik, amelyek a vállalkozóknak a legfonotsabbak. Ez a további kamatcsökkentés is ilyen, amely alapvetően a kis- és középvállalkozásokat ösztönzi.

150 millió a legkevesebb, amit lehet adni, de beruházási hitel vagy lízing 500 millió is lehet.

Ami az óriási érték Nagy Elek szerint, az a fix 3 százalék, ami nagyon jól fog jönni a vállalkozóknak különböző fejlesztésekre, akár bérfejlesztésre is.

Az MKIK elnöke közölte, körülbelül háromszoros a túljelentkezés, „tehát azért van egy szelekció, és nyilvánvlaó, mindenkinek a kapacitása szerint tudunk adni.”

Mint kifejtette, amikor nehéz helyzet van a gazdaságban, célzott támogatásokat kell adni. „Lehet, hogy ez most éves szinten 50-60 milliárddal több a költségvetésnek, de az biztos, hogy GDP-ben ennek egy jó része, ha nem az egész, visszajön.”

Ahogy arról korábban beszámoltunk, október 6-tól új vállalkozói támogatás, a kis- és középvállalkozások számára elérhetővé váló, fix 3 százalékos kamatozású hitel vált elérhetővé.

Ezt is ajánljuk a témában

Az MKIK nemrég Facebook-oldalán arról tájékoztatott, a Széchenyi Kártya Programon keresztül:

1. Likviditási típusú hitelek:

  • Folyószámlahitel Max+: 1-250 millió Ft
  • Turisztikai kártya: 1-250 millió Ft
  • Likviditási max+: 1-250 millió Ft

2. Beruházási típusú finanszírozások:

  • Beruházási max+: 1-500 millió Ft
  • Lízing max+: 1-500 millió Ft
  • Mikrohitel: 1-150 millió Ft
  • Agrár Beruházási: 1-500 millió Ft

Nagy Elek a bejelentéskor hangsúlyozta: a lépés kézzelfogható könnyebbséget jelent, hiszen a likviditási és forgóeszközhitelek kamata 4,5 százalékról 3-ra csökken.

Az új finanszírozási csomag biztosítja, hogy minden választható terméknél legalább 150 millió forint értékű forrás álljon rendelkezésre vállalkozásonként.

További részletekről az MKIK oldalán olvashat.

Nagy Elek interjúját az ATV-n itt nézheti vissza:

Nyitókép: Képernyőfotó
 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!