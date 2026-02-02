Ft
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
megszorítások 13. havi nyugdíj deák dániel tisza párt tarr zoltán bokros lajos horn gábor 14. havi nyugdíj

Kimondta a liberális közgazdász, ami eddig csak kiszivárgott! Ezért akarhatja a Tisza a megszorításokat

2026. február 02. 14:10

Bokros Lajos után újabb balliberális közgazdász menne neki a nyugdíjrendszernek. A Mandiner által megkérdezett szakértő elárulta, miért akarhat megszorításokat a Tisza. Nem meglepő, hogy emögött is Brüsszel és az ukrán jóléti program áll.

2026. február 02. 14:10
Magyar Péter

„Nagyon határozottan azt gondolom, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni, függetlenül attól, hogy az emberek azt mondják, ez nekik jó” fogalmazott Mihályi Péter liberális közgazdász a minap a Horn Gábor által vezetett Republikon konferenciáján.

 

„Többször bebizonyosodott, hogy a Tisza Párt körüli ellenzéki szakértők, véleményformáló közgazdászok ellenzik a 13. és a 14. havi nyugdíjat is. 

Ehhez társul a Tisza a kiszivárgott programja, megszorító csomagja, amelyben szintén a nyugdíjasokat súlyosan érintő megszorítások szerepelnek” 

– hívta fel a figyelmet Deák Dániel politológus a Mandinernek nyilatkozva.

A szakértő emlékeztetett, nem véletlen, hogy Tarr Zoltán, Tisza alelnöke arról beszélt, hogy ha elmondanák valódi elképzeléseiket, akkor abba belebuknának.

Rámutatott: Csercsa Balázs, a Tisztól nemrég távozó szakpolitikai vezető is megerősítette a napokban, hogy az a megszorító csomag, amely korábban kiszivárgott a Tiszától, a párt valódi programja, és ugyan nyilvános kommunikációban egy kampányprogrammal készülnek, de ettől eltérnek a valódi terveik.

„Összességében mind ezek az elszólások, mind a kiszivárgott program, mind a távozott tiszás és Tarr Zoltán Tisza-alelnök szavai azt erősítik, azt mutatják, hogy itt bizony megszorítások és adóemelések lennének és 

a nyugdíjasok sem lennének biztonságban, hogyha Tisza kerülne kormányra” 

– fogalmazott.

Deák Dániel arra is választ adott, miért tervezik mindezt.

„Ursula von der Leyen és Kaja Kallas, az Európai Bizottság vezetése egyértelművé tette, hogy további összegekkel szeretnék támogatni Ukrajnát. Az általuk megalkotott ukrán jóléti program lényegében azt jelenti, hogy európai adófizetői pénzből finanszíroznák hosszú távon Ukrajna működését és a háborút is támogatnák. Ehhez értelemszerűen a pénzt elő kell teremteni valahonnan. 

Azért terveznek ilyen megszorításokat, mert elő kell teremteni azt a pénzt, amit ezekre az ukrán jóléti programokra szánnának” 

– fejtette ki.

A sazakértő azt is hangsúylozta: „Mivel a Tisza Párt érezhetően a brüsszeli álláspontot képviseli és támogatja, így a vétó politikával is leszámolna.”

A Republikon konferenciáján az intézet egyik kutatást is ismertették. A 14. havi nyugdíjjal kapcsolatban  válaszadók 59 százaléka úgy véli, hogy inkább politikai szlogen, mint valós segítség, 25 százalék azt válaszolta, hogy mindkettő, míg 12 százalék érzi azt, hogy tényleges segítséget jelent az időseknek.

„Régóta tudjuk, hogy vannak olyan kutatások, amelyek manipulációs céllal egy politikai szándékot szeretnének alátámasztani, azt erősíteni. Ebben az esetben is ugyanerről van szó. Mind a 13., mind a 14. havi nyugdíj kifejezetten pozitív kormányzati intézkedés, melynek a nyugdíjasok örülnek. Amit itt a Republikon Intézettől látunk, az inkább a kommunikációs húzások a kategóriájába tartozik” – vélekedett a szakértő.

A konferencián részt vett Simonovits András közgazdász is. A baoldalhoz köthető nyugdíjszakértő azt emelte ki azokból az ígéretekből, amelyeket a Tisza nyilvánosság számára kürtölt szét, hogy az ellenzéki párt rendezné az alacsony nyugdíjakat. Mint ismert, a közgazdász és matematikus 2025 szeptemberében került a figyelem középpontjába, amikor az ATV műsorában arról beszélt, hogy a magas összegű ellátások után már érdemes lenne közterhet fizetniük az időseknek. Ráadásul a szakértő úgy fogalmazott, mintha a Tisza Párt tanácsadója lenne, bár ezt később tagadta.

Bokros Lajos véleménye kísértetiesen hasonlít a Tisza kiszivárgott programjára

Ahogy arról korábban írtunk, a Tiszából kilépett Csercsa Balás megerősítette annak a 660 oldalas konvergencia programnak a hitelességét, amely a Tiszától szivárgott ki. Az extiszás úgy fogalmazott a programról, hogy amögött „rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel. Emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé csak ezt kommunikálják”.

