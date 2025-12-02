Új posztriválissal riogatják Szoboszlait – nem is akárkivel

A CaughtOffside úgy értesült, hogy a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool szemet vetett a Real Madrid 23 éves francia válogatott középpályására, Eduardo Camavingára. A cikk szerint Arne Slot vele tervez erősíteni – feltéve, hogy a holland edzőt nem menesztik a közeljövőben.

Camavinga Szoboszlai csapattársa lehet (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Camavinga – akinek becsült piaci értékét a Transfermarkt 50 millió euróra taksálja (ez fele annak, ami tavaly nyáron volt) – a mostani idényben eddig 14 tétmérkőzésen szerepelt, és ezeken egy gólt és egy gólpasszt jegyzett.