„Ezzel dicsekszik” – Orbán Viktor lerántotta a leplet a tiszások rezsicsökkentés ellenes mesterkedéséről (VIDEÓ)

Ha nincs olcsó orosz energia, nincs rezsicsökkentés.
A kormányfő népnyúzó intézményként határozta meg az energiaszektor bizonyos szereplőit.
Hétvégén Hatvanban folytatódott a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűléseinek sorozata, ahol Orbán Viktor kormányfő ezúttal is válaszolt a megjelentek kérdéseire. Egy nagycsaládos édesanya a rezsicsökkentés kapcsán intézett kérdést a miniszterelnökhöz, úgy fogalmazott, Magyar Péter új igazolása, Kapitány István leválasztaná hazánkat az orosz energiáról.
„Brüsszelben nem létezik a rezsicsökkentés. Adnak segélyeket, de általában az egész lakosságnak nem adják olcsóbban az energiát, mint a világpiaci ár. Ilyen csak Magyarországon van, ezért támadnak is minket, mert valakinek a végén fizetnie kell. Ezért azt csináljuk, hogy elvesszük a nagy energiakereskedőktől azt a profitot, amit az energia árának megugrásával bezsebelnének.
Nem kell félteni a MOL-t meg a Shellt, marad nekik így is elég.
A bankoktól is veszünk el pénzt bankadó formájában és ezeket osztjuk szét például a rezsicsökkentés és a családtámogatások keretében” – fogalmazott Orbán Viktor, aki az orosz energia kérdését is érintette:
„Ha nincs olcsó orosz energia, akkor nincs rezsicsökkentés. A környező országokban kétszer, háromszor vagy négyszer annyit fizetnek a rezsire, mint Magyarországon. Ezért minden olyan embert, aki el akarja törölni a rezsicsökkentést és meg akarja növelni a magyar családok kiadásait, távol kell tartani a kormánytól. Most beküldtek ide egy embert a Shelltől. Tudják, mi az? Egy népnyúzó intézmény! Amikor megugrott az energia ára, a cég megduplázta a profitját, ez az a pénz, amit az európai emberektől vett el. Ez az ember azzal dicsekszik, hogy a vállalata azért nyereséges, mert elvette a lóvét az emberektől. Ő lenne az energiaügyért felelős miniszterük.
Első dolga lenne, hogy megszüntetné a rezsicsökkentést, az orosz energiát kinyomná innen és helyettük ők szállítanának.
Ezért érkeznek egyre többen az energialobbiból az ellenzéki párt holdudvarába” – hangsúlyozta a kormányfő.
Orbán Viktor kiemelte, az emberi méltósághoz tartozik, hogy az ember ne fagyjon meg és a fizetése jelentős hányadát ne vigye el a rezsi.
„Van néhány pontja a gazdaságnak, ahol be kell avatkoznunk, ez a rezsicsökkentés – és emellett mi biztosan kitartunk!” – erősítette meg Orbán Viktor.
