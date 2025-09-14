„Az ellenfeleink azt hitték, ennyit tudunk” – így lett világbajnok a magyar páros

Mondhatjuk, hogy saját magukat is meglepték ezzel az aranyéremmel?

Egy egy hónapos felkészülés után nyilván nem reális azzal a kimondott céllal nekivágni, hogy akkor mi most világbajnokok leszünk, de a pályateszteken már olyan időeredményeket kajakoztunk, hogy az alapján sejtettem, ha az összes potenciál kijön belőlünk, bármi megtörténhet.

A dobogót egyértelműen éreztem magunkban, és bíztunk benne, hogy minél fényesebb is lehet ez az érem, de azt azért szerintem egyikünk sem merte kimondani, hogy konkrétan aranyesélyesek vagyunk.

Annál jobb érzés, hogy azon a döntős pályán maradéktalanul kijött a bennünk rejlő teljesítmény, úgyhogy nagyon elégedettek és boldogok vagyunk.

Azért a kilences pályáról nem mindennapi dolog világbajnoki címet nyerni: benne lehetett, hogy talán a riválisok is egy kicsit kevésbé figyeltek oda önökre?