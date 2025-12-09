„Fogalmad sincs, mi történik...” – Szoboszlai és Kerkez is reagált Szalah posztjára

Nem akarnak csitulni a kedélyek a Liverpool háza táján. Ha nem lenne elég, hogy a csapat hosszú hetek óta tartó mélyrepülésben van, a legnagyobb sztárok pályán kívüli megnyilvánulásai csak még tovább fokozzák a közhangulatot: Szoboszlai Dominik a minap egy helyszíni magyar újságíróba állt bele virtuálisan, előtte pedig Mohamed Szalah borította ki a bilit felháborodott nyilatkozatával, miután a hétvégi, Leeds elleni pontvesztést is csak a kispadról nézte végig. Ezek a reakciók valahol bizonyára összefüggnek a csapat váratlanul gyenge teljesítményével, és azt jelzik, egyre mélyül a válság a Premier League-címvédőnél.

Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik az edzéseken még gyakorolhatnak közösen... (Fotó: MTI/AP/Jon Super)