Orbán Viktor: Most képzeljék el mi lenne, ha Zelenszkijt beengednénk az EU-ba?

Szombaton délelőtt 11 órától folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes gyűléseinek sorozata. Ezúttal Hatvanban gyűlnek össze a DPK tagjai, ahol jelen lesznek helyi politikusok, művészek, közéleti szereplők, illetve lokálpatrióták is. Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra áll. A Mandiner élőben közvetíti az eseményt.
A gyűlésen felszólalt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is. Magyarországon mindig érdemes rajta tartani a szemünket a világtörténelem eseményein, hiszen bármikor ránk dörömbölhet a történelem. A miniszterelnök politikai igazgatója elmondta: világrendszerváltás közepén vagyunk, cselekednünk kell, hiszen a tét az, hogy meg tudjuk-e őrizni az eddig elért eredményeinket.
Elmondta, hogy egyre több a fenyegető esemény, de szerencsére Magyarország miniszterelnökével dolgozhat, aki minden témában képben van, és ha rajta múlik, akkor nem maradnak elvarratlan szálak. Orbán Balázs szerint a legfontosabb az, hogy Orbán Viktor nagyközönség előtt is ugyanazt mondja, amit négyszemközt: nincs titkos paktum, nincs sunnyogás. De arra is figyelmeztetett, hogy a miniszterelnöknek mindenkire szüksége van, a világrendszerváltás során mozgalommá kell válnunk.
„Ha nem vigyázunk, a magyar jövőből ukrán jólét lesz”
– fogalmazott. „Mi magyar jövőt és magyar jólétet szeretnénk, nem ukránt” – tette hozzá.
Orbán Viktor azzal kezdte a beszédét, hogy Hatvan és a Fidesz kapcsolata nem volt mindig olyan fényes, mint most. 2002-ben elvesztette a Fidesz az itt megszerzett mandátumot, aztán 2010 óta minden alkalommal megtartotta. A miniszterelnök szerint „jól jártak” Hatvannal. Arról is beszélt, hogy Eger fejlesztéséről nemrég egyeztek meg. Azzal folytatta, hogy Horváth Lászlót még a rendszerváltás idejéről ismeri, és megköszönte, hogy a választók megtisztelik a bizalmukkal. Azt is hozzátette, nehéz feladatot vállalt, mivel az ő vezetésével fogják kábítószermentessé tenni az országot. A kábítószer-kereskedők azzal keresnek pénzt, hogy megölik más gyerekeit. Így nehéz ebben a témában gyűlölet nélkül beszélni.
A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Unió elítélte Magyarországot amiatt, hogy a kábítószer-legalizáció ellen szavazott. Ez mutatja, milyen nehéz küzdelemben van Magyarország.
A kormányfő elmondta, hogy az elmúlt 15 évben felújították a hatvani kórházat, a városban több mint 40 százalékkal több az autó, feleannyi a bűncselekmények száma, és az önkormányzattól 2011-ben több mint 1 milliárd forint adósságot vállalt át az állam.
Azt is felidézte, hogy Hatvanban nem kell magyarázni, miért rossz a háború: a várost lebombázták az angolok és az amerikaiak, és utódvédharcok folytak a településen a vörös hadsereg ellen a második világháború során.
Kérdésre válaszolva a miniszterelnök elmondta, hogy az autóipar fontos Magyarországon, több százezer család keresi meg a kenyerét az autóiparban. Hozzátette, hogy az autóiparban dolgozóknak nem kell aggódniuk, mivel egyrészt az autógyártásnak van jövője, másrészt a magyarországi autógyárak a nyugati konszernek legjobbjai közé tartoznak, ezért ezeket fenyegeti legkevésbé a bezárás. Azt ugyanakkor elmondta, hogy Brüsszel elhibázott elektromobilitási stratégiája miatt nehéz helyzetbe került a német autóipar. Eddig az autó német volt, most már lehet, hogy német, de lehet, hogy kínai. Ezért tett tétet Magyarország például a BYD gyárra.
Azt is hozzátette, hogy márciusban új ágát fogják újjáéleszteni a magyar autógyártásnak: a Rábát, és arra is utalt, hogy ez egy cseh-magyar együttműködésben fog megvalósulni. „Régen Rába-MAN volt, most az lesz, hogy Rába-Tátra” – fogalmazott.
