Az MKIK elnöke elárulta, hogyan profitál az egész ország az új, vállalkozóknak kínált kedvezményes hitelből (VIDEÓ)

A miniszterelnök közölte, október 6-tól indul a fix 3 százalékos kamatozású hitel!
Nagy Elek szerint ugyan a költségvetésnek most plusz teher a 3 százalékos kedvezményes hitel, de ennek akár az egésze is visszajöhet GDP-ben.
Fix, 3 százalékos kamatozású hitel indult a kkv-szektor számára. Orbán Viktor szerint az intézkedés a gazdaság élénkítését, valamint a kis- és középvállalkozások stabilitását célozza meg – erről kérdezték a ATV-ben Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökét.
A vállalkozók véleményét kikérve javasolta az MKIK a fix, háromszázalékos kamatozású hitelt a kormánynak, mondta Nagy Elek.
Az MKIK elnöke hozzátette, a kamara minden minisztériummal olyan konkrét programokon dolgozik, amelyek a vállalkozóknak a legfonotsabbak. Ez a további kamatcsökkentés is ilyen, amely alapvetően a kis- és középvállalkozásokat ösztönzi.
150 millió a legkevesebb, amit lehet adni, de beruházási hitel vagy lízing 500 millió is lehet.
Ami az óriási érték Nagy Elek szerint, az a fix 3 százalék, ami nagyon jól fog jönni a vállalkozóknak különböző fejlesztésekre, akár bérfejlesztésre is.
Az MKIK elnöke közölte, körülbelül háromszoros a túljelentkezés, „tehát azért van egy szelekció, és nyilvánvlaó, mindenkinek a kapacitása szerint tudunk adni.”
Mint kifejtette, amikor nehéz helyzet van a gazdaságban, célzott támogatásokat kell adni. „Lehet, hogy ez most éves szinten 50-60 milliárddal több a költségvetésnek, de az biztos, hogy GDP-ben ennek egy jó része, ha nem az egész, visszajön.”
Ahogy arról korábban beszámoltunk, október 6-tól új vállalkozói támogatás, a kis- és középvállalkozások számára elérhetővé váló, fix 3 százalékos kamatozású hitel vált elérhetővé.
Az MKIK nemrég Facebook-oldalán arról tájékoztatott, a Széchenyi Kártya Programon keresztül:
Nagy Elek a bejelentéskor hangsúlyozta: a lépés kézzelfogható könnyebbséget jelent, hiszen a likviditási és forgóeszközhitelek kamata 4,5 százalékról 3-ra csökken.
Az új finanszírozási csomag biztosítja, hogy minden választható terméknél legalább 150 millió forint értékű forrás álljon rendelkezésre vállalkozásonként.
További részletekről az MKIK oldalán olvashat.
Nagy Elek interjúját az ATV-n itt nézheti vissza:
