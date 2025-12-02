Ft
Ft
6°C
0°C
Ft
Ft
6°C
0°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Arne Slot Eduardo Camavinga Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik

Új posztriválissal riogatják Szoboszlait – nem is akárkivel

2025. december 02. 09:05

Újabb nagy dobásra készül a Liverpool. Szoboszlai új játszótársat kaphat középen.

2025. december 02. 09:05
null

A CaughtOffside úgy értesült, hogy a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool szemet vetett a Real Madrid 23 éves francia válogatott középpályására, Eduardo Camavingára. A cikk szerint Arne Slot vele tervez erősíteni – feltéve, hogy a holland edzőt nem menesztik a közeljövőben.

Camavinga Szoboszlai csapattársa lehet
Camavinga Szoboszlai csapattársa lehet (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Camavinga – akinek becsült piaci értékét a Transfermarkt 50 millió euróra taksálja (ez fele annak, ami tavaly nyáron volt) – a mostani idényben eddig 14 tétmérkőzésen szerepelt, és ezeken egy gólt és egy gólpasszt jegyzett. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
Tovább a cikkhezchevron

A cikk szerint a Real Madrid nem óhajt megválni tőle, de megvizsgálja a játékos szerepét a klubnál. Mivel a blancók Aurélien Tchouaménit, Federico Valverdét és Jude Bellinghamet is érinthetetlennek tartják, Camavinga hátrébb szorult a hierarchiában, ráadásul az ő eladásával úgy tudnák finanszírozni az új játékosok érkezését, hogy nem keletkezne lyuk a keretben és nem borulna meg az egyensúly.

A hírek mindenesetre arról szólnak, hogy a francia középpályás nem akar távozni, és Xabi Alonso vezetőedző is kedveli őt. Jelenleg a Liverpool számít az első számú kérőjének, amely 60 millió eurót sem sajnálna érte, de több topcsapat listájára is felkerült.

Szoboszlai riválist kaphat

Camavinga sokoldalú játékos, a középpálya közepén és balhátvédként is bevethető. Ha valóban Liverpoolban kötne ki, úgy újabb középpályással bővülne az angol klub. Szoboszlai egyelőre kiszoríthatatlan, de a francia valószínűleg csak nyáron érkezne, addig pedig még nagyon sok minden történhet – az se kizárt, hogy addigra már nem Arne Slotnak hívják a vezetőedzőt, és az új tréner nem akarja őt elhozni.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Paul Ellis/AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Color
2025. december 02. 11:01
Nagyon hülye duma ez az állandó posztrivális emlegetés. Egyrészt Szoboszlai jobb,mint Camavinga és a magyar mellett ott van két gyengén teljesítő középpályás.
Válasz erre
0
0
lynx
2025. december 02. 09:36
Camavinga nagyon jó. Sajnos sem Slot, sem Xabi Alonso nem alkalmas ilyen csúcs csapatok irányítására. Akinek egy Arda Güler többet ér mint Camavinga vagy Valverde arról nincs mit mondani. A másik oldalon meg a lassú észjárású és a gyors játékra alkalmatlan három holland meg az egyiptomi a meghatározó addig nem kell oda ilyen technikás francia, mert nem lesz partnere. Azért a két csapatból egy Iraolával összejönne egy ütőképes együttes.
Válasz erre
0
0
berzerk
2025. december 02. 09:22
Ez annyira kibaszott logikus. A Liverpool védelme fos, de a legjobb játékost akarják lecserélni.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!