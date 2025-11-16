A kulturális alapkérdés, mely mindannyiunk részéről válaszra vár: „Mit jelent embernek lenni?”

A szerző a címben jelzett téma meghatározásával és széleskörű ismertetésével a scientia sacra szükségességéről ír, a legfelsőbb Tudományról, vagy metafizikáról, amely az isteni princípiummal és annak megnyilvánulásaival foglalkozik. Nekünk, magyaroknak, Hamvas műve (10) után nem lehet ismeretlen e tárgykör. Ez az „ember létének centrumát és egyben minden ortodox és autentikus vallás szívét alkotó tudomány”. Nasr professzor a metafizikai tudás makro- és mikrokozmoszra, a természeti és emberi világra történő alkalmazásairól szólva írja, hogy a szent tudomány „vizsgálatának tárgya kiterjed a természet számos területére, az ember pszichéjére, művészetére és gondolataira, valamint magára az emberi társadalomra. Azonban drasztikusan eltér korunk tudományától a tekintetben, hogy gyökerei és princípiumai a metafizikában (…) találhatók, és a szentség világát sosem hagyja el.” (6. o.)

Seyyed Hossein Nasr munkássága, kutatásai, előadásai, könyvei világosan mutatják, milyen sokrétű rálátása van az emberiség jelenlegi helyzetére, a vallásokat, szellemi tradíciókat érintő mai kihívásokra, és számos módon tanúsítják, hogy az élet teljességét átfogó kultúrában gondolkozik. Első magyarul megjelent könyve a hazai könyvkiadásban kivételes jelentőségű mű. Azon kevesek közé tartozik, akik bátran és megalapozottan mondják ki, hogy a modern tudomány és kultúra „metafizikai, teológiai szempontok szerint kritikai értékelést igényel” (205–206. o.).

*

Könyvét most azért említjük, mert a negyedik fejezetben, a napjainkban élő ember állapotát elemezve figyelemre méltó gondolatokat fogalmaz meg az emberi létállapot jelentőségét illetően. Kifejti, hogy a modern ember valójában nem tölti be azt a feladatot teljességében, amire emberként hivatott: „problémái mind egy és ugyanazon ok irányába mutatnak, nevezetesen, hogy saját lehetőségeinek szintje alatt él, miközben elfeledi valódi mibenlétét.” (64. o.)

Napjaink emberképéből ugyanis elkerülhetetlenül az ember önmaga és a természet elleni agressziója következik, olyasfajta egyensúlytalanság és káosz, amely világunk számos területén érzékelhető.

Az újkori és jelenkori emberkép alapja pedig nem más, mint az Isten ellen lázadó ember képe. Ez az, ami törekvéseinek hátterében áll; amit egy sokrétűen kiépített propagandagépezettel tudatosan és öntudatlanul is erősít. Mivel az ártó szándékú, de még az egyensúly bármiféle megtalálására irányuló törekvések is ebből indulnak ki, így az ember jövőjére irányuló, logikusnak tűnő elképzelések, tervek minden vonatkozásban „igen hamar hibásnak bizonyulnak olyan tökéletlenségek miatt, amelyeket a tervezés idején nem vettek figyelembe. Ennek oka nem más, mint hogy az emberekre, akiket e tervek végrehajtóiként tartanak számon, nem úgy tekintenek, amik valójában, tökéletlen és a dolgok természetéről való szükséges tudás híján lévő teremtményekként. Oly tökéletlenség járja át őket, ami minden tettükre hatással van és annál veszélyesebbé válik, minél inkább tagadják létezését.” (64–65. o.)

Ez a „tökéletlenség” pedig mindenekelőtt az igazi szellemiséggel való kapcsolat hiányából fakad: „ha megfeledkezünk a Szellemről és beérjük csupán annak földi tükröződéseivel, a sokféleség, az elszigeteltség, a megosztottság, végül pedig az erőszak és a háborúk világára kárhoztatjuk magunkat.” (63. o.)

