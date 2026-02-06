A nyugdíjasok fizetnék meg a Tisza Párt neoliberális álmainak az árát

Fenntartható a nyugdíjrendszer, de önfenntartó sosem lesz

A baloldali közgazdászok a 13. és a 14. havi nyugdíjjal, sőt minden kiegészítő ellátással szemben a fenntarthatósággal érvelnek. Tény, hogy a nyugdíjrendszer egyre fenntarthatatlanabb, mivel a társadalom öregszik, de ez nem jelenti azt, hogy az állam idővel ne tudna ellátni az időseket. A felosztó-kirovó rendszer (PAYG) lényege, hogy az ellátásokat az állam a befizetett járulékbevételből fedezi. A demográfiai folyamatok miatt kevesebb befizető járulékából kell több nyugdíjas ellátását fedezni.

A tb-befizetéseken felül a költségvetés fedezi a szükséges forrásokat. Magyarországon a nyugdíjkiadások 20-30 százalékát a költségvetés fedezi.

A baloldali közgazdászok által kívánatosnak tartott egyensúlyi nyugdíjrendszer már sehol sem létezik, Németországban a nyugdíjak negyedét, Ausztriában 30 százalékát költségvetési forrásbevonással lehet fedezni.

Azok a balliberális közgazdászok is ellenzik a 13. és a 14. havi nyugdíjat, akik összességében egyetértenek azzal, hogy a kiegészítő juttatásokra egyébként szükség lenne az idősek jövedelmi helyzetének javításához. Nem egy esetben a kritika mindössze a plusz havi ellátás elnevezését éri, mivel nem egyszeri kiegészítő juttatásként emlegeti kormány. Szintén felmerül, hogy havonta kellene a 2026-ban ötheti plusz juttatást folyósítani, illetve

a baloldal szerint csak célzottabban, meghatározott havi összeg alatt, vagy kifejezetten élelmiszerre és lakhatásra kellene pénzt adni az időseknek.

Az ellenzékhez köthető szakértők szerint az időseknek nem kellene tehát a 12 havi ellátásnál egy fillérrel sem többet adni, legfeljebb a nyugdíjminimumot lehetne felemelni, amely összeg alig érint valakit, őket is csak egy évig, amíg nem emelkedik az ellátásuk.

Szerintük a munkavállalóknak magasabb járulékot kellene befizetniük és a 65 éves nyugdíjkorhatárt is rugalmasabbá kellene tenni, vagyis megemelni, miközben a Nők40 eltörlése is indokolt lenne.

Nem lesz svájci indexálás

Szintén felmerül a szakmai vitákban a nyugdíjak éves emelésének a mértéke. Magyarországon – hasonlóan a legtöbb fejlett országhoz – az inflációval emelkednek évente a nyugdíjak. Ehhez jön még a nyugdíjprémium, amelyet évente egyszer kapnak kézhez az idősek, mint plusz juttatást abban az esetben, ha a gazdasági növekedés eléri az előre meghatározott mértéket.

A Bajnai-kormány idején a 13. havi nyugdíjjal együtt megszüntetett svájci, azaz vegyes indexálás újbóli bevezetésére nincs lehetőség, ezzel még a kormánnyal kritikus szakértők is egyetértenek. Ennek lényege, hogy az átlagkereset 50 százalékának és az infláció 50 százalékának az összegével emelkedne a nyugdíj, ám ez óriási költségvetési terhet jelentene.

Felmerül a bérindexlás, vagyis a keresetek emelkedéséhez kötött nyugdíjemelés is, ám erre sem lenne elegendő költségvetési forrás. A nemzetközi gyakorlat mindenhol elmozdulást mutatnak az inflációkövető nyugdíjemelés és az öngondoskodás erősítése felé. Magyarországon is megtakaríthat piaci alapon az idős éveire, aki szeretne, csak ez nem kötelező és nem az állami nyugdíjrendszer helyett, hanem amellett működik.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi