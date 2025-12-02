Új posztriválissal riogatják Szoboszlait – nem is akárkivel

Megérkezett a Real Madrid válasza Szoboszlaiékhoz – aggódnak Liverpoolban
Látják, mi történik.
Újabb nagy dobásra készül a Liverpool. Szoboszlai új játszótársat kaphat középen.
A CaughtOffside úgy értesült, hogy a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool szemet vetett a Real Madrid 23 éves francia válogatott középpályására, Eduardo Camavingára. A cikk szerint Arne Slot vele tervez erősíteni – feltéve, hogy a holland edzőt nem menesztik a közeljövőben.
Camavinga – akinek becsült piaci értékét a Transfermarkt 50 millió euróra taksálja (ez fele annak, ami tavaly nyáron volt) – a mostani idényben eddig 14 tétmérkőzésen szerepelt, és ezeken egy gólt és egy gólpasszt jegyzett.
A cikk szerint a Real Madrid nem óhajt megválni tőle, de megvizsgálja a játékos szerepét a klubnál. Mivel a blancók Aurélien Tchouaménit, Federico Valverdét és Jude Bellinghamet is érinthetetlennek tartják, Camavinga hátrébb szorult a hierarchiában, ráadásul az ő eladásával úgy tudnák finanszírozni az új játékosok érkezését, hogy nem keletkezne lyuk a keretben és nem borulna meg az egyensúly.
A hírek mindenesetre arról szólnak, hogy a francia középpályás nem akar távozni, és Xabi Alonso vezetőedző is kedveli őt. Jelenleg a Liverpool számít az első számú kérőjének, amely 60 millió eurót sem sajnálna érte, de több topcsapat listájára is felkerült.
Camavinga sokoldalú játékos, a középpálya közepén és balhátvédként is bevethető. Ha valóban Liverpoolban kötne ki, úgy újabb középpályással bővülne az angol klub. Szoboszlai egyelőre kiszoríthatatlan, de a francia valószínűleg csak nyáron érkezne, addig pedig még nagyon sok minden történhet – az se kizárt, hogy addigra már nem Arne Slotnak hívják a vezetőedzőt, és az új tréner nem akarja őt elhozni.
Fotó: Paul Ellis/AFP