„Mi fogja a férfiakat és nőket, akiket az elmúlt évszázadokban az emberi társadalom minden külsődleges irányból ható ereje a felszínesség és az önimádat egyre magasabb fokaira hajszolt, hirtelen arra sarkallni, hogy mindezek helyett a benső pólus irányába forduljanak és zuhanó kőből szárnyaló sasokká váljanak? Milyen erő képes arra, hogy az ember figyelmét a tisztán mennyiségiről a minőségi gyarapodás irányába fordítsa (…)? Óriási tévedés, ha valaki azt gondolja, hogy mindez lehetséges volna szentimentális kijelentések vagy politikai megoldások mentén, hiszen e nézőpont teljes mértékig figyelmen kívül hagyja az emberi szenvedélyek erejét, a belső sárkányt, amit kizárólag Szent György ereje tud legyőzni.” (64. o.)

*

Ha az emberiség jelenleg zuhanó repülésben van, akár egy eldobott kődarab (és szellemi értelemben ez a hasonlat sajnos közel áll a valósághoz, akármilyen technikai-tudományos ellenérvet is hozunk ellene), bármiféle negatív tendencia visszafordítása csakis azzal kezdődhet, ha „a vonzási pontokat felcseréljük”. A szellemmel való kapcsolat csak a transzcendencia dimenzióján keresztül lehetséges (63. o.). Továbbá „Kizárólag a Szellemmel való kapcsolat biztosíthat egy olyan felülről eredő erőt, ami képes megfordítani azt az erőteljes, nehézkedő irányú mozgást, amely távolodva a Szellemet meghatározó Egységtől az embereket egyre gyorsuló tempóban rántja magával.” (64. o.) Ennek értelmében a legelső és legelemibb kérdés, amit érdemes végiggondolnunk:

„vajon az embernek nem azzal kellene kezdenie, hogy önmagát alakítja át és úgy tekint önmagára, mint ami valójában: Isten földi helytartója, aki kivételes hatalommal, ugyanakkor hatalmas felelősséggel is rendelkezik minden teremtmény iránt, amely felelősségtől csak a saját pusztulásáért cserébe tud szabadulni?” (65. o.)

Az emberkép alapvető megváltozása nélkül az emberiség bármilyen jövőképéről beszélni „nem egyéb, mint szentimentális, tünékeny álmodozás.” (62. o.) Az ember Isten akarata szerint teomorfikus létező. Ebből következik földi küldetése. Ezen alapul morálja és ez határozza meg tevékenységeit, feladatait. Kultúrája, társadalma, kapcsolatai ettől függenek. Ennélfogva a szellem által vezérelt kultúra első eleme emberi mivoltunk újraépítése. Ez pedig a tradicionális emberkép újjászületésén keresztül valósítható meg (59–60. o.), ami természetesen nem lehet pusztán külső ráhatás, kényszer vagy rábeszélés eredménye.

Olyan folyamatról van szó, amely a Gondviselés embernél hatalmasabb kegyelmi erőinek támogatásával és jóváhagyásával, ám szükségképpen az ember közreműködésével, szabad döntéseiből fakadóan mehet végbe.

Elsőrendűen nem külsőleg létrehozott feltételeken vagy politikai döntéseken, hanem az egyes ember életfelfogásán múlik. Azon, hogy embervoltunk teljességéből fakadó rendeltetésünk szerint megtesszük-e saját életünkben azt, aminek megtételére hatalmunk és lehetőségünk adódik.

*

Ilyenformán a kérdés, mint Nasr professzor mondja, nem annyira az, hogy mit kell tennünk a jövőben, hanem inkább az, hogy hogy „mivé kell lennünk? – Hiszen csak az tud helyesen és a mindent szükségszerűen irányító [isteni] törvények szerint cselekedni, aki betölti azt, aminek az emberi állapot legmélyebb követelményei szerint lennie kell. Kizárólag egy ilyen ember képes békében élni önmagával, más emberekkel és természetes környezetével.” (67. o.)

