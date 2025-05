Weber: A magyarok 20 éve élvezik az EU támogatását, ez az ukránoknak is jár

Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke sajtótájékoztatót tartott kedden reggel, amelynek az elején azonnal megerősítette a pártcsalád támogatását Ukrajna iránt. „Ukrajna támogatása feltételek nélküli és annak is kell maradnia. Tehát bármit is döntsenek mások a következő hetekben és hónapokban, (...) az Európai Uniónak készen kell állnia arra, hogy beavatkozzon és akár az amerikai oldalról felmerülő problémákat is kompenzálja” – jelentette ki.

„Csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy mi úgy véljük, Ukrajna teljes mértékben számíthat az Európai Unió szolidaritására, és mi átfogó, tartós békét szeretnénk elérni”

– tette hozzá.

A HírTv megkérdezte Webert a Tisza Párt álláspontjáról az ukrán csatlakozással kapcsolatban, amelyre a német politikus kitérő választ adott.

„Az európai néppárt egyértelmű európai perspektívát kíván adni Ukrajnának. Ahogy a magyar nép örömmel csatlakozott ehhez a nagy családhoz, hogy élvezhesse a szabad mozgás, az egységes piac, a gazdasági fejlődés és az egységes unió, az Európai Unió belsejében biztosított politikai biztonság előnyeit, úgy az ukrán népnek is ugyanaz a joga, hogy ezt megtehesse.

Ahogy a magyar nép 20 évvel ezelőtt csatlakozott, hogy részese lehessen ennek a nagy családnak, úgy az ukránoknak is ugyanaz a joguk van ehhez.

(...) Ebben a kérdésben egyértelmű álláspontot képviselünk” – mondta Weber.

Weber és a „szélsőjobb”

A poltikus kijelentette, hogy harcolni fognak a szélsőjobb ellen. „Az Európai Néppárt számára az elkövetkező években a fő politikai versenytársak a szélsőjobboldali és szélsőséges pártok lesznek” – mondta.

„Le kell győznünk a szélsőségeseket és azokat, akik az autoriter hozzáállást támogatják a politikában”

– jelentette ki.

Arra az újságírói kérdésre, hogy támogatná-e a politikus a német AfD betiltását, Weber nem adott választ.

Ukrajna nem áll vesztésre

Egy olasz újságíró rákérdezett, hogy miután az EU három éve azt hajtogatja, hogy Ukrajna győzni fog, mégis miként áll a helyzet.

„Szeretném aláhúzni, hogy nem szabad az ukrajnai fejleményeket bukásként vagy negatívan látni. Ukrajna több harcmezőn győzött.

Nézzük meg a Fekete Tengert. Mi is történt ott? Az orosz flotta már nincs Odesszában stb” – jelentette ki.

„Ezért lehetnek az ukránok ebben a pillanatban nagyon büszkék arra, amit elérték. És ez nagyban függ az akaratunktól, az erőnktől, hogy támogatjuk őket. Ezért mondtam az elején, hogy az én fő üzenetem az, hogy Európának képesnek kell lennie arra, hogy kompenzálja a világ más részeiből, Washingtonból származó veszteségeket is. Erős kontinens vagyunk, hatalmas kontinens vagyunk” – tette hozzá a politikus.