A csomagban szerepel a 13. havi nyugdíj felszámolása, továbbá a nyugdíjrendszer szétverése, privatizálása is. Ez egybecseng Bokros Lajos expénzügyminiszter tavaly októberben tett kijelentéseivel.

Bokros egy videófelvétel tanúsága szerint a Belvárosi Szabadegyetemen arról beszélt: agy el kell törölni a 13. havi nyugdíjat, vagy pedig fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert.

„Ezzel az a baj egyébként a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben, hogy senki nem fizetett 13-szor nyugdíjjárulékot.

És a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer nem egy szociális támogatási rendszer,

hanem az egy kockázatközösségi alapon működő biztosítási rendszer. Biztosítási rendszer, aminek két nagyon fontos jellemzője van. Az egyik , hogy az kap, aki fizetett. Aki nem fizetett, nem kap semmit. és a másik pedig, hogy ő olyan arányban kap, amilyen arányban a többiekhez képest fizetett. Ha én kétszer annyi nyugdíjjárulékot fizettem, mint valaki más, akkor én minden egyéb tényezőt változatlannak feltéve, kétszer annyi nyugdíjra vagyok jogosult. Teljesen függetlenül attól, hogy én gazdag vagyok, vagy szegény egyébként.

Ha ez nem tetszik, akkor fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert” 

– fogalmazott az 1994-es választás után hatalomra kerülő szociálliberális kormányzat hírhedt pénzügyminisztere.

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner
 

lolkabolka
2026. február 02. 15:44
Pár szám, amin el lehet gondolkodni. Jelenleg az átlagnyugdíj ~250 ezer forint, éves szinten 3 millió, ehhez jön a kormány ajándéka a 13. és a 14. havi nyugdíj (ez még csak egy heti, nem havi, de nagyvonalúan számoljunk egy havival), így jön ki az éves 3,5 millió forintos átlagnyugdíj. Ha a fidesz nem törölte volna el a svájci indexálást, akkor a ~250 ezres átlagnyugdíj most ~400 ezer lenne, ami éves szinten 4,8 millió forintos átlagnyugdíjat jelentene, persze nem lenne se 13. se 14. havi nyugdíj. Nyugdíjasokat kérdezem, melyik lenne jobb? Évi 3,5 milliós nyugdíj, vagy évi 4,8 milliós nyugdíj?
bondavary
2026. február 02. 15:02
"...az ellenzéki párt rendezné az alacsony nyugdíjakat. " Mennyi számítana alacsony nyugdíjnak? Ez már ugyanaz, mint az ingyen pénz, a segély. A nyugdíj a munkában eltöltött évek befizetett járulékain alapul. Akik támadják a 13. havi nyugdíjat, mondván, hogy senki nem fizetett 13. havi járulékot, azok fizetnének azoknak, akik nem fizettek életük során megfelelő nyugdíjat eredményező járulékot.
Szuperszig
2026. február 02. 14:59
Remélem, hogy sokat keresel, és csak maximum 15% az SZJA-d, 36 helyett. Remélem, hogy a gyerekeid után adókedvezményt kapsz, (vagy adót sem fizetsz) valamint kapsz családi pótlékot is, nem úgy, mint a ballibbantak idején csak azért, mert valamivel többet keresel. Remélem, hogy ingyen van a tankönyv a gyerekednek a tablet, a laptop, a kaja, a nyaralás ha rászorulsz, akár a nyári szünetben is. Remélem, hogy fiatal vagy, nem adózol, utazhatsz, tanulhatsz külföldön is, kedvezményesen, vagy ingyenesen, nem úgy, mint a ballibbantak idején. S ha fiatal vagy, remélem, családot alapítasz, s az állam által is támogatott kedvezményes kölcsönökkel, vagy anélkül, de békében és szabadon megteremtetheted magadnak a jövődet!! Ps: Remélem, ha "nyugger" vagy, akkor ingyen utazol az ingyenes orvosi ellátásod mellett, adómentesen kapod a 13.+ nyugdíjadat is, ami az inflációval együtt növekszik, és kapsz egy ingyenes 24 órás távfelügyeletet, miközben békében nézheted a csodálatos unokáid fejlődését!
Reszelő Aladár
2026. február 02. 14:45
Egyre hosszabb a "mi megmondtuk" lista. Ha kellően hosszú lesz, akkor az szavazatokban is meg fog látszani. Egyre jobban körvonanalódik, hogy a Tisza végső kiáradásával nem csak a Fidesz üzemeltette jóléti csomag kerül veszélybe, hanem egy komoly megszorítás lép a helyére, amivel kokrétan nem látni, hogy kik járnának jól, mert eddig csak a leendő veszteseket látni. Ráadásul a Tiszát elvileg a felső középosztály támogatja leginkább, akik mindenképpen vesztesei lennének az egésznek. Persze sokan lennének, akik hangosan kimondanák, hogy nekik megérne x milliót Orbán bukása. De ha kapnának is számlaszámot, sanszosan egyetlen utalás sem érkezne...
