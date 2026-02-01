„Semmi elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíjnak” – sokkoló, hogyan törölné el az ellenzék az idősek pluszbevételét

„Ezzel dicsekszik” – Orbán Viktor lerántotta a leplet a tiszások rezsicsökkentés ellenes mesterkedéséről (VIDEÓ)
A kormányfő népnyúzó intézményként határozta meg az energiaszektor bizonyos szereplőit.
A Republikon Intézet január végi konferenciáján röpködtek az elvadult ötletek.
A Republikon Intézet január végén konferenciát tartott a Magvető Caféban a nyugdíjasok helyzetéről. A Horn Gábor vezette liberális kutatóintézet eseményén arra keresték a választ, hogy a nyugdíjasok jóléte cél vagy csak eszköz a politikai döntéshozók kezében. A legegységesebbnek tartott választói közeg helyzete ezúttal is kiemelt téma lesz az áprilisi voksolás közeledtével.
„A legidősebb korosztály produkálja a legmagasabb választási részvételt” – áll az intézet 2025. novemberi felmérésében, amelyből kiderül, hogy a 60 évnél idősebbek 72 százaléka biztosan elmegy szavazni – írja összefoglalójában az Index. Az intézet munkatársai a 14. havi nyugdíj bevezetéséről is érdeklődtek.
A felszólaló szakértők között nagy volt az egyetértés, hogy a 14. havi nyugdíj nem jelent valódi segítséget a legidősebb generáció számára. Az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke, Karácsony Mihály úgy látja, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíj inkább hűségpénz, míg a liberális intézet eseményén felszólaló Mihályi Péter közgazdász, egyetemi tanár szerint egyenesen el kellene törölni!
Nagyon határozottan azt gondolom, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni, függetlenül attól, hogy az emberek azt mondják, ez nekik jó.
Ettől még egy felelős kormánynak korlátozottak lesznek a lehetőségei, egészségügyre, oktatásra, környezetvédelemre is kell pénzt költeni. Ne csináljunk úgy, hogy minden pénz a nyugdíjrendszerre megy. El kell törölni. Meg kell próbálni megértetni az igazságot az emberekkel, hiszen a közvélemény is tudja, semmi elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíjnak” – fogalmazott Mihályi Péter.
Simonovits András baloldalhoz köthető nyugdíjszakértő azt hangsúlyozta a Tisza-programból, hogy az ellenzéki párt rendezné az alacsony nyugdíjakat. Mint ismert, a közgazdász és matematikus 2025 szeptemberében került a figyelem középpontjába, amikor az ATV műsorában arról beszélt, hogy a magas összegű ellátások után már érdemes lenne közterhet fizetniük az időseknek. Ráadásul a szakértő úgy fogalmazott, mintha a Tisza Párt tanácsadója lenne, bár ezt később tagadta.
Idén is nő a nyugdíjak reálértéke és 2026-ban is elmarad a nyugdíjrendszer régóta hangoztatott összeomlása.
