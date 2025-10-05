Az örökkévalóság hatókörében

Magunkba nézve itt ragadhatjuk meg azt a sarokpontot, amelyen törekvéseink iránya megváltoztatható, korrigálható a szemlélet és a cselekvés vonalán egyaránt. Mint fentebb láttuk, ezen a ponton megy végbe a szemléletváltás, amely tévútra és kilátástalanságba vezető individualizmusba és öntörvényűségbe torkollik, ha az ember elfordul az élet forrásától. De ez a fordulópontja annak is, hogy azonosítsuk azt az önpusztító létmódot, amely teljesen elutasítja és félreérti a létezésben és az emberi életben megmutatkozó tervszerűség, a személyiség és a szabadság, a célok és cselekvésmódok eredendő értelmét és az örökélettel való kapcsolatát. Íme, itt dől el, hogy az ember alkotóerői milyen irányban bontakoznak ki, és képesek-e isteni mintákhoz igazodni. Innen indulva tölthetjük meg újra élettel és igaz tartalommal, avagy az isteni kinyilatkoztatásban gyökerező szellemi erővel az olyan szavakat, mint hivatás, érdem, kötelesség, hierarchia, törvény, hűség vagy etika. Innen érthetjük meg, hogy az egyéni kibontakozás nem valósítható meg anélkül, hogy az ember saját akaratát Isten akaratához hajlítsa, és hogy „önmagunk építése” és „kiteljesítése” az emberi sorsra és az élet teljességére nézve messze többet jelent annál, mint az valamely ma divatos és népszerű életideálban megmutatkozik.

A javaslat, amire tehát fel kívánjuk hívni a figyelmet, s amit körüljárunk majd, mindössze annyi, hogy az emberi alkotóerőket újra tudatosan és szeretettel össze lehetne kapcsolnunk Isten alkotóerőivel. Nem egyéni koncepciók, hanem a keresztény hagyomány mentén. Hogy érdemes ebben elmélyülnünk egyéni és közösségi életünk szempontjából egyaránt.

Van-e egyáltalán más lehetőségünk, ha nem csupán evilági, ideigvaló perspektívákban gondolkodunk?

A hagyomány az életadó és életet fenntartó szellemhez való szívbéli kapcsolódás módjának átadása is, aminek vannak emberi, társadalmi feltételei. Érdemes ennek megfelelően is közelítenünk az örökkévalóságra tekintő életfelfogáshoz. Miképpen a váltófutásban a futónak megfelelően edzettnek kell lennie, hogy átvegye a stafétabotot, úgy nekünk is készen kell állnunk lélekben, hogy az emberi és isteni alkotóerők összehangolása megvalósulhasson valóban üdvös távlatok és keretek mentén. Ez a folyamat pedig annak belátásával kezdődik, „hogy a körülöttünk épített társadalmi forma saját benső világunk tükre; saját benső világunk kivetülése. Tudatállapotunk és az emberi létezés legalapvetőbb valóságai irányába tanúsított attitűdjeink öltenek alakot és nyernek külső formát benne. Egy társadalom lehet az egység, a szépség és az értelem képmása. És lehet a szétesés, a csúnyaság és az ostobaság képmása is. Tőlünk függ, hogy melyik lesz.” (11) Feladatunk, hogy újra felfedezzük létezésünk alapélményét: az örökkévalóság hatókörében élünk, és az élet teljességének távlatai nem pusztán földi, egzisztenciális jelentőségűek, hanem azokat felülmúlóak.

***

(1) Lásd Hamvas Béla: A világválság. Budapest, 2022, Medio Kiadó /Hamvas Béla Kiskönyvtár/.

(2) Lásd Reynald Secher: A vendé-i mészárlás. Népirtás francia módra. Budapest, 2023, Századvég Kiadó. Valamint Michael Davies: For Altar and Throne. The Rising in the Vendee. St. Paul (MN), 1997, The Remnant Press. (Az utóbbi kötet hamarosan magyar nyelven is megjelenik Oltárért és trónért. A vendée-i lázadás címmel.)

(3) Luc Ferry: Új rend. Az ökológia. Budapest, 1994, Európa Könyvkiadó /Mérleg/, 294–296. o. V. Tóth László fordítása. (A dőlt részek Luc Ferry kiemelései.)

(4) Uo. 278. o.

(5) Uo. 278–279. o. (A dőlt részek Luc Ferry kiemelései.)

(6) Rutilio Sermonit: Összebékíthető-e az aktuális fejlődésmodell a környezettel? Ars Naturae (Szeged) 1–2. sz. (I. évf., 2010) 133. o. Kocsi Lajos fordítása. Online: https://arsnaturae.hu/index.php/hu/folyoirat_1_2/sermonti_fejlodesmodell

(7) Luc Ferry: i. m. 278. o.

(8) Lásd Jacques Ellul: The Technological Society. New York, 1964, 27. oldaltól. Idézi Philip Sherrard. In uő: A modern tudomány és az ember dehumanizálódása. Ars Naturae (Szeged) 3–4. sz. (II. évf., 2011) 30. o. Farkasfia V. András fordítása. Online: https://arsnaturae.hu/hu/folyoirat_3_4/sherrard

(9) A modern tudomány és az ember dehumanizálódása. I. m. 31. o.

(10) XVI. Benedek: Spe salvi. A keresztény reményről. Budapest, 2025, Szent István Kiadó, 10. o. Diós István fordítása.

(11) Philip Sherrard: i. m. 33. o.

(Nyitókép: Kocsi Lajos / Mandiner)

***