Kimondta a liberális közgazdász, ami eddig csak kiszivárgott! Ezért akarhatja a Tisza a megszorításokat

„Semmi elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíjnak” – sokkoló, hogyan törölné el az ellenzék az idősek pluszbevételét
A Republikon Intézet január végi konferenciáján röpködtek az elvadult ötletek.
Bokros Lajos után újabb balliberális közgazdász menne neki a nyugdíjrendszernek. A Mandiner által megkérdezett szakértő elárulta, miért akarhat megszorításokat a Tisza. Nem meglepő, hogy emögött is Brüsszel és az ukrán jóléti program áll.
„Nagyon határozottan azt gondolom, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni, függetlenül attól, hogy az emberek azt mondják, ez nekik jó” – fogalmazott Mihályi Péter liberális közgazdász a minap a Horn Gábor által vezetett Republikon konferenciáján.
„Többször bebizonyosodott, hogy a Tisza Párt körüli ellenzéki szakértők, véleményformáló közgazdászok ellenzik a 13. és a 14. havi nyugdíjat is.
Ehhez társul a Tisza a kiszivárgott programja, megszorító csomagja, amelyben szintén a nyugdíjasokat súlyosan érintő megszorítások szerepelnek”
– hívta fel a figyelmet Deák Dániel politológus a Mandinernek nyilatkozva.
A szakértő emlékeztetett, nem véletlen, hogy Tarr Zoltán, Tisza alelnöke arról beszélt, hogy ha elmondanák valódi elképzeléseiket, akkor abba belebuknának.
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
Rámutatott: Csercsa Balázs, a Tisztól nemrég távozó szakpolitikai vezető is megerősítette a napokban, hogy az a megszorító csomag, amely korábban kiszivárgott a Tiszától, a párt valódi programja, és ugyan nyilvános kommunikációban egy kampányprogrammal készülnek, de ettől eltérnek a valódi terveik.
„Összességében mind ezek az elszólások, mind a kiszivárgott program, mind a távozott tiszás és Tarr Zoltán Tisza-alelnök szavai azt erősítik, azt mutatják, hogy itt bizony megszorítások és adóemelések lennének és
a nyugdíjasok sem lennének biztonságban, hogyha Tisza kerülne kormányra”
– fogalmazott.
Deák Dániel arra is választ adott, miért tervezik mindezt.
„Ursula von der Leyen és Kaja Kallas, az Európai Bizottság vezetése egyértelművé tette, hogy további összegekkel szeretnék támogatni Ukrajnát. Az általuk megalkotott ukrán jóléti program lényegében azt jelenti, hogy európai adófizetői pénzből finanszíroznák hosszú távon Ukrajna működését és a háborút is támogatnák. Ehhez értelemszerűen a pénzt elő kell teremteni valahonnan.
Azért terveznek ilyen megszorításokat, mert elő kell teremteni azt a pénzt, amit ezekre az ukrán jóléti programokra szánnának”
– fejtette ki.
A sazakértő azt is hangsúylozta: „Mivel a Tisza Párt érezhetően a brüsszeli álláspontot képviseli és támogatja, így a vétó politikával is leszámolna.”
A Republikon konferenciáján az intézet egyik kutatást is ismertették. A 14. havi nyugdíjjal kapcsolatban válaszadók 59 százaléka úgy véli, hogy inkább politikai szlogen, mint valós segítség, 25 százalék azt válaszolta, hogy mindkettő, míg 12 százalék érzi azt, hogy tényleges segítséget jelent az időseknek.
„Régóta tudjuk, hogy vannak olyan kutatások, amelyek manipulációs céllal egy politikai szándékot szeretnének alátámasztani, azt erősíteni. Ebben az esetben is ugyanerről van szó. Mind a 13., mind a 14. havi nyugdíj kifejezetten pozitív kormányzati intézkedés, melynek a nyugdíjasok örülnek. Amit itt a Republikon Intézettől látunk, az inkább a kommunikációs húzások a kategóriájába tartozik” – vélekedett a szakértő.
A konferencián részt vett Simonovits András közgazdász is. A baoldalhoz köthető nyugdíjszakértő azt emelte ki azokból az ígéretekből, amelyeket a Tisza nyilvánosság számára kürtölt szét, hogy az ellenzéki párt rendezné az alacsony nyugdíjakat. Mint ismert, a közgazdász és matematikus 2025 szeptemberében került a figyelem középpontjába, amikor az ATV műsorában arról beszélt, hogy a magas összegű ellátások után már érdemes lenne közterhet fizetniük az időseknek. Ráadásul a szakértő úgy fogalmazott, mintha a Tisza Párt tanácsadója lenne, bár ezt később tagadta.
Ahogy arról korábban írtunk, a Tiszából kilépett Csercsa Balás megerősítette annak a 660 oldalas konvergencia programnak a hitelességét, amely a Tiszától szivárgott ki. Az extiszás úgy fogalmazott a programról, hogy amögött „rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel. Emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé csak ezt kommunikálják”.
A csomagban szerepel a 13. havi nyugdíj felszámolása, továbbá a nyugdíjrendszer szétverése, privatizálása is. Ez egybecseng Bokros Lajos expénzügyminiszter tavaly októberben tett kijelentéseivel.
Bokros egy videófelvétel tanúsága szerint a Belvárosi Szabadegyetemen arról beszélt: agy el kell törölni a 13. havi nyugdíjat, vagy pedig fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert.
A Tisza szétverné a jelenlegi, szolidaritáson alapuló nyugdíjrendszert.
„Ezzel az a baj egyébként a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben, hogy senki nem fizetett 13-szor nyugdíjjárulékot.
És a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer nem egy szociális támogatási rendszer,
hanem az egy kockázatközösségi alapon működő biztosítási rendszer. Biztosítási rendszer, aminek két nagyon fontos jellemzője van. Az egyik , hogy az kap, aki fizetett. Aki nem fizetett, nem kap semmit. és a másik pedig, hogy ő olyan arányban kap, amilyen arányban a többiekhez képest fizetett. Ha én kétszer annyi nyugdíjjárulékot fizettem, mint valaki más, akkor én minden egyéb tényezőt változatlannak feltéve, kétszer annyi nyugdíjra vagyok jogosult. Teljesen függetlenül attól, hogy én gazdag vagyok, vagy szegény egyébként.
Ha ez nem tetszik, akkor fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert”
– fogalmazott az 1994-es választás után hatalomra kerülő szociálliberális kormányzat hírhedt pénzügyminisztere.
Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner