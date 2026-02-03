Ft
02. 03.
kedd
Tisza Párt faktum liberális Magyarország nyugdíj ellenzék nyugdíjas baloldal

Bedobta a csalit a Tisza Párt: bemutatták, hogy szeretnék megtéveszteni a nyugdíjasokat

2026. február 03. 11:37

Hirtelen új ötlettel álltak elő Magyar Péterék.

2026. február 03. 11:37
A Tisza Párt Facebook-oldalán megjelent bejelentés szerint a párt nyugdíjasoknak szóló SZÉP-kártyát vezetne be: a 250 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők évente 200 ezer, míg a 250–500 ezer forintos sávba esők évi 100 ezer forint támogatást kapnának. A javaslat első ránézésre szociálisan érzékenynek tűnik, közelebbről vizsgálva azonban inkább egy kidolgozatlan, kampánylogikát követő ötlet benyomását kelti, amely több ponton is ellentmond a párt általános gazdaságpolitikai narratívájának – állapította meg a hír kapcsán a Faktum tényellenőrző portál.

A Faktum rögtön az elemzés elején leszögezi: azért kelt meglepetést ez az ötlet, mert a párthoz köthető szakértők az elmúlt időszakban nem a nyugdíjrendszer bővítéséről, hanem éppen annak visszavágásáról beszéltek.

Több megszólalásukban is felmerült a 13. és 14. havi nyugdíj megszüntetésének lehetősége egy esetleges választási győzelmet követően.

Az eddigi nyilatkozatok alapján ugyanis egyáltalán nem világos, hogy a Tisza ezt az új juttatást a 13. és 14. havi nyugdíj kiváltására szánja-e, vagy azok megtartása mellett ígéri. Ez az értelmezési bizonytalanság önmagában is gyengíti az ígéret hitelességét – szögezte le a tényellenőrző portál.

Összességében a nyugdíjas SZÉP-kártya nem egy átgondolt, hosszú távú szakpolitikai program részeként, hanem inkább ad hoc ígéretként értelmezhető.

A párt olyan rétegek megszólítására tesz kísérletet, amelyeket az általános gazdasági állásfoglalásai elidegenítettek. A kérdés már csak az: a választók mennyire fogadják el ezt az irányváltást hitelesnek, és mennyire tekintik azt egyszerű szavazat maximalizáló manővernek” írta a Faktum.

Nyitókép: Szentgallay Bálint / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Hohokam
2026. február 03. 12:23
A 2002-es nem-lesz-gázáremelés Lendvai-féle hamis nyugdíjas váltó vagy miafene...
Szerintem
2026. február 03. 12:22
Tart a tiszaros hazudozások időszaka, mert a valódi szándékaikkal majd csak a választási győzelmük után jöhetnének elő.
kuzmics
2026. február 03. 12:20 Szerkesztve
Megint az osztogatás, bakker, azoknak, akik nem fizettek elég tb-t. Csak azt adják, ami a baloldal lényege. Láttuk 2010 előtt az eredményét.
csipkejozsika
2026. február 03. 12:16 Szerkesztve
Én elvenném a nyuggerektől a 13 ik és 14 ik havi nyugdíjat is.Egyrészt ők csak 1 évben 12 hónap adót fizettek,másrész ebben az erős gazdaságban ahol dúskálnak az emberek a pénzkötegekben, semmi szükség rá. Vagy ezek juttatások nélkül éhenhalnának?👍A jól élnek az emberek, de plussz juttatásokra van szükségük, elég ellentmondásos.🤦‍♂️👍
