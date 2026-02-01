Ft
02. 01.
vasárnap
rezsicsökkentés energia Orbán Viktor

„Ezzel dicsekszik” – Orbán Viktor lerántotta a leplet a tiszások rezsicsökkentés ellenes mesterkedéséről (VIDEÓ)

2026. február 01. 18:24

A kormányfő népnyúzó intézményként határozta meg az energiaszektor bizonyos szereplőit.

2026. február 01. 18:24
Hétvégén Hatvanban folytatódott a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűléseinek sorozata, ahol Orbán Viktor kormányfő ezúttal is válaszolt a megjelentek kérdéseire. Egy nagycsaládos édesanya a rezsicsökkentés kapcsán intézett kérdést a miniszterelnökhöz, úgy fogalmazott, Magyar Péter új igazolása, Kapitány István leválasztaná hazánkat az orosz energiáról.

„Brüsszelben nem létezik a rezsicsökkentés. Adnak segélyeket, de általában az egész lakosságnak nem adják olcsóbban az energiát, mint a világpiaci ár. Ilyen csak Magyarországon van, ezért támadnak is minket, mert valakinek a végén fizetnie kell. Ezért azt csináljuk, hogy elvesszük a nagy energiakereskedőktől azt a profitot, amit az energia árának megugrásával bezsebelnének.

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Nem kell félteni a MOL-t meg a Shellt, marad nekik így is elég.

A bankoktól is veszünk el pénzt bankadó formájában és ezeket osztjuk szét például a rezsicsökkentés és a családtámogatások keretében” – fogalmazott Orbán Viktor, aki az orosz energia kérdését is érintette:

„Ha nincs olcsó orosz energia, akkor nincs rezsicsökkentés. A környező országokban kétszer, háromszor vagy négyszer annyit fizetnek a rezsire, mint Magyarországon. Ezért minden olyan embert, aki el akarja törölni a rezsicsökkentést és meg akarja növelni a magyar családok kiadásait, távol kell tartani a kormánytól. Most beküldtek ide egy embert a Shelltől. Tudják, mi az? Egy népnyúzó intézmény! Amikor megugrott az energia ára, a cég megduplázta a profitját, ez az a pénz, amit az európai emberektől vett el. Ez az ember azzal dicsekszik, hogy a vállalata azért nyereséges, mert elvette a lóvét az emberektől. Ő lenne az energiaügyért felelős miniszterük.

Első dolga lenne, hogy megszüntetné a rezsicsökkentést, az orosz energiát kinyomná innen és helyettük ők szállítanának.

Ezért érkeznek egyre többen az energialobbiból az ellenzéki párt holdudvarába” – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor kiemelte, az emberi méltósághoz tartozik, hogy az ember ne fagyjon meg és a fizetése jelentős hányadát ne vigye el a rezsi.

„Van néhány pontja a gazdaságnak, ahol be kell avatkoznunk, ez a rezsicsökkentés – és emellett mi biztosan kitartunk!” – erősítette meg Orbán Viktor.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

csulak
2026. február 01. 18:49
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
CirmoS
2026. február 01. 18:39
Orbán beszéde szokás szerint teljesen érthető volt! Csak azok nem értik, akik nem akarják érteni, vagy AGYHALOTTAK! Előbbi a belpesti "" értelmiség "", itt külön ki kell emelni a szutyok tv- t ( atv ), utóbbi értelemszerűen a TISZADESZ törzsszavazó bázisa! Kampány lévén továbbra is várom, hogy dubajpötitől is halljak valami hasonlót, a lényegi kérdésekben mondja el az álláspontját! - migráció - gazdaság - háború - rezsicsökkentés - gender Menjen szembe a brüsszeli, magyarellenes csürhével! Jaa?? Nem lehet! Hiszen azok a megbízói!
pollip
2026. február 01. 18:34
Emlékszem az első bankadóra. 2010-ben ,OV felkereste Barroso-t , az akkori bizottság elnökét és azt kérte, hogy ne kelljen betartani a 3%-os hiányt, mert nagyon rossz állapotban vette át az országot. Barroso nemet mondott. Barrosonak hálásak lehetünk a különadók bevezetéséért, habár ő nem így gondolta:-)))))
rocktoberi-2
•••
2026. február 01. 18:31 Szerkesztve
Poloska gazdái rúgják az öngólokat egymás után. A Shell kapitány és Orbán Anita csatasorba állítása megint csak arról tanúskodik, hogy nem ismerik Magyarországot. 2022-ben is ezért bukott el a futóbolond jelöltjük. Kunhalmi elmondta, hogy mivel nyugatról kapták a pénzt a kampányra és így ők döntötték el, hogy milyen legyen a kampányuk. A nem túl okos Kunhalmi is tudta, hogy bukta lesz a vége.