A miniszterelnök elmondta, hogy az elmúlt 15 évben hatalmas felzárkózást értünk el a cigányság körében, megdupláztuk a felsőoktatásban tanuló cigányok számát. Sikerült a közmunkából a piacra terelni a cigányokat.
Ez persze nem azt jelenti, hogy a helyzet jó, csak jó irányba mozdult el”
– fogalmazott. A cigányság körében még mindig alacsonyabb a diplomával és az érettségivel rendelkezők aránya. A mostani vita pedig arról szól, hogyan gondolkodunk a fizikai munkáról – különösen azok esetében, akik csak alapfokú végzettséggel rendelkeznek. És ez a kérdés már nemcsak a cigányságról szól – mondta el –, a jól elvégzett fizikai munka többet ér, mint a rosszul elvégzett szellemi munka. „A jövő a szakmunkásoké” – tette hozzá.
Hozzátette, Magyarországon mindenkinek olyan sorsa lesz, amilyet választ magának – ezért fog küzdeni.
Gyöngyösön azonban példátlan dolog történt: egy párt szervezésében bűnözőket küldtek a gyűlésre, hogy megfélemlítsék a jobboldaliakat. Priuszukon emberölés, zsarolás, szexuális erőszak szerepel.
Meg kell üzennünk a Tiszának: ne uszítsa egymás ellen a cigányokat és a magyarokat, mert abból komoly baj lesz. A jobboldalt pedig higgadtságra intette.
A szociális tűzifa kapcsán elmondta: annak elosztása az önkormányzatok feladata. A magyar rezsicsökkentés Európában egyedülálló rendszer. Brüsszel éppen ezért támad minket, hogy számoljuk fel, hiszen előbb-utóbb valakinek fizetnie kell – nálunk a nagy energiaszolgáltatók extraprofitját veszik el.
Ha nincs olcsó orosz energia, akkor nincs rezsicsökkentés sem”
– jelentette ki. Akkor az energia kétszereséért, háromszorosáért, négyszereséért kellene fizetni.
A miniszterelnök elmondta, hogy az ő felfogásában a piacnak három fő célja van: mindenkinek legyen munkája, mindenkinek legyen fedél a feje felett, és mindenkinek legyen nyugdíja. Ezekért a célokért bizonyos területeken be kell avatkozni a piaci folyamatokba – a rezsicsökkentés ilyen terület.
Orbán Anitáról elmondta, hogy nagykövetként jól teljesített, az egy tipikus kijáró pozíció volt, de most már Magyarország ellen dolgozik. Amíg mi bízzuk meg, addig rendben van, ha nem mi bízzuk meg, akkor már nem. De nem ez a legfontosabb kérdés, hanem az, hogy valójában kinek és mit akar szolgálni. Megbízói pedig azt szeretnék, hogy Ukrajnát minél hamarabb felvegyék az EU-ba és a NATO-ba. Ukrajna NATO-csatlakozása világháborút jelentene, EU-s felvétele pedig nemcsak háborús kockázatot, hanem óriási gazdasági problémát is hozna.
Az a hangvétel, ahogy most Volodimir Zelenszkij beszél, az egy kérelmező hangvétel. Képzeljék csak el, mi lenne, ha Ukrajna már az EU tagja lenne?”
– fogalmazott. Hozzátette, Ukrajna villamosenergia-ellátása nagyrészt Magyarországról érkezik, a magyar benzin szállítás nélkül az ukrán gazdaság leállna. Orbán Viktor elmondta, hogy külső erőknek kell rávenni az ukránokat és az oroszokat a békekötésre.
Ha Magyarország nem áll határozottan ellen a háborúnak, akkor bele fogják préselni a háborúba. A kimaradáshoz ravaszság kell – tette hozzá. „A Tisza, ha akarna, se tudna kimaradni a háborúból, ezért a Fidesz a biztos választás” – fogalmazott. Magyarországnak még egy kis időre van szüksége, hogy az európaiak többségét is maga mellé állítsa, hiszen az európaiak többsége ugyanúgy gondolkodik, mint a magyarok. Csakhogy most az európai politikusok átverik az európai polgárokat: azt hazudják nekik, hogy a háború semmibe sem fog kerülni. Ez azonban csupán illúzió. Magyarország fogja vezetni azt a küzdelmet, amellyel fel lehet nyitni a nyugat-európai emberek szemét.
