Bokros Lajos nem adja föl: eltörölné a 13. havi nyugdíjat – de akár az egész nyugdíjrendszert is

Nem meglepő módon teljesen egybecseng a Tisza-csomagban foglaltakkal Bokros Lajos ex-pénzügyminiszter tavaly októberben tett kijelentései. Mint az Ellenpont.hu írja, Bokros a Belvárosi Szabadegyetemen arról beszélt: vagy el kell törölni a 13. havi nyugdíjat, vagy pedig fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert.

A Tisza-csomagban szintén szerepel a 13. havi nyugdíj felszámolása, illetve a nyugdíjrendszer szétverése, privatizálása is. Az Ellenpont felidézi: a Tisza már idén szeptembertől kizárólag a magánbiztosítók rendszerét vezetné be, szétverve a jelenlegi szolidaritáson alapuló rendszert.