Orbán Viktor: Most képzeljék el mi lenne, ha Zelenszkijt beengednénk az EU-ba?

„Ha nem vigyázunk, a magyar jövőből ukrán jólét lesz”

– fogalmazott. „Mi magyar jövőt és magyar jólétet szeretnénk, nem ukránt” – tette hozzá.

Orbán Viktor azzal kezdte a beszédét, hogy Hatvan és a Fidesz kapcsolata nem volt mindig olyan fényes, mint most. 2002-ben elvesztette a Fidesz az itt megszerzett mandátumot, aztán 2010 óta minden alkalommal megtartotta. A miniszterelnök szerint „jól jártak” Hatvannal. Arról is beszélt, hogy Eger fejlesztéséről nemrég egyeztek meg. Azzal folytatta, hogy Horváth Lászlót még a rendszerváltás idejéről ismeri, és megköszönte, hogy a választók megtisztelik a bizalmukkal. Azt is hozzátette, nehéz feladatot vállalt, mivel az ő vezetésével fogják kábítószermentessé tenni az országot. A kábítószer-kereskedők azzal keresnek pénzt, hogy megölik más gyerekeit. Így nehéz ebben a témában gyűlölet nélkül beszélni.

A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Unió elítélte Magyarországot amiatt, hogy a kábítószer-legalizáció ellen szavazott. Ez mutatja, milyen nehéz küzdelemben van Magyarország.

A kormányfő elmondta, hogy az elmúlt 15 évben felújították a hatvani kórházat, a városban több mint 40 százalékkal több az autó, feleannyi a bűncselekmények száma, és az önkormányzattól 2011-ben több mint 1 milliárd forint adósságot vállalt át az állam.