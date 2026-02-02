Kimondta a liberális közgazdász, ami eddig csak kiszivárgott! Ezért akarhatja a Tisza a megszorításokat

„Összességében mind ezek az elszólások, mind a kiszivárgott program, mind a távozott tiszás és Tarr Zoltán Tisza-alelnök szavai azt erősítik, azt mutatják, hogy itt bizony megszorítások és adóemelések lennének és

a nyugdíjasok sem lennének biztonságban, hogyha Tisza kerülne kormányra”

– fogalmazott.

Deák Dániel arra is választ adott, miért tervezik mindezt.

„Ursula von der Leyen és Kaja Kallas, az Európai Bizottság vezetése egyértelművé tette, hogy további összegekkel szeretnék támogatni Ukrajnát. Az általuk megalkotott ukrán jóléti program lényegében azt jelenti, hogy európai adófizetői pénzből finanszíroznák hosszú távon Ukrajna működését és a háborút is támogatnák. Ehhez értelemszerűen a pénzt elő kell teremteni valahonnan.