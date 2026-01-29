Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt bokros lajos nyugdíj

Bokros Lajos nem adja föl: eltörölné a 13. havi nyugdíjat – de akár az egész nyugdíjrendszert is

2026. január 29. 21:48

Az állami nyugdíjrendszer szétverése is szerepel a Tisza Párt 660 oldalas konvergenciaprogramjában – ezt erősítette meg a pártból a napokban kilépett Csercsa Balázs. Ennek fényében viszont érdemes felidézni Bokros Lajos korábbi értekezését a 13. havi nyugdíj, avagy az egész nyugdíjrendszer eltörléséről.

2026. január 29. 21:48
null

Nem meglepő módon teljesen egybecseng a Tisza-csomagban foglaltakkal Bokros Lajos ex-pénzügyminiszter tavaly októberben tett kijelentései. Mint az Ellenpont.hu írja, Bokros a Belvárosi Szabadegyetemen arról beszélt: vagy el kell törölni a 13. havi nyugdíjat, vagy pedig fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert. 

A Tisza-csomagban szintén szerepel a 13. havi nyugdíj felszámolása, illetve a nyugdíjrendszer szétverése, privatizálása is. Az Ellenpont felidézi: a Tisza már idén szeptembertől kizárólag a magánbiztosítók rendszerét vezetné be, szétverve a jelenlegi szolidaritáson alapuló rendszert.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Bokros Lajos a videófelvétel tanúsága szerint egészen pontosan így fogalmazott az említett rendezvényen:

„Ezzel az a baj egyébként a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben, hogy senki nem fizetett 13-szor nyugdíjjárulékot. 

És a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer nem egy szociális támogatási rendszer,

hanem az egy kockázatközösségi alapon működő biztosítási rendszer. Biztosítási rendszer, aminek két nagyon fontos jellemzője van. Az egyik , hogy az kap, aki fizetett. Aki nem fizetett, nem kap semmit. és a másik pedig, hogy ő olyan arányban kap, amilyen arányban a többiekhez képest fizetett. Ha én kétszer annyi nyugdíjjárulékot fizettem, mint valaki más, akkor én minden egyéb tényezőt változatlannak feltéve, kétszer annyi nyugdíjra vagyok jogosult. Teljesen függetlenül attól, hogy én gazdag vagyok, vagy szegény egyébként. 

Ha ez nem tetszik, akkor fel kell számolni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert.”

Bokros Lajos az elmúlt időszakban beszélt a nyugdíjkorhatár megemeléséről, de nosztalgiával emlegette a tandíj bevezetését és a közműcégek eladását is. Mint arról a Mandineren is írtunk: a jelek szerint a Bokros Lajos nevéhez köthető megszorítócsomag intézkedései ihlették a Tisza-csomag bizonyos fejezeteit. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zrx8
•••
2026. január 29. 22:51 Szerkesztve
Az izraeli-magyar kettős állampolgár Bokrosnak korszakalkotó tehetsége van.. az önmarketinghez (közgazdásznak amúgy síkhülye). Aztán van, aki beszopja, ha sokat hallja, hogy "Bokros így meg úgy mekkora szakértő", és minisztert vagy pártszakértőt csinál belőle.
Válasz erre
1
0
tapir32
•••
2026. január 29. 22:49 Szerkesztve
A szolidaritáson alapuló nyugdíjrendszer a leghumánusabb a nyugdíjrendszerek közül. Ugyanígy, a szolidaritáson alapuló társadalombiztosítás is az. Ezek eltörlése a középkorba való visszalépést jelentené. Bokros a biztosítók lobbistája és/vagy befektetője? Járai is nagy szamárságokat beszélt a nyugdíjrendszerről. Ezek egymást hülyítik?
Válasz erre
1
0
girafi
•••
2026. január 29. 22:49 Szerkesztve
Magyarország kormánya csakis a nemzetét szolgálhatja. Nem idegenek érdekét.
Válasz erre
0
0
girafi
2026. január 29. 22:48
Nem! Nem lehet újra Magyarország minisztere és nem is kerülhet elő. Ez egy geciláda. El kell tűntetni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!