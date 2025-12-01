Ft
Kína Németország válság reformok autóipar

Vészhelyzet Németországban: a legfrissebb hírek Magyarországra is hatással lesznek

2025. december 01. 08:37

Németország gazdasági növekedés után mély strukturális válságba került, amelyet főként szerkezeti problémák és évtizedes gazdaságpolitikai-stratégiai hibák okoztak.

2025. december 01. 08:37
Komoly bajban a német gazdaság – kongatta meg a vészharangot a Portfolio elemzése. A lap szerint a németek maguknak köszönhetik a bajt: évtizedes gazdaságpolitikai hibák, elhibázott külgazdasági lépések, szerkezeti egyensúlytalanságok és elmaradt reformok árát fizetik meg. Jövőre gazdasági élénkítő program jön, de a fellendüléshez reformokra lesz szükség. 

Mi történt?

A cikk leírja: a GDP az elmúlt két évben gyakorlatilag nem bővült, az ipar termelése pedig folyamatosan esik, idén szeptemberben a 2005-ös szintre süllyedve.

Az első probléma a külgazdaság. Az amerikai exportra kivetett vámok az év második felétől érezhetően visszafogják a német vállalatok kivitelét, igazi visszaesést ugyanakkor nem az USA-ba, hanem a Kínába irányuló export mutat már évek óta, ami főként strukturális és versenyképességi okokkal indokolható.

Az elmúlt két évtizedben olcsó nyersanyagokra és energiára, szakképzett munkaerőre, globális ellátási láncokra és külföldi piacokra támaszkodó német ipar az elmúlt években komoly válságba került. Az elemzés szerint ennek egyik fő oka az ellátásbiztonság romlása volt.

Németország gazdasági sikereit az elmúlt két évtizedben a csúcstechnológia és az olcsó energia határozta meg, ez a versenyelőny azonban mostanra eltűnni látszik. 

Az orosz-ukrán háború és a közel-keleti konfliktusok az elmúlt években jelentős energiaársokkokat okoztak, amelyek megemelték az erre épülő német autóipari, vegyipari, fémipari, papír- és textilipari, illetve építőipari vállalatok költségeit. 

Bár Európa legnagyobb gazdaságában a reálbérek nemzetgazdaságot tekintve enyhén mérséklődtek 2019 óta, a legalacsonyabb jövedelmi csoportok esetében 10 százalékot is meghaladó emelkedés volt tapasztalható. 

A bérnyomás komoly kihívást jelent a vállalatoknak. 

Kína probléma

Németország helyzetét tovább nehezítette Kína erősödése. A kínai vállalatok versenyképességének gyors erősödése a világpiaci folyamatokat is megváltoztatta, a nyugati vállalatok ugyanis már nemcsak a kínai piacokról szorulnak ki, hanem harmadik országokban (például az afrikai kontinensen) is csökken a részesedésük Kína rovására.

Németország kormánya és vállalatai a Kínával való jó viszony fenntartása érdekében az elmúlt tíz évben nem reagáltak érdemben a problémára (fontosabb szempontnak tartották a piacok és a magas vállalati profit megtartását), az ázsiai ország technológiai alárendeltségébe vetett tévhit árát pedig most kell megfizetni.

A portfolio.hu cikke szerint a helyzetet nehezíti, hogy importoldalon nagyon jelentős Kína-függőség alakult ki Európában és Németországban, ami leginkább az autóipari vállalatok számára jelent fenyegetést. 

Mint írják: a kínai importfüggéssel való szembe nem nézés rávilágít a német kormányzat és vállalatok azon komoly stratégiai hibájára is, hogy csak akkor reagálnak egy krízisre, amikor már az iparág vagy a gazdaság összeomlása a tét.

Mi lesz most?

A cikk szerint mivel a válság okai sokrétűek, ezért a problémák orvoslása nehéz és időigényes folyamatnak ígérkezik. 

A következő évtizedben megvalósuló kormányzati gazdaságélénkítő program, valamint konkrét szabályozói reformok bár a jó irányba mutatnak, jelenlegi méretükben még várhatóan nem elégségesek a szerkezeti problémák orvoslásához

 – írják az elemzésben. 

A növekedéshez mélyreható szerkezeti és strukturális reformok kellenek (amelynek fókuszában az ellátásbiztonságnak, a termelékenységnek és a beruházásoknak kell állniuk), ezeknek azonban egyelőre csak apró jelei vannak az elemzés szerint. 

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

nuevoreynuevaley
2025. december 01. 10:04
Nemetorszagban is nagyobb a csidipi emelkedes, mint putrifoldjen 2025ben A regionkrol nem is beszelve
kalmanok
2025. december 01. 10:01
Mindig más a hibás.
bakafant-28
2025. december 01. 09:52
Ebben jócskán bennevan az élősködő páviánok/ makákók horribilis összegeket felemésztő eltartása is..
Galsó Atya
2025. december 01. 09:28
A németek már régen elérték a "stop loss" helyzetet. Zárni a pozíciókat és újratervezés. Ezt minden normális ember így csinálja. Ők nem.
