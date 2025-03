Ki Buzsik Borka, Szoboszlai Dominik újdonsült felesége?

Szoboszlai Dominik párja hat éve végzett egy székesfehérvári gimnáziumban. Gyermekkorától kezdve kötődik a sport világához, korábban versenyszerűen szinkronúszott a székesfehérvári Orka SE egyesületében, ahol érmeket is szerzett – írja a vaol.hu.

Érdekes párhuzamként említhető, hogy Borka családjában is jelentős szerepet tölt be a labdarúgás. Míg Szoboszlai Dominik édesapja korábban Tatabányán játszott, addig Borka édesapja jelenleg is aktív futballista az Aba-Sárvíz öregfiúk csapatában. Emiatt akár egy jövőbeli családi labdarúgó-mérkőzés sem elképzelhetetlen.

Borka a gimnázium után a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatta tanulmányait, jelenleg pedig marketing- és PR-területen dolgozik. Népszerű a közösségi médiában is: Instagram-oldalát 53 ezren követik. Szoboszlai Dominik mellett először 2024 májusában jelent meg nyilvánosan, azóta kapcsolatukat fokozott érdeklődéssel követik a rajongók.