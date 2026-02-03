Bedobta a csalit a Tisza Párt: bemutatták, hogy szeretnék megtéveszteni a nyugdíjasokat

A Tisza Párt Facebook-oldalán megjelent bejelentés szerint a párt nyugdíjasoknak szóló SZÉP-kártyát vezetne be: a 250 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők évente 200 ezer, míg a 250–500 ezer forintos sávba esők évi 100 ezer forint támogatást kapnának. A javaslat első ránézésre szociálisan érzékenynek tűnik, közelebbről vizsgálva azonban inkább egy kidolgozatlan, kampánylogikát követő ötlet benyomását kelti, amely több ponton is ellentmond a párt általános gazdaságpolitikai narratívájának – állapította meg a hír kapcsán a Faktum tényellenőrző portál.

A Faktum rögtön az elemzés elején leszögezi: azért kelt meglepetést ez az ötlet, mert a párthoz köthető szakértők az elmúlt időszakban nem a nyugdíjrendszer bővítéséről, hanem éppen annak visszavágásáról beszéltek.