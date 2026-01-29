A baloldal nyugdíjszakértője mondta ki, miért fontos a 14. havi nyugdíj bevezetése

A nyugdíjas szervezeteket és a közgazdászokat is megosztja a 13. és a 14. havi nyugdíj kérdése, ráadásul a vita nem csak a juttatás megalapozottságáról szól, hanem fogalmi, elnevezéssel kapcsolatos felvetésekről is – ez derült ki a Republikon Intézet „Hány nyugdíjszelvény egy élet?” című csütörtöki konferenciáján.

A friss felmérésből világosan kiderül, miért központi témája a kampánynak a nyugdíj

Forrás: Republikon Intézet

A Republikon friss felméréséből kiderül, hogy a magyarok többsége,