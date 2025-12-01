Vészhelyzet Németországban: a legfrissebb hírek Magyarországra is hatással lesznek

Az elmúlt két évtizedben olcsó nyersanyagokra és energiára, szakképzett munkaerőre, globális ellátási láncokra és külföldi piacokra támaszkodó német ipar az elmúlt években komoly válságba került. Az elemzés szerint ennek egyik fő oka az ellátásbiztonság romlása volt.
Németország gazdasági sikereit az elmúlt két évtizedben a csúcstechnológia és az olcsó energia határozta meg, ez a versenyelőny azonban mostanra eltűnni látszik.
Az orosz-ukrán háború és a közel-keleti konfliktusok az elmúlt években jelentős energiaársokkokat okoztak, amelyek megemelték az erre épülő német autóipari, vegyipari, fémipari, papír- és textilipari, illetve építőipari vállalatok költségeit.
Bár Európa legnagyobb gazdaságában a reálbérek nemzetgazdaságot tekintve enyhén mérséklődtek 2019 óta, a legalacsonyabb jövedelmi csoportok esetében 10 százalékot is meghaladó emelkedés volt tapasztalható.
A bérnyomás komoly kihívást jelent a vállalatoknak.