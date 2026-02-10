Nagyon megszenvednénk: a Tisza Párt szakértője az IMF-fel vésetné kőbe a megszorítások politikáját

Ismét a Nemzetközi Valutaalap hitelét, mint lehetőséget emelte ki Petschnig Mária Zita baloldali közgazdász, aki ugyan hangsúlyozza, hogy nem szakértője a Tisza Pártnak, ugyanakkor azt is el szokta mondani, már több száz alkalommal tartott előadást a Tisza szigetek rendezvényein.

Ráadásul a közgazdász – aki Kéri László baloldali politológus felesége – évtizedek óta következetesen képviseli azt a gazdaságpolitikai irányt, amelynek középpontjában nem az emberek jóléte szerepel, hanem a a befektetők és hitelezők.