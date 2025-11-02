Megint megnevettette az Anfieldet: Szoboszlai Dominik pimasz cselét ezúttal a sztáredző bánta (VIDEÓ)

Szoboszlain nevetett az egész Anfield: a Liverpool klasszisa zseniálisan figurázta ki társa gólját! (FOTÓ)
A Liverpool magyar sztárja minden létező műfajban a szurkolók kedvence idén. Szoboszlai Dominik szombaton nemcsak világklasszis teljesítményével, de egy szemtelen megmozdulással is borsot tört a háromszoros Európa Liga-győztes Unai Emery orra alá...
Szoboszlai Dominik ügyeletes húzóemberként minden téren igyekszik gondoskodni a liverpooli szurkolók felhőtlen hangulatáról. Az Anfield legújabb sztárja konstans világklasszis teljesítménye mellett idén nem először vállalta be a nagy nevettető szerepét is. Emlékezhetünk rá, még a szeptemberi, Everton ellen megnyert városi derbin utánozta le zseniálisan csapattársa, Ryan Graveberch „karaterúgását” gólöröm gyanánt, most pedig a szombat esti, Aston Villa elleni rangadógyőzelem során fakasztotta mosolyra a hatvanezer liverpooli fanatikust.
A mérkőzésnek már a hajrájában jártunk, 2–0-s liverpooli vezetésnél, amikor a magyar klasszis a partvonal mellett megtréfálta a vendégek mesterét, Unai Emeryt egy pimasz csellel. A Sevillával egyedüliként zsinórban háromszoros Európa Liga-győztes, korábban a nagy rivális Arsenal vezetőedzőjeként is dolgozó baszk tréner persze nem nevetett a dolgon,
bosszúsan arrébb lökte Szoboszlait, aki a performanszért sárga lapot kapott Stuart Attwell játékvezetőtől.
A hazai szurkolók reakciója és a győzelem íze azonban valószínűleg sokszorosan kárpótolta...
(Nyitókép: AFP/Paul Ellis)