kaland magyarország Magyar Péter Lázár János politika választás orbán viktor

Magyar Péternek az élet buli, a politika kaland

2026. február 22. 09:24

Magyar Péter már nem csupán kockázatos, hanem egyenesen veszélyes minden magyar emberre.

2026. február 22. 09:24
null
Lázár János
Lázár János
„Két lehetőség van, de egy biztos választás!

Magyar Péternek az élet buli, a politika kaland. Magyar Péter már nem csupán kockázatos, hanem egyenesen veszélyes minden magyar emberre. Magyar Péterre nem lehet rábízni, nem szabad rábízni az országot. 

Orbán Viktornak az élete Magyarország, a politika pedig szolgálat. Orbán Viktor az egyedüli garancia arra, hogy Magyarország ezekben a viharos években is talpon marad majd. Orbán Viktor a biztos választás minden magyar számára!”

gyzoltan-2
2026. február 22. 11:21
"Magyar Péternek az élet buli, a politika kaland Magyar Péter már nem csupán kockázatos, hanem egyenesen veszélyes minden magyar emberre." Lázár János! Ez felháborító! -hogy ennyire nyilvánvalót nem én fogalmaztam meg a Mandineren! Ráadásul frappáns is! Igaz is! Telitalálat! Viszont csak lenne, egy teljesen magánjellegű, nem nyilvános, felteendő kérdésem, mely csak Önnek szóló... Bár kevés az esély a személyes találkozásra, de ha mégis létrejönne, mintegy kettő percet kérnék... -alkalomadtán jelentkezem...
csulak
2026. február 22. 11:15
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Tboyka
2026. február 22. 11:08
Gondolom a kaland része, hogy őt nem érdekli ha a negatív ténykedése következtében sok millió magyar embert nyomorba taszít. Neki csak az számít, hogy a Brüsszeli főnökei jól járjanak. No és az ukran haverjai. Mert hát miért is szeretnék, hogy ez az embertelen háború tovább folytatódjon. Hát azért, mert néhány EU - s vezetőnek igencsak nagy érdekeltsegeik vannak a fegyvergyárak részvényeiben.
kobi40
•••
2026. február 22. 10:29 Szerkesztve
Ez egy bűnöző szélhámos HAZAÁRULÓ! Aki összefog -a Magyarországot nyíltan, katonailag megfenyegető, -az ország energiai ellátását megtámadó agresszorral, -együtt bulizik, barátkozik az agresszor hírszerzőivel, ágenseivel, akik a választásokba beavatkozás tervének elősegítésével az ország rendjét, fennálló demokratikus rendszerét akarják erőszakkal, anarchával megdönten: az kimerítette a hazaárulásnak a Btk-ban megfogalmazott mindrn tényállását! Azt értem, hogy nem akarnak mártírt csinálni belőle, de mi a megoldás.
