Magyar válogatott: 18 játékost lehet nevezni a világbajnokságra, a szövetségi kapitány 35 fős keretet hirdetett!

Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya kijelölte bő, 35 fős keretét a november 26. és december 14. között Hollandiában és Németországban rendezendő világbajnokságra – számolt be róla a sportági szövetség a hivatalos honlapján.

A most megnevezett 35 játékos közül kerül majd ki az a 18 kézilabdázó, akik részt vehetnek a vb-n,

amelyen mérkőzésenként 16 játékos léphet pályára. A 18 fős kereten belül a torna során öt cserére van lehetőség a 35-ös névsorból.

A tavalyi, részben hazai rendezésű kontinensviadalon harmadik helyezett nemzeti csapat keretéből