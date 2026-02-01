Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
időskor nyugdíj nyugdíjas

„Semmi elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíjnak” – sokkoló, hogyan törölné el az ellenzék az idősek pluszbevételét

2026. február 01. 22:31

A Republikon Intézet január végi konferenciáján röpködtek az elvadult ötletek.

2026. február 01. 22:31
null

A Republikon Intézet január végén konferenciát tartott a Magvető Caféban a nyugdíjasok helyzetéről. A Horn Gábor vezette liberális kutatóintézet eseményén arra keresték a választ, hogy a nyugdíjasok jóléte cél vagy csak eszköz a politikai döntéshozók kezében. A legegységesebbnek tartott választói közeg helyzete ezúttal is kiemelt téma lesz az áprilisi voksolás közeledtével.

Ezt is ajánljuk a témában

„A legidősebb korosztály produkálja a legmagasabb választási részvételt” – áll az intézet 2025. novemberi felmérésében, amelyből kiderül, hogy a 60 évnél idősebbek 72 százaléka biztosan elmegy szavazni – írja összefoglalójában az Index. Az intézet munkatársai a 14. havi nyugdíj bevezetéséről is érdeklődtek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron
  • A válaszadók 59 százaléka úgy véli, hogy inkább politikai szlogen, mint valós segítség,
  • 25 százalék azt felelte, hogy mindkettő,
  • míg 12 százalék tényleges segítségnek érzi.

A felszólaló szakértők között nagy volt az egyetértés, hogy a 14. havi nyugdíj nem jelent valódi segítséget a legidősebb generáció számára. Az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke, Karácsony Mihály úgy látja, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíj inkább hűségpénz, míg a liberális intézet eseményén felszólaló Mihályi Péter közgazdász, egyetemi tanár szerint egyenesen el kellene törölni!

Nagyon határozottan azt gondolom, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni, függetlenül attól, hogy az emberek azt mondják, ez nekik jó.

Ettől még egy felelős kormánynak korlátozottak lesznek a lehetőségei, egészségügyre, oktatásra, környezetvédelemre is kell pénzt költeni. Ne csináljunk úgy, hogy minden pénz a nyugdíjrendszerre megy. El kell törölni. Meg kell próbálni megértetni az igazságot az emberekkel, hiszen a közvélemény is tudja, semmi elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíjnak” – fogalmazott Mihályi Péter.

Simonovits András baloldalhoz köthető nyugdíjszakértő azt hangsúlyozta a Tisza-programból, hogy az ellenzéki párt rendezné az alacsony nyugdíjakat. Mint ismert, a közgazdász és matematikus 2025 szeptemberében került a figyelem középpontjába, amikor az ATV műsorában arról beszélt, hogy a magas összegű ellátások után már érdemes lenne közterhet fizetniük az időseknek. Ráadásul a szakértő úgy fogalmazott, mintha a Tisza Párt tanácsadója lenne, bár ezt később tagadta.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: képernyőfotó

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2026. február 02. 00:10
Mindazoknak akik ilyen vehemenciaval harcolnak a nyugdijasok es azok nyugdija ellen azok szamara betiltanam azt,,hogy barmilyen nyugdijra jogosultak legyenek.Tovabb megyek:szamukra az egeszsegbiztositast is elerhetetlenne tennem.Egeszsegintezmenyi ellatas koltseget teljes mertekben fizetosse tennem szamukra.Had szembesuljenek a sajat marhasagukkal.
Válasz erre
0
0
stormy
2026. február 02. 00:10
na jo de mi a gazdasági alapja a 13. meg a 14. havi nyugdijnak? 15. havi miért nincs? vagy 13. 14. havi fizetés monduk ott ahol gyerek van?
Válasz erre
0
0
LevEDIa
2026. február 02. 00:09
Ezek betegek, elmebetegek, kár hogy a Lipót bezárt. Ha lenne legalább egy elfogadható érve, talán meg lehetne hallgatni. Vagy ellensúlyozná a tervezett elvonást más módon .... de így.....
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2026. február 02. 00:03
Az a ti világotokban volt komcsik, hogy az embernek elméletben volt fizetése.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!