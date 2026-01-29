Bokros Lajos nem adja föl: eltörölné a 13. havi nyugdíjat – de akár az egész nyugdíjrendszert is

Kitálalt a Tisza belső embere: nincs több titok, tényleg adót akarnak emelni Magyar Péterék
Magyar Péter azonnal jogi lépésekkel kezdett fenyegetőzni.
Az állami nyugdíjrendszer szétverése is szerepel a Tisza Párt 660 oldalas konvergenciaprogramjában – ezt erősítette meg a pártból a napokban kilépett Csercsa Balázs. Ennek fényében viszont érdemes felidézni Bokros Lajos korábbi értekezését a 13. havi nyugdíj, avagy az egész nyugdíjrendszer eltörléséről.
Nem meglepő módon teljesen egybecseng a Tisza-csomagban foglaltakkal Bokros Lajos ex-pénzügyminiszter tavaly októberben tett kijelentései. Mint az Ellenpont.hu írja, Bokros a Belvárosi Szabadegyetemen arról beszélt: vagy el kell törölni a 13. havi nyugdíjat, vagy pedig fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert.
A Tisza-csomagban szintén szerepel a 13. havi nyugdíj felszámolása, illetve a nyugdíjrendszer szétverése, privatizálása is. Az Ellenpont felidézi: a Tisza már idén szeptembertől kizárólag a magánbiztosítók rendszerét vezetné be, szétverve a jelenlegi szolidaritáson alapuló rendszert.
Bokros Lajos a videófelvétel tanúsága szerint egészen pontosan így fogalmazott az említett rendezvényen:
„Ezzel az a baj egyébként a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben, hogy senki nem fizetett 13-szor nyugdíjjárulékot.
És a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer nem egy szociális támogatási rendszer,
hanem az egy kockázatközösségi alapon működő biztosítási rendszer. Biztosítási rendszer, aminek két nagyon fontos jellemzője van. Az egyik , hogy az kap, aki fizetett. Aki nem fizetett, nem kap semmit. és a másik pedig, hogy ő olyan arányban kap, amilyen arányban a többiekhez képest fizetett. Ha én kétszer annyi nyugdíjjárulékot fizettem, mint valaki más, akkor én minden egyéb tényezőt változatlannak feltéve, kétszer annyi nyugdíjra vagyok jogosult. Teljesen függetlenül attól, hogy én gazdag vagyok, vagy szegény egyébként.
Ha ez nem tetszik, akkor fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert.”
Bokros Lajos az elmúlt időszakban beszélt a nyugdíjkorhatár megemeléséről, de nosztalgiával emlegette a tandíj bevezetését és a közműcégek eladását is. Mint arról a Mandineren is írtunk: a jelek szerint a Bokros Lajos nevéhez köthető megszorítócsomag intézkedései ihlették a Tisza-csomag bizonyos fejezeteit.
