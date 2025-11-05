Ft
Simon Petra Sportoló Nemzet Schmidt Ádám

Rendhagyó testnevelés óra: megnéztük, hogyan teljesítenek a magyar világklasszisok az iskolában (VIDEÓ)

2025. november 05. 21:04

Korábbi és jelenlegi sportolók, olimpiai, világ- és Európa-bajnokok vettek részt közös testnevelés órán kisdiákokkal egy általános iskolában a Sportoló Nemzet Tanév keretében.

2025. november 05. 21:04
null
Nagy-Pál Tamás

A 2025/26-os tanévet a Köznevelésért Felelős Államtitkárság, a Sportért Felelős Államtitkárság és a Klebelsberg Központ a Sportoló Nemzet Tanévének nyilvánította. A kezdeményezés célja, hogy ezzel színesebbé tegyék az iskolák sportéletét, ösztönözzék a gyermekek rendszeres mozgását, sport iránti, hosszú távú elköteleződését.

A tanév folyamán számos általános iskolában igazi sportfesztivál várja a diákokat, ahol lehetőségük nyílik a különböző sportágak és sportaktivitások kipróbálására a Sportoló Nemzet Tanév olimpiai bajnok, világbajnok, Európa-bajnok és paralimpiai bajnok nagyköveteivel közösen.

Szerda délelőtt például a nagykövetek az angyalföldi Pannónia Általános Iskolába látogattak el – a kisdiákok legnagyobb örömére. Miután Schmidt Ádám sportért felelős államtitkát köszöntötte a jelenlévő korábbi és jelenlegi sportolókat az iskola tornatermében, a legendák beálltak a csillogó szemű gyerekek közé, és részt vettek velük egy közös tornaórán. A közös bemelegítés után egy sorverseny következett 5 csapattal, mindegyikben 2-2 sportolóval a gyerekek mellett. 

A vetélkedő során voltak ügyességi feladatok hullahopp karikával, ugráló kötéllel, kosárlabdával, de előkerültek a pinpongütők is – a sportolók tehát felidézhették diákéveiket, míg a gyerekek óriási lelkesedéssel biztatták csapattársaikat.

A Sportoló Nemzet Tanév 46 sportolói nagykövetét az eseményen olyan legendák képviselték, mint Berki Krisztián (torna), Märcz Tamás (vízilabda) olimpiai bajnokok, a Ferencváros Európa-bajnoki bronzérmes kézilabdázója, Simon Petra vagy éppen Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok atléta.

Nyitókép: Mandiner

