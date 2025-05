Tényleg apa lesz Szoboszlai? – itt a bizonyíték

Ahogy azt a Mandiner is megírta, Szoboszlai Dominik csodagólja ellenére a 20. bajnoki címét április végén bebiztosító Liverpool 3–2-es vereséget szenvedett a Brighton vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Premier League 37. fordulójában. A mérkőzés ugyanakkor nemcsak a magyar válogatott csapatkapitányának mesteri lövéséről, hanem gólöröméről is emlékezetes marad: honfitársunk egyértelműen jelezte, édesapa lesz, melyet nem sokkal később klubja is „megerősített”.

Congratulations to Dom and his wife ❤️ pic.twitter.com/kl1CbatfNJ — Liverpool FC (@LFC) May 19, 2025

A lefújást követően aztán a 24 éves Szoboszlai a közösségi médiára feltöltött képpel hozta nyilvánosságra, hogy feleségével, Buzsik Borkával gyermeket várnak. Mint ismert, az esküvőre a legnagyobb titokban, március 25-én került sor, és már akkor lehetett hallani, hogy úton van a baba náluk. A székesfehérvári pár először 2024 májusában jelent meg nyilvánosan, kapcsolatukat azóta fokozott érdeklődéssel követik a rajongók.

Szoboszlai Dominik a poszthoz csupán annyit ír, hogy hárman, majd elkezdtek záporozni a kommentek...

Fotó: Glyn Kirk / AFP