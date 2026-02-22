Végleg eldőlt: Magyar Péternek semmi baja az ukrán zsarolással
Világos a választás tétje.
Magyar Péter már nem csupán kockázatos, hanem egyenesen veszélyes minden magyar emberre.
„Két lehetőség van, de egy biztos választás!
Magyar Péternek az élet buli, a politika kaland. Magyar Péter már nem csupán kockázatos, hanem egyenesen veszélyes minden magyar emberre. Magyar Péterre nem lehet rábízni, nem szabad rábízni az országot.
Orbán Viktornak az élete Magyarország, a politika pedig szolgálat. Orbán Viktor az egyedüli garancia arra, hogy Magyarország ezekben a viharos években is talpon marad majd. Orbán Viktor a biztos választás minden magyar számára!”
