magyar válogatott Simon Petra kézilabda

„Mindenki azt hiszi, kis ártatlanok, pedig oda-oda nyúlnak” – sunyi ellenfél vár a magyarokra a világbajnokságon

2025. december 05. 09:20

Simon Petra szerint a magyar női kézilabda-válogatott pénteki középdöntős ellenfele egyáltalán nem olyan ártatlan, mint sokan hiszik. A Ferencváros irányítója nyilatkozott a Magyarország–Japán előtt.

2025. december 05. 09:20
null

Négyből négy meccset nyert eddig a magyar válogatott a női kézilabda-világbajnokságon, így a péntek délutáni Magyarország–Japánon Golovin Vlagyimir csapatának egyetlen pontot kell szereznie ahhoz, hogy biztosan bejusson a negyeddöntőbe. A találkozó esélyese egyértelműen a magyar alakulat, ugyanakkor intő jel, hogy a japánok Svájcot le tudták győzni szerdán a középdöntőben.

Magyarország–Japán
A Magyarország–Japán előtt Simon Petra még nem teljesen elégedett a teljesítményével. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

„A csoportban nem voltak olyan nehéz mérkőzéseink, de számomra még lehetne jobb a vb. De a csapat érdekeit nézve próbálom mindig segíteni az együttest. Összességében jó ez a világbajnokság a számomra is, de lehetne jobb is, hogy a gyors játékomat tudjam játszani és gólokkal segítsem a csapatot, abban tudnék még előre lépni” – mondta el a pénteki mérkőzés előtt a Ferencváros irányítója, Simon Petra az M4 Sportnak.

Arról is beszélt, hogy miben rejlik a japán válogatott ereje.

„Teljesen más kézilabda-kultúrából származnak, másképp játszanak, mint egy európai csapat, ez a nagy előnyük. Nagyon sok jó figurájuk van, gyors lábúak és ki is tudják ezt használni, veszélyesek tudnak lenni, nagyon oda kell rájuk figyelni. Ahogy ők védekeznek, mindenképpen új lesz, hiába játszottunk már ellenük. Elsősorban nyugodtnak kell maradni, hogy az utolsó passzok pontosak legyenek, miként a befejezések is. Az elmúlt meccseken elég sok ziccert hagytunk ki, nagyon fontos lesz, hogy most tudjuk értékesíteni ezeket.”

Magyarország–Japán: egyáltalán nem kedvesek

Hozzátette: 

mindenki azt hiszi a japánokról, hogy kis ártatlanok, pedig nem, lökdösődnek ziccerben, oda-oda nyúlnak, nem olyan kis kedvesek, mint elsőre látszik.

Elárulta, őt is sokan kis kedvesnek tartják, de aki a pályán találkozik vele, az nem mindig gondolja így. „Én nem vagyok ártatlan típus, ha valaki megnézi néha, hogy védekezek, az látná” – mondta mosolyogva.

A magyar válogatott péntek délután 6 órától találkozik a vb-n Japánnal.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

