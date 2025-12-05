„Mindenki azt hiszi, kis ártatlanok, pedig oda-oda nyúlnak” – sunyi ellenfél vár a magyarokra a világbajnokságon

„Teljesen más kézilabda-kultúrából származnak, másképp játszanak, mint egy európai csapat, ez a nagy előnyük. Nagyon sok jó figurájuk van, gyors lábúak és ki is tudják ezt használni, veszélyesek tudnak lenni, nagyon oda kell rájuk figyelni. Ahogy ők védekeznek, mindenképpen új lesz, hiába játszottunk már ellenük. Elsősorban nyugodtnak kell maradni, hogy az utolsó passzok pontosak legyenek, miként a befejezések is. Az elmúlt meccseken elég sok ziccert hagytunk ki, nagyon fontos lesz, hogy most tudjuk értékesíteni ezeket.”

Magyarország–Japán: egyáltalán nem kedvesek

Hozzátette:

mindenki azt hiszi a japánokról, hogy kis ártatlanok, pedig nem, lökdösődnek ziccerben, oda-oda nyúlnak, nem olyan kis kedvesek, mint elsőre látszik.

Elárulta, őt is sokan kis kedvesnek tartják, de aki a pályán találkozik vele, az nem mindig gondolja így. „Én nem vagyok ártatlan típus, ha valaki megnézi néha, hogy védekezek, az látná” – mondta mosolyogva.