Ennek megfelelően az embernek először saját helyzetére kell ráébrednie, fel kell fognia jelen állapotát, alapos önkritikának alávetnie magát, hogy helyreállíthassa a békét és egyensúlyt magában és az isteni törvények vonatkozásában:

„Az ember akkor élhet harmóniában, ha az emberi állapot teljes posszibilitásának szintjén él; ez a földi világban felelősséggel és tekintéllyel járó középponti szerepet jelent, amely azonban elválaszthatatlan a Mennyek birodalmától és az Isteni Szabályoknak való alávetettségtől – ez utóbbi az emberre felső irányból gyakorol hatás, akár egyetért ezzel, akár nem. Az ember abban az esetben beszélhet egységes emberi szellemről, ha az emberi szellemre az Isteni Szellem meghosszabbításaként és tükörképeként tekint”.

Így az ember mint felelős és központi létező valósága egy fő kérdésre irányít tehát, hogy mit értünk ember alatt, és feltárja a megismerés lényegére irányuló kérdésfeltevéseket. Emberképünk a kulcsa annak, hogy életünk és a teremtett világ spirituális jelentőségét felfogjuk-e.

Az emberkép megváltozása tudatosságunk kitágítását is jelenti. A valóság számos különböző szintjéből abban az esetben érzékelhetünk és tapasztalhatunk többet és magasabb rendűt, ha a neki megfelelő tudatosság fokával rendelkezünk.

Ez pedig nem olvasottság vagy szakképzettség kérdése, hanem az Isten szellemével való kapcsolat függvénye.

Mindez emberi mivoltunkból fakadó lehetőség. Feltétele annak, hogy kultúránk szívében a kultusz élő maradjon. Feltétele a valóság megszentelésének, ahol szükségszerűen feloldódik a kívül és belül határa, és minden az Istennel való kapcsolatteremtés közegévé lesz.

*

Nem válaszoltunk a címben feltett kérdésre. De a mondottakból talán megsejthetőek, feltárhatóak a válasz távlatai. Az emberi egyedülálló minőséget jelent, egyesíti magában a szellemi és fizikai világot. A legfőbb valóság képviselője és meghívottja a teremtésben. Embernek lenni egyszerre ajándékba kapott, ránk bízott és természetünkből fakadó érték, rang és betöldendő feladat.

Eredetünk isteni, és az örökkévalóság várományosai vagyunk, e kettőt összekötő földi élet pedig innen nyeri el igazi jelentőségét.

Ez az eredetre és isteni beteljesülésre mutató emberkép nem ember által kitalált, hanem Istentől kapott valóság. Felismerésre és megvalósításra vár.

Az ég és a föld egységét magában foglaló emberképnek nincs köze az ember mint létező túldimenzionálásához, sem ahhoz, hogy semmibe vennénk hibáit, gyengeségeit. Ellenkezőleg, pontosan ennek fényében mutatkozik meg, miben áll az ember esendősége, mi az újra és újra elkövetett főbűnök tulajdonképpeni oka, súlya és következménye. Ahogyan a teljes emberképből fakadnak a helyreállítás igazi lehetőségei is. Felmutatja az Istenünkre talán leginkább emlékeztető emberi vonás: az áldozathozatal mély értelmét, mely legfőbb lehetőségünk a jóvátételre és a helyreállításra.

Emberképünk önmagában kultúrateremtő és világformáló erő, akár tudatában vagyunk ennek, akár nem – és bármennyire is próbáljuk aláásni vagy eltúlozni ezt.

Az emberlét kulcsa pontosan ebből adódóan, az alábecsülésből és a túlzásból eredő tévedések meghaladása végett: a mérték, az örök isteni mérték. Ez a „bárka”, ahogy Weöres Sándor mondja, „a mindent beborító áradat fölött”. (11) És igen, ennek belátáshoz több kell annál, mint ami pusztán emberi, mert „az özönvíz idején” éppen e bárka „látszik a leggyöngébb és legegyügyűbb tákolmánynak, melynél egy bokor alja is többet ér.” (12)

