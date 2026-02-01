„Ezzel dicsekszik” – Orbán Viktor lerántotta a leplet a tiszások rezsicsökkentés ellenes mesterkedéséről (VIDEÓ)

A bankoktól is veszünk el pénzt bankadó formájában és ezeket osztjuk szét például a rezsicsökkentés és a családtámogatások keretében” – fogalmazott Orbán Viktor, aki az orosz energia kérdését is érintette:

„Ha nincs olcsó orosz energia, akkor nincs rezsicsökkentés. A környező országokban kétszer, háromszor vagy négyszer annyit fizetnek a rezsire, mint Magyarországon. Ezért minden olyan embert, aki el akarja törölni a rezsicsökkentést és meg akarja növelni a magyar családok kiadásait, távol kell tartani a kormánytól. Most beküldtek ide egy embert a Shelltől. Tudják, mi az? Egy népnyúzó intézmény! Amikor megugrott az energia ára, a cég megduplázta a profitját, ez az a pénz, amit az európai emberektől vett el. Ez az ember azzal dicsekszik, hogy a vállalata azért nyereséges, mert elvette a lóvét az emberektől. Ő lenne az energiaügyért felelős miniszterük.

Első dolga lenne, hogy megszüntetné a rezsicsökkentést, az orosz energiát kinyomná innen és helyettük ők szállítanának.

Ezért érkeznek egyre többen az energialobbiból az ellenzéki párt holdudvarába” – hangsúlyozta a kormányfő.