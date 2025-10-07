Az MKIK elnöke elárulta, hogyan profitál az egész ország az új, vállalkozóknak kínált kedvezményes hitelből (VIDEÓ)

Fix, 3 százalékos kamatozású hitel indult a kkv-szektor számára. Orbán Viktor szerint az intézkedés a gazdaság élénkítését, valamint a kis- és középvállalkozások stabilitását célozza meg – erről kérdezték a ATV-ben Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökét.

A vállalkozók véleményét kikérve javasolta az MKIK a fix, háromszázalékos kamatozású hitelt a kormánynak, mondta Nagy Elek.

Az MKIK elnöke hozzátette, a kamara minden minisztériummal olyan konkrét programokon dolgozik, amelyek a vállalkozóknak a legfonotsabbak. Ez a további kamatcsökkentés is ilyen, amely alapvetően a kis- és középvállalkozásokat ösztönzi.

150 millió a legkevesebb, amit lehet adni, de beruházási hitel vagy lízing 500 millió is lehet.

Ami az óriási érték Nagy Elek szerint, az a fix 3 százalék, ami nagyon jól fog jönni a vállalkozóknak különböző fejlesztésekre, akár bérfejlesztésre is.