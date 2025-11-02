Ft
Ft
19°C
11°C
Ft
Ft
19°C
11°C
11. 02.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 02.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Unai Emery Liverpool Szoboszlai Dominik Aston Villa

Megint megnevettette az Anfieldet: Szoboszlai Dominik pimasz cselét ezúttal a sztáredző bánta (VIDEÓ)

2025. november 02. 15:13

A Liverpool magyar sztárja minden létező műfajban a szurkolók kedvence idén. Szoboszlai Dominik szombaton nemcsak világklasszis teljesítményével, de egy szemtelen megmozdulással is borsot tört a háromszoros Európa Liga-győztes Unai Emery orra alá...

2025. november 02. 15:13
null

Szoboszlai Dominik ügyeletes húzóemberként minden téren igyekszik gondoskodni a liverpooli szurkolók felhőtlen hangulatáról. Az Anfield legújabb sztárja konstans világklasszis teljesítménye mellett idén nem először vállalta be a nagy nevettető szerepét is. Emlékezhetünk rá, még a szeptemberi, Everton ellen megnyert városi derbin utánozta le zseniálisan csapattársa, Ryan Graveberch „karaterúgását” gólöröm gyanánt, most pedig a szombat esti, Aston Villa elleni rangadógyőzelem során fakasztotta mosolyra a hatvanezer liverpooli fanatikust. 

GRAVENBERCH, Ryan; SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik ezzel az emlékezetes gólörömmel idén már elérte egyszer, hogy az egész Anfield rajta röhögjön (MTI/AP/Jon Super)

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai Dominiknek még a szemtelenség is jól áll

A mérkőzésnek már a hajrájában jártunk, 2–0-s liverpooli vezetésnél, amikor a magyar klasszis a partvonal mellett megtréfálta a vendégek mesterét, Unai Emeryt egy pimasz csellel. A  Sevillával egyedüliként zsinórban háromszoros Európa Liga-győztes, korábban a nagy rivális Arsenal vezetőedzőjeként is dolgozó baszk tréner persze nem nevetett a dolgon, 

bosszúsan arrébb lökte Szoboszlait, aki a performanszért sárga lapot kapott Stuart Attwell játékvezetőtől.

 A hazai szurkolók reakciója és a győzelem íze azonban valószínűleg sokszorosan kárpótolta...

(Nyitókép: AFP/Paul Ellis)

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2025. november 02. 16:37
Díjazom :) Kell az élsporthoz egy kis plusz egyéniség.
Válasz erre
0
0
Kétes
2025. november 02. 16:27
Először azt hittem, hogy Emery kapja a sárgalapot, mert meg akarta fogni a labdát.
Válasz erre
0
0
herbert
2025. november 02. 16:07
Komálom Szobót , de ez tahóság volt.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!