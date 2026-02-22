Itt az újabb bizonyíték: Magyar Péter tényleg ordas nagyot kamuzott az ajánlásaik számáról!

Bár Magyar Péter szombaton azt állította, minden jelöltjük összegyűjtötte a szükséges 500 ajánlást, addig vasárnap a paksi jelöltjük még egyetlen érvényes szignót sem adott le. A Tisza-vezér korábban 250 ezer ajánlásról beszélt, de gyorsan kiderült, hogy abból sem igaz egyetlen szó sem.