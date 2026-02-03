Bedobta a csalit a Tisza Párt: bemutatták, hogy szeretnék megtéveszteni a nyugdíjasokat

Beverték az utolsó szöget is a Tisza Párt koporsójába: Magyar Péter egykori belső embere mondott el mindent (VIDEÓ)
Tényleg igaz lehet, hogy megszorításra készülnek.
Hirtelen új ötlettel álltak elő Magyar Péterék.
A Tisza Párt Facebook-oldalán megjelent bejelentés szerint a párt nyugdíjasoknak szóló SZÉP-kártyát vezetne be: a 250 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők évente 200 ezer, míg a 250–500 ezer forintos sávba esők évi 100 ezer forint támogatást kapnának. A javaslat első ránézésre szociálisan érzékenynek tűnik, közelebbről vizsgálva azonban inkább egy kidolgozatlan, kampánylogikát követő ötlet benyomását kelti, amely több ponton is ellentmond a párt általános gazdaságpolitikai narratívájának – állapította meg a hír kapcsán a Faktum tényellenőrző portál.
A Faktum rögtön az elemzés elején leszögezi: azért kelt meglepetést ez az ötlet, mert a párthoz köthető szakértők az elmúlt időszakban nem a nyugdíjrendszer bővítéséről, hanem éppen annak visszavágásáról beszéltek.
Több megszólalásukban is felmerült a 13. és 14. havi nyugdíj megszüntetésének lehetősége egy esetleges választási győzelmet követően.
Az eddigi nyilatkozatok alapján ugyanis egyáltalán nem világos, hogy a Tisza ezt az új juttatást a 13. és 14. havi nyugdíj kiváltására szánja-e, vagy azok megtartása mellett ígéri. Ez az értelmezési bizonytalanság önmagában is gyengíti az ígéret hitelességét – szögezte le a tényellenőrző portál.
Összességében a nyugdíjas SZÉP-kártya nem egy átgondolt, hosszú távú szakpolitikai program részeként, hanem inkább ad hoc ígéretként értelmezhető.
A párt olyan rétegek megszólítására tesz kísérletet, amelyeket az általános gazdasági állásfoglalásai elidegenítettek. A kérdés már csak az: a választók mennyire fogadják el ezt az irányváltást hitelesnek, és mennyire tekintik azt egyszerű szavazat maximalizáló manővernek” – írta a Faktum.
Ezt is ajánljuk a témában
Tényleg igaz lehet, hogy megszorításra készülnek.
Nyitókép: Szentgallay Bálint / NurPhoto / NurPhoto via AFP