Magyar válogatott: 18 játékost lehet nevezni a világbajnokságra, a szövetségi kapitány 35 fős keretet hirdetett!

Kellemetlen félreértés: a szövetségi kapitány szavaira a közösségi médiában reagált a magyar válogatott játékos
Szerinte a szavait tévesen kommunikálták.
A világbajnokságot az év végén Hollandiában és Németországban rendezik. Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a bő keretét.
Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya kijelölte bő, 35 fős keretét a november 26. és december 14. között Hollandiában és Németországban rendezendő világbajnokságra – számolt be róla a sportági szövetség a hivatalos honlapján.
A most megnevezett 35 játékos közül kerül majd ki az a 18 kézilabdázó, akik részt vehetnek a vb-n,
amelyen mérkőzésenként 16 játékos léphet pályára. A 18 fős kereten belül a torna során öt cserére van lehetőség a 35-ös névsorból.
A tavalyi, részben hazai rendezésű kontinensviadalon harmadik helyezett nemzeti csapat keretéből
A magyar csapat közvetlenül a világbajnokság előtt Norvégiában vesz részt felkészülési tornán. A vb-n november 27-én Szenegál, 29-én Irán, december 1-jén Svájc lesz a mieink ellenfele ’s-Hertogenbosch-ban. A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe.
A MAGYAR VÁLOGATOTT 35 FŐS VB-KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győr), Janurik Kinga (Ferencváros), Bukovszky Anna (Esztergom), Herczeg Lili (Esztergom), Zaj Klára (Vác)
Jobbszélsők: Kovács Anett (Esztergom), Töpfner Alexandra (Rapid Bucuresti, román), Grosch Vivien (Debrecen), Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Pálffy Anna (Vác)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), Albek Anna (Metz HB, francia), Afentaler Sára (Vác)
Irányítók: Vámos Petra (Metz HB), Simon Petra (Ferencváros), Kukely Anna (Mosonmagyaróvár), Szabó Nina (Debrecen), Kajdon Blanka (Vác)
Beállók: Tóvizi Petra (Debrecen), Bordás Réka (Ferencváros), Szmolek Apollónia (Esztergom), Faragó Luca (Thüringer HC, német), Pásztor Noémi (Szombathely)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Vác), Varga Emília (Esztergom), Pődör Rebeka (Szombathely), Ogonovszky Eszter (Super Amara Bera Bera, spanyol)
Balszélsők: Márton Gréta (Ferencváros), Hársfalvi Júlia (Ferencváros), Petrus Mirtill (Debrecen), Fodor Csenge (Győr), Ballai Anna (Esztergom)
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka