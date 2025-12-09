Ft
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

„Fogalmad sincs, mi történik...” – Szoboszlai és Kerkez is reagált Szalah posztjára

2025. december 09. 17:46

Úgy látszik, teljesen kettészakad a liverpooli öltöző és közvélemény az egyiptomi sztár sértődött kirohanása után. Szoboszlai Dominik és egy sor játékos támogatásáról biztosította Mohamed Szalaht, míg mások tűzzel-vassal kergetnék el a Mersey partjáról.

2025. december 09. 17:46
null

Nem akarnak csitulni a kedélyek a Liverpool háza táján. Ha nem lenne elég, hogy a csapat hosszú hetek óta tartó mélyrepülésben van, a legnagyobb sztárok pályán kívüli megnyilvánulásai csak még tovább fokozzák a közhangulatot: Szoboszlai Dominik a minap egy helyszíni magyar újságíróba állt bele virtuálisan, előtte pedig Mohamed Szalah borította ki a bilit felháborodott nyilatkozatával, miután a hétvégi, Leeds elleni pontvesztést is csak a kispadról nézte végig. Ezek a reakciók valahol bizonyára összefüggnek a csapat váratlanul gyenge teljesítményével, és azt jelzik, egyre mélyül a válság a Premier League-címvédőnél. 

SZALAH, Mohamed; SZOBOSZLAI Dominik
Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik az edzéseken még gyakorolhatnak közösen... (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

Szoboszlainál sokkal nagyobb hullámokat vert Szalah kifakadása

Ám amíg Szoboszlai magyarul kommentelgetése legfeljebb vihar egy pohár itthoni vízben, addig Szalah sértődött kirohanása komoly visszhangokat vert világszerte. A vélemények szokás szerint megoszlanak: 

vannak, akik szerint egy játékos akármekkora klubikon is, profi sportolóként egyszerűen nem vetemedhet ilyen önző hisztire, hiszen ezzel csak még többet árt az egyébként is nehéz helyzetben lévő csapatának, mások viszont inkább az egyiptomi pártját fogják Arne Slot vezetőedző ellenében.

Ami biztos, hogy Szalah nyílt kritikája eredményeként a holland mester már a keddi, milánói utazó keretből is kihagyta a sztárt, aki így jobb híján egy, a liverpooli edzőközpontban magányosan tréningező képet posztolt közösségi oldalára. A Magyar Nemzet szerint a fotót többek között Szoboszlai, Kerkez Milos, Andy Robertson és Alisson Becker is kedvelte, a korábbi csapattársak közül pedig Trent Alexander-Arnold és Dejan Lovren is támogatásáról biztosította az egyiptomit – utóbbi még az egyik kommentelővel is összeszólalkozott, a vitát azzal a meglehetősen érdekes érvvel lezárva, hogy 

Fogalmad sincs, mi történik az ajtók mögött.” 

Egyelőre tehát megjósolni is nehéz, mi lesz a vége a liverpooli káosznak, de az bizonyosnak tűnik, hogy ezek a pályán kívüli balhék nem segítik a csapatot a gödörből való kikászálódásban.

Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

