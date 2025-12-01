Vészhelyzet Németországban: a legfrissebb hírek Magyarországra is hatással lesznek

Komoly bajban a német gazdaság – kongatta meg a vészharangot a Portfolio elemzése. A lap szerint a németek maguknak köszönhetik a bajt: évtizedes gazdaságpolitikai hibák, elhibázott külgazdasági lépések, szerkezeti egyensúlytalanságok és elmaradt reformok árát fizetik meg. Jövőre gazdasági élénkítő program jön, de a fellendüléshez reformokra lesz szükség.

Mi történt?

A cikk leírja: a GDP az elmúlt két évben gyakorlatilag nem bővült, az ipar termelése pedig folyamatosan esik, idén szeptemberben a 2005-ös szintre süllyedve.