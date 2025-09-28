Ft
Sukoró Schmidt Ádám Kovács Katalin kajak-kenu sportolás

Virtuális tér helyett hús-vér közösség – nagy küzdelemben az államtitkárság a fiataloknál

2025. szeptember 28. 20:28

Schmidt Ádám a szabadtéri edzőparkokat népszerűsítő országjárás jegyében Sukorón, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémián járt. Az eseményen a Mandiner stábja is részt vett.

null

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint a Sportoló Nemzet Program szabadtéri kondipark roadshow-jának egyik fontos feladata, hogy alternatívát nyújtson a gyerekeknek és a szülőknek – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Schmidt Ádám Sukorón járt
Schmidt Ádám Sukorón járt (Fotó: Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia/Facebook)

Nagyon nagy küzdelmet folytatunk a fiataloknál, hogy a virtuális tér helyett a valódi hús-vér közösséget válasszák. Éppen ezért olyan alternatívát kell nyújtanunk, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek sportolni, a szülők pedig szívesen hagyják ott őket”

– nyilatkozta az MTI-nek Schmidt Ádám vasárnap Sukorón, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémián.

A szabadtéri edzőparkokat népszerűsítő országjárás hatodik állomásán a résztvevők 15 sportágat próbálhattak ki. Az államtitkár kifejtette: tapasztalatuk szerint sokak előtt nem ismert, hogy a környékükön milyen létesítményeket használhatnak térítésmentesen, vagy nagy kedvezménnyel, ezért is jött létre ez a roadshow, és az eddigi visszajelzések pozitívak.

Hozzátette, jelenleg Magyarországon körülbelül 2500 szabadtéri edzőpark van. A Sportoló Nemzet Program keretein belül két szakember, Nagy Dániel és Nagy-Kovács Ramóna segítségével készítettek egy okostelefonos alkalmazást, amellyel – a QR-kód leolvasása után – személyre, életkorra és edzettségi állapotra tekintettel olyan edzésprogramot kaphatnak az odalátogatók, ami segítheti az érdemi sportolásukat.

„Meggyőződésem, hogy minden ember találhat magának olyan sportágat, amelyben sikerélményt szerez magának, ezáltal utána szívesebben fogja űzni” – szögezte le.

Hangsúlyozta: a Sukoróra ellátogató környékbeliek is láthatják, hogy a létesítmények – mint például a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia – nem csak a versenysportot szolgálják, sőt abszolút feladata az összes létesítménynek, hogy használhassák azok is, akik a rendszeresen sportolnak, de sosem szeretnének versenyezni.

„Nekik is van lehetőségük, hogy ezeket a létesítményeket használják! Ez a létesítmény is egy olyan 21. századi tudással rendelkező sportingatlan, ahova szívesen jönnek a gyerekek és a családok, a szülők pedig szívesen hagyják itt a fiatalokat, mert látják, hogy biztonságos, nagyon jól felszerelt körülmények között sportolhatnak” – szögezte le.

A szabadtéri edzőparkokat népszerűsítő országjárás következő állomása október 10-én lesz Esztergomban.

 

Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

