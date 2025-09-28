Virtuális tér helyett hús-vér közösség – nagy küzdelemben az államtitkárság a fiataloknál

Hozzátette, jelenleg Magyarországon körülbelül 2500 szabadtéri edzőpark van. A Sportoló Nemzet Program keretein belül két szakember, Nagy Dániel és Nagy-Kovács Ramóna segítségével készítettek egy okostelefonos alkalmazást, amellyel – a QR-kód leolvasása után – személyre, életkorra és edzettségi állapotra tekintettel olyan edzésprogramot kaphatnak az odalátogatók, ami segítheti az érdemi sportolásukat.

„Meggyőződésem, hogy minden ember találhat magának olyan sportágat, amelyben sikerélményt szerez magának, ezáltal utána szívesebben fogja űzni” – szögezte le.

Hangsúlyozta: a Sukoróra ellátogató környékbeliek is láthatják, hogy a létesítmények – mint például a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia – nem csak a versenysportot szolgálják, sőt abszolút feladata az összes létesítménynek, hogy használhassák azok is, akik a rendszeresen sportolnak, de sosem szeretnének versenyezni.

„Nekik is van lehetőségük, hogy ezeket a létesítményeket használják! Ez a létesítmény is egy olyan 21. századi tudással rendelkező sportingatlan, ahova szívesen jönnek a gyerekek és a családok, a szülők pedig szívesen hagyják itt a fiatalokat, mert látják, hogy biztonságos, nagyon jól felszerelt körülmények között sportolhatnak” – szögezte le.

A szabadtéri edzőparkokat népszerűsítő országjárás következő állomása október 10-én lesz Esztergomban.